Лидер «Ключевой» последовал совету Анатолия Крупнова

Концерт группы «Ключевая» состоялся в «Чиж и Со Пабе» 15 февраля 2026 года

Выступление было приурочено ко дню рождения лидера коллектива Максима Аншукова — невероятно сердечного, уравновешенного и располагающего к себе человека. В паузах зрители то и дело принимались громогласно поздравлять «новорожденного» и нести ему подарки. Максим Аншуков улыбался и прихлебывал за здоровье ценителей из подаренного саровскими фанатами термоса, питье в котором не остыл даже за те два часа, пока длился концерт. «Слова Саров и водородная бомба говорят тут сами за себя!» - посмеялся по этому поводу певец.

Группа же радовала традиционно отточенным звуком и нездешним драйвом. Основу программы составили песни из прошлогоднего альбома «Матрешка» - «Вьюга», «Причаль», заглавная, «Душа карандаша», «Судьба» и др. «Черноморскую» Максим Аншуков посвятил «бравому российскому черноморскому флоту». Впечатляюще выглядела любимая народом «Двина», во время исполнения которой лидер «Ключевой» жестикулировал так, будто через него проходили живительные небесные токи. Эта же целебная энергетика, конечно же, передавалась и залу.

Следуя традициям своих нынешних концертов, «Ключевя» сыграла танцевальный город — первый интернет-сингл в нашей музыке. «Шукшинку» посвятили светлой памяти Василия Шукшина. Цитату «где мой графин и моя трибуна» из его же фильма «Живет такой парень» Максим Аншуков вспомнил после песни «Поздно». «Отлично, восхитительно!», - кричали музыкантам. А Максим Анщуков парировал словами из рекламы: «Отлично дёшево надёжно и практично».

На концерте «Ключевая» устроила и премьеру песни «Варежка» под одноименный советский мультфильм Романа Качанова. Максим Аншуков предупредил зрителей, что песня впервые пойдет в эфир в «Чартовой дюжине» на «Нашем Радио» 20 февраля. Эта же радиостанция готовит и музыкальные проводы Масленицы в полдень 22 февраля в Измаильском Кремле, где, помимо «Ключевой», сыграют «Тайм-Аут», Casual, «После 11» и Александр Пушной.

Масленица — это, как известно, подготовка к Великому Посту, и группа не забывала об этом. Прозвучала песня «День жизни» с клипом о людях самоотверженных профессий и словами «от храма ни влево, ни вправо» и вслед на ней - «Храм». Концерт проходил в Родительскую субботу, когда в церквях поминают усопших. И Максим Аншуков вспомнил добрым словом создателя группы «Черный обелиск» Анатолия Крупнова. В 90-е лидер «Ключевой» подрабатывал в кафе «Маяк», куда привезли Крупнова, уставшего после двухчасового сета на байк-шоу. Металлист прикорнул в подсобке, а Максим Аншуков рассматривал его нехитрые татуировки, будто нанесенные гвоздем. Очнувшись, Крупнов посоветовал парню идти играть на Арбат. После этого Максим Аншуков честно отработал два лета подряд уличным музыкантом.

Песней «Норд-вест» «Ключевая» проводила зиму. По мнению Максима Аншукова, надвигающаяся весна внеплановой оттепелью дала ей прикурить. В ожидании календарной весны певец призвал беречь друг друга и делиться теми зернышками в груди, которые у всез нас при желании найдутся. Ну а наградой всем внявшим была прощальная «Родина».