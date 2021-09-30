Россиян ожидает очередное повышение тарифов ЖКХ?

Износ коммунальных систем достиг 60%, за чей счет планируется делать модернизацию? Вице-премьер Марат Хуснуллин уже поручил проработать вопрос о переходе на экономически обоснованные тарифы ЖКУ

Тарифы ЖКХ давно уже стали источником постоянного стресса для среднестатистического жителя России. Стабильные повышения суммы платежки раз в полгода окончательно испортили нам психику. Самое обидное, что система действительно нуждается в серьёзной амортизации, ведь износ канализации и водоотведения, водо- и теплоснабжения достиг 60%. Чиновники этот момент бездарно прошляпили, а платить, как обычно ни в чем не повинным гражданам.

Вопрос повышения тарифов за ЖКУ поручил проработать Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ну, а чего - выборы закончились, можно жестить дальше!

«Соответственно, тарифы, конечно, надо повышать. Однако население не должно страдать. И здесь эту разницу, которая появится, в связи с повышением тарифов, конечно, нужно как-то компенсировать на государственном уровне, – сказал в беседе с Царьградом юрист, руководитель практики в сфере ЖКХ Сергей Сергеев. – Я полагаю, что необходимо в эту сторону направить, скажем так, свои помыслы. Понять, как это субсидировать, кому предоставлять субсидии, каким образом. То есть деньги будет давать государство. Но эти деньги обязательно должны пойти, опять же, на модернизацию. Они должны вернуться, по сути, в государственный баланс, только через модернизацию сетей. А если мы просто увеличим тарифы и возложим их на население, без какого-то механизма субсидирования, это, конечно, будет социальный взрыв».

В этой ситуации граждане отвечают одним: неплатежами. Уже сейчас мы можем лицезреть на многих московских подъездах объявлениях, что на ваших жильцах, де, висит долг за коммуналку в 200-300 тысяч рублей.

«Не надо забывать, что любое повышение тарифов – это деньги, которые мы привлекаем от собственников, - рассказал заместитель исполнительного директора некоммерческого партнёрства «ЖКХ контроль» Андрей Костянов. - Но будут ли собственники платить? Мы говорим, что у нас существует огромная задолженность за жилищно-коммунальные услуги в целом, оценивают где-то в 1,3 трлн рублей. Понятно, что не вся и, наверное, даже небольшая часть этой задолженности приходится на физических лиц, но тем не менее вопросы с неплатежами – это важно. Потому что можно поднимать тариф сколько угодно. Вопрос, будут ли платить и будут ли получать эту услугу. То есть здесь ещё необходимо говорить и о платёжной дисциплине. Потому что зачастую возникает ситуация, когда появляются какие-то необоснованные долги и граждане перестают платить в принципе».

Депутат Гослумы и директор организации «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева напомнила, что тарифы в нашей стране зависят от многих факторов и не всегда отражают реальную картину. Например, она считает заниженными показатели за воду, ведь бутылка стоит 30-50 рублей. Также проблемы создают котельные, которые ранее содержались ныне развалившимися заводами, а теперь тяжким бременем легли на окрестных жителей.

«Я считаю, что нужно не поднимать тарифы, а менять сам подход к тарифному регулированию. Неправильно, что у нас каждый год одномоментно по всей стране все тарифы растут на размер инфляции. В таком случае получается, что тем, у кого тариф низкий, добавляют недостаточно, при этом, компании, у которых тарифы и так завышены, получают дополнительные деньги ни за что».

«Кроме того, средняя по региону величина прибавки к тарифу устанавливается федеральным правительством, но по каждому конкретному предприятию ее определяет Федеральная служба по тарифам, - напомнила Росбалту Разворотнева. - Очень часто такие решения принимаются необъективно: у кого лоббисты сильнее, тем и прибавляют больше. Самые сильные лоббисты, традиционно, в электроэнергетике, дальше идут тепловики. Последние в этом списке - водоканалы, поэтому и тарифы на воду у нас низкие. Конечно, нужно отходить от этой повсеместной и одномоментной индексации и отдавать решения на уровень регионов».

Светлана Разворотнева заявила, что говорить о ситуации в целом по отрасли все равно, что мерить среднюю температуру по больнице: «Такие решения должны приниматься по каждому предприятию в отдельности, учитывать текущее положение дел, конкретную программу по обновлению инфраструктуры и все источники ее финансирования. Если модернизировать все водоканалы только за счет граждан, потребуется огромная сумма, которая окажется для них неподъемной. Но сейчас у нас впервые за много лет в ЖКХ пошли деньги из бюджета: стартовал федеральный проект «Экология», на модернизацию в ЖКХ выделили 150 млрд рублей бюджетных инвестиций, о которых Путин сказал на съезде «Единой России», появились дешевые кредиты для регионов, инфраструктурные облигации».

Ну и тяжкого бремени, особенно непосильного для малоимущих, никто не отменял. «К сожалению, это так, - подтвердила Светлана Разворотнева. - Доля затрат на коммуналку по России одна из самых низких в мире, но для людей это все равно много. Вся беда в том, что люди даже с низкими доходами не могут воспользоваться государственной поддержкой, потому что процедура обставлена множеством бюрократических барьеров. Речь идет о субсидиях на оплату ЖКХ. Если семья тратит на коммуналку больше определенного процента своих доходов, она может претендовать на такую помощь. Но решение зависит не только от уровня доходов, но и от отсутствия долгов. А долги у нас, как известно, бывают реальные, а бывают фиктивные. Например, УК просто нарисовала какую-то сумму в платежке, и пойди докажи потом, что ты им ничего не должен. В результате значительная часть денег, которые выделяют на эти субсидии, по итогам года возвращаются в бюджет, потому что оформить их люди не могут. Мне кажется, с этой сферой тоже стоило бы разобраться, прежде чем говорить о повышении тарифов».