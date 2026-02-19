Егор и О… «Затем снятся сны!»

Исполнитель: Егор и О…, Название: «Затем снятся сны!», Стиль: гаражный рок, Год: 2025

«Зачем снятся сны» - последний номерной альбом «Гражданской обороны», загадку которого нам всем предстоит еще постичь. Во время работы над ним Егор Летов и Наталья Чумакова записали в мае 2006 года демо с материалом оттуда для того, чтобы барабанщик Павел Перетолчин мог разучить свои партии, а гитарист Евгений Чеснаков придумал инструментальные соло и пассажи»

Для этой же цели было записано ранее, как мы помним и демо «Со скоростью мира» с песнями из будущих альбомов «ГО» «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация». Только кассета с той записью потерялась, а после того, как недавно нашлась, запись была издана на «Выргороде». В отличие от этого материала, демо для диска «Зачем снятся сны» никуда не терялось. Мало того, еще при жизни Егор Летов планировал его издать под рамкой своего давнего проекта «Егор и О...вшие», поскольку этот материал был более личным, чем последние номерные работы «ГО». ,

Как известно, звучание поздних «оборонских» альбомов не до конца устраивало идейных приверженцев андеграундного искусства. Некоторые из них даже были склонны определять стилистику зрелых песен Летова как «арт-рок». Вероятно, именно им и предназначалось демо, которое в нынешнем издании на том же «Выргороде» получило название «Затем снятся сны». Да, звучание сырое и необработанное, но в нем есть особый шик, будто Егор Летов исполняет тебе эти песни тет а тет на эксклюзивном квартирнике.

Такие песни, как «К тебе» или «Кто-то другой» в этом необработанном виде даже в чем-то превосходят оригиналы своей нутряной силой. Во «Все это с тобой» Егор Летов голосом от начала и до конца пропевает клавишную версию, и выглядит это настолько внушительно, что поневоле начинаешь мечтать о полностью а капельном варианте в духе «Про дурачка» с пластинки «Прыг-скок». В инструментале «Где» гор Летов намечает будущую гитарную партию с помощью опечаленного вокализа, что тоже невероятно бодрит. Стоит отметить разночтения в текстах «бродячий труп» вместо «веселый» в «Танце для мертвых» и дополнительная строчка «на короткое время» во «Все это с тобой». Версия же «Я чувствую себя не в своих штанах» взята с альбома «Пик Клаксон» «Лишние звуки» (1987).

В духе проектов «Егор и О...» альбом «Затем снятся сны!» было решено оформить в коллажной технике. Художник Сергей Сыров создал три совершенно новые работы на тему ветхозаветного образа Ноева Ковчега. Причем иллюминаторы и фигура Егора Летова сделаны в технике выборочной лакировки, что выглядит невероятно впечатляюще. К тому же изображения цветка и голубя были сделаны самим лидером «ГО», а это, как мы знаем их того же Ветхого Завета — ключевые символы надежды и спасения во всей этой истории!

