Валерий Сюткин, 27 января, «ГлавКлуб»

Валерий Сюткин, 27 января, «ГлавКлуб»

Пожалуй, не существует на территории в шестую часть суши любителя музыки, который не смог бы продолжить строки из песен "Стильный оранжевый галстук", "Вася", "Как жаль", "Я то, что надо", "Дорога в облака", "Радио ночных дорог", "Семь тысяч над землей"

С этими хитами всех времен ассоциируется именно его голос – обаятельный, мягкий и романтичный тембр Валерия Сюткина.

Признанный и всегда безупречно элегантный стиляга, главный интеллигент российского шоу-бизнеса, Заслуженный артист России, большой любимец публики с программой "Московский бит» выступит 27 января на сцене Главклуба. В программе: знакомые и любимые песни, увлекающие в беззаботное время, воздушные джазовые и рок-н-рольные импровизации и, конечно же, душевный конферанс от Валерия Сюткина

Начало: 20:00

Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1

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