Черный Лукич «Берег надежды» (2 CD)

Исполнитель: Черный Лукич, Название: «Берег надежды», Стиль: акустический рок; Год: 2025

Издательство "Выргород" продолжает выпускать на CD редкие концертные записи Черного Лукича (Вадим Кузьмин). В основу двойного альбома "Берег надежды" вошёл концерт, состоявшийся в питерском клубе "Зоопарк" 25 января 2002 года. К тому времени Лукич переехал в Питер и распустил электрический состав.

В начале концерта он как раз рассуждает, что ему комфортно хоть с группой, хоть без, но в акустике сподручнее поиграть редкие песни. В первой половине программы он преимущественно такие и исполняет - "Можно и не жить", "Светлячок", "Суровая нить" и др. Порою Вадим Кузьмин сбивается и так заразительно о посмеивается над этим, что хочется слышать подобные форс-мажоры как можно чаще. Иногда Лукич чуть рихтует тексты: например, придает более общий смысл песне "Продана девушка", спев " увезли в страну седую самых ЛУЧШИХ людей" вместо "близких людей".

Немало вещей с ещё относительно свежего на тот момент альбома "Навсегда" - "В незнакомое лицо", "Условный стук". По поводу"Над седой казахской степью" говорит, что давно ее не пел, а очень любит, поэтому просит возможности воспользоваться случаем. И чуть неуверенно начинает. Правда, зрители, жаждут более ранних хитов, и чтобы закрыть этот вопрос, Вадим Кузьмин исполняет, например, "Кончились патроны".

Некоторые песни Черный Лукич объединяет в микроциклы. Так, целых четыре из них оказались посвящены Роберту Льюису Стмвенсону - "Бедный Томми" Алексея Рыбникова и Юлия Кима из "Острова сокровищ", непосредственно "Остров сокровищ", "Дом на дюнах" и "Вересковый мед". Причем, последняя их них к моменту выступления не была ещё официально издана, и таких песен немало ('Аспирин", "Солнышко", "Полюби" и др.

"Берег надежды" выходил ещё при жизни Вадима Кузьмина на кассетах". Оформление к нему делал сооснователь "Гражданской обороны" Кузя УО и на контрасте с названием поместил на обложке суицидальную свинью. В нынешнем издании обложка основной части тиража содержит более подобающий случаю бумажный кораблик, который отпускает в большое плавание заботливая рука.