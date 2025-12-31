Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Украина основательно готовилась к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков на брифинге.
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, действовавших в направлении резиденции президента РФ © Минобороны России
"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", — приводит его слова РИА Новости.
Бойцы Воздушно-космических сил выявили атаку около 19:20 мск 28 декабря. Из Сумской и Черниговской областей взлетел 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.
Осуществить удар Киев пытался с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно. Для отражения атаки использовали ЗРК, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
О попытке украинской стороны атаковать резиденцию президента России в ночь на 29 декабря рассказал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, ВСУ задействовали 91 беспилотник дальнего действия. 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, куда направлялись все эти БПЛА, уточняло Минобороны России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
