Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России до 6,7%

12:58 13.03.2026

Уровень бедности в России по итогам 2025 года снизился до 6,7%. Об этом 13 марта заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минтруда и социальной защиты в Национальном центре «Россия».

«Рост заработных плат, мероприятия, направленные на обеспечение занятости, и адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года <...> показатель бедности составил 6,7%», — приводят ее слова «Известия».

По словам Голиковой, показатель уменьшился на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом.

Вице-премьер добавила, что в минувшем году особое внимание уделялось повышению благосостояния многодетных семей. Так, в 2025 году они получили приоритетное право на социальный контракт. Это соглашение с органами соцзащиты, по которому государство выделяет деньги на конкретные цели, а гражданин обязан выполнить условия контракта по улучшению финансового положения.

«В 2025 году многодетные семьи получили приоритетное право и заключили более 52 тыс. социальных контрактов. <...> По итогам года более 44% граждан, охваченных социальным контрактом, вышли из бедности», — пояснила она.