«Закопают деньги в огородах»: в Госдуме предрекли похороны экономики из-за ЦБ
Из-за того, что экономику России «загубили», уже в этом году в стране будет «страшное падение производства», а граждане начнут массово снимать деньги со счетов и «закапывать в огородах». Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он отметил, что ситуацию может изменить снижение ключевой ставки и задействование золотовалютных запасов.
Ранее 12 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме на заседании комитета по экономполитике, заявил, что экономика России в первом полугодии 2026 года продолжит замедляться, а ее восстановление «будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году». Министр заявил, что «естественной платой за снижение инфляции является замедление не только в целом экономики, но, в первую очередь, инвестиций».
Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2026 году равняется 1,3%. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5—1,5%.
Арефьев предположил, что прогноз министерства вряд ли оправдается, потому что денег в бюджете не хватает и ситуация вряд ли изменится к 2027 году. Он добавил, что пытался на заседании думского комитета узнать мнение Решетникова по поводу ключевой ставки и «сокращения финансирования нашей экономики».
«Понятно, что есть определенный сговор, они скрывают истинную инфляцию, Центральный банк работает по инфляционному ожиданию. Я ему [Решетникову] говорю: “Как же так — они работают по инфляционному ожиданию, значит, инфляцию они только ожидают, но ключевая ставка у них реальная. Тогда давайте ключевую ставку делать ожидаемую, а не достоверную”. <…> Он походил вокруг да около и ничего не сказал», — рассказал депутат.
Парламентарий отметил, что сейчас по какой-то причине ключевая ставка «в три раза выше, чем инфляция».
«У нас что, рост цен и инфляция — это разные вещи? Почему у нас цены растут, а инфляция падает? Это значит, что кто-то врет. Значит, инфляция другая, потому что ключевая ставка не падает», — считает собеседник RTVI.
По его словам, следует ставить вопрос о снижении ключевой ставки, чтобы «наполнить деньгами экономику» и для того, чтобы дать ей «вздохнуть полной грудью», потому что «она лежит на боку».
«В ней денег нет, потому что Набиуллина не дает. Если мы не изменим денежно-кредитную политику, то у нас вряд ли что изменится. Без денег ничего не получается. А у нас на сегодняшний день более 5 трлн рублей не хватает в бюджете. <…> Загубили они экономику, всю загубили», — заявил Арефьев.
Депутат отметил, что раз в государственной казне не хватает денег и «кредиты заперты», то нужно «помочь экономике», потому что в ином случае стоит готовиться к ее сильному спаду.
«В 2026 году будет страшное падение производства, а осенью народ будет хватать деньги с депозитов и закапывать в огородах. Власти сами спровоцировали эту идею. Дело в том, что уже с декабря месяца 2 триллиона денег поснимали, но это были не физлица, а малый бизнес, потому что их обложили непомерными налогами. Они снимают со счетов деньги, потому что при помощи налички смогут скрывать свои доходы для того, чтобы не платить налоги. <…> И даже в 2027 году никакого толку от экономики не будет, потому что ну нет денег», — сказал парламентарий.
По его мнению, деньги следует брать из золотовалютных резервов, которые сегодня составляют 760 млрд долларов.
«И если сейчас денег экономике не дать, то в 2027 году ждать нечего. В 2027 году тогда похороны нашей экономики будут», — резюмировал Арефьев.
Авторы: Ольга Зенькович, Генри Достоевский
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Он отметил, что ситуацию может изменить снижение ключевой ставки и задействование золотовалютных запасов"
---
Справка: " Золотые резервы в России снизились до 2326,52 тонны в четвертом квартале 2025 года с 2329,63 тонны в третьем квартале 2025 года. Золотые резервы в России в среднем составляли 1204,13 тонны с 2000 по 2025 год, достигнув рекордного максимума в 2335,85 тонны во втором квартале 2024 года и рекордного минимума в 343,41 тонны во втором квартале 2000 года.". Сайт " ru.tradingeconomics.com/russia/gold-reserves"
Нет инвестиций - не будет роста экономики. Азбучная истина, но не для ЦБ и Минэкономики. Получается, мы обречены? Или Господь поможет?
Она очевидноа всем.На зарплату на одной и той же должности в крупной конторе человек мог в 2000-2001 году купить 2000 литров кефира-молока определенного сорта и довольно не дешевого,который есть и сегодня или картофеля 3000 кг.Сегодня ровно такая же вакансия должна предлагать минимум 250 000 рублей,но нет - зарплата в Москве 100-130 тыс.То есть народ за 25 лет обнищал минимум в 2 раза.Я нашёл платежки за услуги ЖКХ 2002 года там цена 2000 рублей ,сегодня услуга ЖКХ стоит 13 000 рублей,то есть в 6.5 раза больше.В долларах та заплата была 1000 долларов и цена ЖКХ была 63 долларов(2000\30 руб=63),но сегодня 13 000 это почти 170 рублей,то есть почти в 3 раза обесценалась зарплата. Попробуем вспомнить у кого выросли пенсии в 6.5 раз или зарплаты,а нет таких.Метро стоило 5 рублей поездка,сейчас 75 рублей - цена в 15 раз выросла.И мне какой-то дурачок,не освоивший алгебру в рамках средней ООШ втирает про 5-10-15% процентов за несколко лет.
непонятно чего он беспокоится . Экономику давно похоронили . А давать какие либо правильные советы нынешнему правительству и президенту занятие бесполезное Перечтите Л.Андреева "Правило добра "
Всё совершенно прозрачно!Никакой инфляции нет!!!Есть умышленное поднятие цен,по окоманде от МВФ!!!Центро банк даже по конституции не подчиняется правительству и государству Российскому в целом!Он до сих пор частичка глобальной экономики и подчиняется МВФ!!ТАК ЧТО НЕЧЕГО ГЛУПЫЕ,УДИВЛЁННЫЕ СТАТЬИ ПИСАТЬ!!Для начала нужно власть-суверенитет у глобалитстов забрать!А потом уж и думать о том как работать центробанку!