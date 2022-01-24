Валерий Сюткин, 27 января, «ГлавКлуб»
С этими хитами всех времен ассоциируется именно его голос – обаятельный, мягкий и романтичный тембр Валерия Сюткина.
Признанный и всегда безупречно элегантный стиляга, главный интеллигент российского шоу-бизнеса, Заслуженный артист России, большой любимец публики с программой "Московский бит» выступит 27 января на сцене Главклуба. В программе: знакомые и любимые песни, увлекающие в беззаботное время, воздушные джазовые и рок-н-рольные импровизации и, конечно же, душевный конферанс от Валерия Сюткина
Начало: 20:00
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1
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