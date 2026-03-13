Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России до 6,7%
Уровень бедности в России по итогам 2025 года снизился до 6,7%. Об этом 13 марта заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минтруда и социальной защиты в Национальном центре «Россия».
«Рост заработных плат, мероприятия, направленные на обеспечение занятости, и адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года <...> показатель бедности составил 6,7%», — приводят ее слова «Известия».
По словам Голиковой, показатель уменьшился на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом.
Вице-премьер добавила, что в минувшем году особое внимание уделялось повышению благосостояния многодетных семей. Так, в 2025 году они получили приоритетное право на социальный контракт. Это соглашение с органами соцзащиты, по которому государство выделяет деньги на конкретные цели, а гражданин обязан выполнить условия контракта по улучшению финансового положения.
«В 2025 году многодетные семьи получили приоритетное право и заключили более 52 тыс. социальных контрактов. <...> По итогам года более 44% граждан, охваченных социальным контрактом, вышли из бедности», — пояснила она.
На плато Путорана ни одного мигранта нет. И на Новой Земле тоже
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что кому-то "лапша" на ушах от голиковой и ещё от некоторых в окружении очень нравится, т.к. с этой "лапшой" уютно, сытно, спокойно (пока).
когда нет реальных дел и успехов приходится выкручиваться докладами из пальца
Сего дня сколько новостей, что жизнь у нас в России стала лучше, остаётся эту Россию найти.
враги.