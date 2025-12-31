Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

Украина основательно готовилась к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков на брифинге.

Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, действовавших в направлении резиденции президента РФ © Минобороны России

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", — приводит его слова РИА Новости.

Бойцы Воздушно-космических сил выявили атаку около 19:20 мск 28 декабря. Из Сумской и Черниговской областей взлетел 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.

Осуществить удар Киев пытался с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.

Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно. Для отражения атаки использовали ЗРК, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

О попытке украинской стороны атаковать резиденцию президента России в ночь на 29 декабря рассказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ВСУ задействовали 91 беспилотник дальнего действия. 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, куда направлялись все эти БПЛА, уточняло Минобороны России.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.12.2025, 18:28
    Гость: со здоровой головы - на больную

    Действительно, Геббельс, в отличие от хохлов, иногда правду говорил!

  3. 31.12.2025, 17:45
    Гость: с больной головы - на здоровую

    Даже следов от падения того "украинского дрона" не смогли за несколько дней нормально организовать! Его явно просто в снег положили. "Сам сочинил, сам на память выучил" - Тарапунька...
    Геббельс от зависти в могиле (или где он там) . Он хоть иногда правду говорил...

  5. 31.12.2025, 17:32
    Гость: Васечкин авоське

    Какие доказательства?, Кремль же сказал, вы что, нам на слово не верите?

Все комментарии (11)
