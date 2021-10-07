Исполнитель:Аборт Мозга, Название: « Не люди », Стиль: панк-рок, Год: 2021

Лучшее, что можно было выпустить в так называемый День Святого Валентина — сингл от группы «Аборт мозга» «Не люди». Абсолютно коммерческий «праздник», когда торгаши наживаются на твоих — якобы — романтических чувствах. А ты, скрепя сердце, все понимаешь и раскошеливаешься, но не для того, чтобы сделать подружке приятное, а ради получения от нее известного рода преференций.

Как-то не по-людски все это, правда? Ну вот и «Аборт мозга» о том же самом! Трехпесенный сингл, записанный в 2010-м московским составом группы, повествует о том же, о чем обычно — мизантропии. И, как всегда, вокалистка группы Сабрина Амо подвела под это понятие мощную базу. Человеческое начало претит героям именно в силку своего несовершенства. Объяснять эти изъяны можно первородным грехом или животным началом в человеке (впрочем, к чему невинных зверушек оскорблять) — суть от этого не меняется.

В первой песне сингла эта духовная поврежденность человека исчерпытвающе именуется «Рана бытия». Начинаясь весьма невинно с размеренного бита (стадия беспомощного младенца) песня стремительно перетекает в лютый хардкоп-панк, где Сабрина Амо рычит, визжит и верещит. Пленных здесь не берут, но получают они все, что заслужили сами.

В заглавной «Не люди» буря и натиск бушуют от начала и до конца. Корень зла здесь определен предельно точно: мы пали так низко потому, что предали внутреннего ребенка в себе: «Нам-то что, ведь мы не дети, мы убьем и не заметим». Немалая вина за это в песне возлагается на «элиты», которым выгодно ради эксплуатации себе подобных пестовать в них пресловутые «взрослость», «ответственность» и «лидерство».

Закономерный финал — в «Мальчике». Отвергнутый ребенок хватается за нож и берет реванш: «Мы с тобой играли, ты меня убил… Расскажи, что дальше?»

Что дальше? Ну, наверняка, «Аборт Мозга» будет еще радовать и удивлять обилием качественных релизов.