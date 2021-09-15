Guardian и Bellingcat защищают сторонников срыва выборов в России

16:04 15.09.2021

Ролик с доказательствами планов намеренного саботажа выборов разошелся по соцсетям

14 сентября в сети появилось видео с московского семинара организации «Голос» – движения в защиту прав избирателей, признанного иноагентом на территории России. На кадрах выступающая перед аудиторией девушка доводит до сотрудников план действия на предстоящие выборы в Государственную думу. Она утверждает, что по совокупности причин голосование пройдет почти без нарушений и не даст поводов для критики. По этой причине для создания видимости нелегитимности избирательного процесса активисты должны будут самостоятельно провоцировать скандалы и добиваться принудительного удаления с участков. Для этого каждому из них «Голос»* предоставляет специальную методичку с пошаговой инструкцией.

Ролик с доказательствами планов намеренного саботажа выборов разошелся по соцсетям. Внимательные комментаторы заметили, что на его кадры также попала презентация с эмблемой Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которая неоднократно контактировала с руководством «Голоса»*. Отдельные обозреватели также припомнили движению сотрудничество с USAID – американским правительственным агентством по зарубежной помощи.

В англоязычный сегмент Интернета видео попало благодаря журналисту Russia Today Мураду Газдиеву, который перевел его и добавил своей комментарий. Однако для западных журналистов даже такие явные свидетельства планов срыва голосования не стали аргументом: они принялись оправдывать активистов и прибегать к неприкрытой демагогии. Например, корреспондент московского офиса британского издания The Guardian Эндрю Рот заявил об отсутствии доказательств связей «Голоса» с мероприятием в ролике. По тому же пути пошел основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс: вместо опровержения он попытался выставить Газдиева непрофессионалом и обозвал его «журналистом» в кавычках. Также Хиггинс намеренно ушел от темы и припомнил сотруднику Russia Today его якобы ложное заявление о вывозе президентом Афганистана награбленных денег после прихода к власти талибов («Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ).

Реакция на видео с мероприятием «Голоса»* хорошо характеризует принципы работы западных СМИ и структур по борьбе с дезинформацией, которые в угоду политической повестки готовы легко отвергнуть даже самые неопровержимые аргументы и заменить их софистикой. И хотя американские и европейские издания позиционируют себя твердыми приверженцами принципам честной журналистики, при первой же необходимости они легко ими пренебрегают.

* Организация признана иноагентом на территории России

