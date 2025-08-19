Черный Лукич «Берег надежды» (2 CD)

Черный Лукич «Берег надежды» (2 CD)

Исполнитель: Черный Лукич, Название: «Берег надежды», Стиль: акустический рок; Год: 2025

Издательство "Выргород" продолжает выпускать на CD редкие концертные записи Черного Лукича (Вадим Кузьмин). В основу двойного альбома "Берег надежды" вошёл концерт, состоявшийся в питерском клубе "Зоопарк" 25 января 2002 года. К тому времени Лукич переехал в Питер и распустил электрический состав.

В начале концерта он как раз рассуждает, что ему комфортно хоть с группой, хоть без, но в акустике сподручнее поиграть редкие песни. В первой половине программы он преимущественно такие и исполняет - "Можно и не жить", "Светлячок", "Суровая нить" и др. Порою Вадим Кузьмин сбивается и так заразительно о посмеивается над этим, что хочется слышать подобные форс-мажоры как можно чаще. Иногда Лукич чуть рихтует тексты: например, придает более общий смысл песне "Продана девушка", спев " увезли в страну седую самых ЛУЧШИХ людей" вместо "близких людей".

Немало вещей с ещё относительно свежего  на тот момент альбома "Навсегда" - "В незнакомое лицо", "Условный стук". По поводу"Над седой казахской степью" говорит, что давно ее не пел, а очень любит, поэтому просит возможности воспользоваться случаем. И чуть неуверенно начинает. Правда, зрители, жаждут более ранних хитов, и чтобы закрыть этот вопрос, Вадим Кузьмин исполняет, например, "Кончились патроны".

Некоторые песни Черный Лукич объединяет в микроциклы. Так, целых четыре из них оказались посвящены Роберту Льюису Стмвенсону - "Бедный Томми" Алексея Рыбникова и Юлия Кима из "Острова сокровищ", непосредственно "Остров сокровищ", "Дом на дюнах" и "Вересковый мед". Причем, последняя их них к моменту выступления не была ещё официально издана, и таких песен немало ('Аспирин", "Солнышко", "Полюби" и др.

"Берег надежды" выходил ещё при жизни Вадима Кузьмина на кассетах". Оформление к нему делал сооснователь "Гражданской обороны" Кузя УО и на контрасте с названием поместил на обложке суицидальную свинью. В нынешнем издании обложка основной части тиража содержит более подобающий случаю бумажный кораблик, который отпускает в большое плавание заботливая рука.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Накануне судьбоносной «встречи в верхах»: как не обмануться еще раз, или Начнет ли Россия свою игру
О блокировке звонков через мессенджеры и ее политическом измерении
FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт
Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
Избранное
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
Искусственный интеллект как конкурентное преимущество для компании
Манекены feat. Наконечный «Крылья» (интернет-сингл)
«Несчастный случай» написал на ламповом концерте со зрителями песню об Олимпиаде в Пекине
«ЙОРШ» устроил ковровую бомбардировку
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
На Grind'n'Pigs Halloween доказали, что Ельцин был скином
Барабанщик-виртуоз Павел Романов передает свой уникальный опыт молодежи
«Русские на Кавказе. Мифы и реальность»
Свободный полет feat Кирилл Кухаренко (Джин-Тоник) «Просто»
Ковид все спишет: смерть 13-ти больных из-за недостатка кислорода пытаются замолчать
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации