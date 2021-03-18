«Мы в составе России или где-то сбоку?»: крымчане честно поделились своими проблемами

Дороговозна, удушение малого бизнеса, некотролируемая застройка, неповоротливость чиновничьего аппарата — с такими проблемами ежедневно сталкиваются жители Крыма

Семь лет назад произошло долгожданное воссоединение Крыма с Россией. Грамотно проведенная операция (полностью базирующаяся, что немаловажно, на волеизъявлении крымчан!) вполне тянет на событие века. Впервые за десятилетия произошло то, что вызвало в русских небывалый прилив патриотизма — нутряного, без вязкого привкуса казенщины и официозности.

Мы радуемся, что восторжествовала историческая справедливость. Но в то же время и не собираемся закрывать глаза на очевидные нестроения на полуострове. Не так давно наш портал писал о том, как тяжело приходится в Крыму малому и среднему бизнесу, где многое построено на махинациях и очковтирательстве. Не лучшим образом на развитии предпринимательства сказывается и менталитет местных жителей, которые, во многом в силу климатических условий, довольно расслаблены, привыкнув к работе летом и отдыху во все остальное время.

Но давайте предоставим слово самим крымчанам, которые непосредственно решали судьбу своей малой Родины, дали большой кредит доверия России, радуются позитивным изменениям в регионе и честно заявляют о том, что еще требует доработки или искоренения.

Так, коренная жительница Симферополя Ольга Сергеева заверяет, что она сама и знакомые голосовала за присоединение Крыма к России. Женщина отметила множество позитивных изменений, включая строящиеся дороги, повысившиеся пенсии и зарплаты.

Но о какой-то экономической стабильности в Крыму говорить пока абсолютно преждевременно. «Из плохого: цены в наших магазинах сравнялись с московскими, некоторые продукты ещё и подороже будут, - сетует Ольга Сергеева в интервью Царьграду. - А вот наши зарплаты совсем не московские. Федеральные торговые сети к нам так и не пришли – боятся санкций, видимо. Наверное, по этой же причине у нас нет отделений крупных банков. Все это, откровенно говоря, раздражает. Возникает вопрос: мы в составе России или где-то сбоку?»

Председатель Севастопольской общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец откровенно радовался событиям «Крымской весны». «Мы вернулись в Россию, откуда нас по большому счёту изъяли незаконно, - рассуждает он. - Вот это никем не обсуждается и не ставится под сомнение. Мы можем спокойно разговаривать на родном языке, мыслить на нём. Более того, мы ощущаем огромную поддержку государства и конкретно президента России по становлению аутентичности города-героя Севастополя. То есть даже на уровне простых людей есть чёткое представление, какие деньги сюда вкладываются, чтобы подтянуть Севастополь хотя бы к среднему уровню».

Проблемы же Крыма, по наблюдениям Григория Донца, вытекают из… однопартийной системы: «В России, и в Крыму в том числе, существует одна большая системная проблема: фактически однопартийная система, которая не предполагает экономического и социального развития. Это то же самое, что было при Советском Союзе, когда руководила одна партия – КПСС. Если мне кто-то скажет, что у нас есть ещё другие партии, отвечу, что из них такая же оппозиция, как из теста пуля».

Отсюда же — и проблема рабочих мест, и непонятки с бизнесом. «Катастрофически пострадал бизнес Севастополя – порядка 60-70 процентов его за семь лет умерло безвозвратно. Раньше он был ориентирован на Польшу, Турцию, Германию и работал вполне успешно, но сейчас из-за санкций это стало невозможно, - говорит Донец. - Вторая проблема: город бессистемно, безалаберно застраивается многоэтажками и индивидуальными жилыми домами. Причём уже третий губернатор вроде как понял, что площадь Севастополя – 1080 квадратных километров, и ни километра, ни метра больше не будет. Земли уже заканчиваются – и начинают прихватывать территории объектов культурного наследия, сельскохозяйственные земли переводят в категорию для строительства. Причём дома строят, а рабочих мест нет!»

Журналист Валентин Филиппов был активным участником «Русской весны», поэтому переехал из Одессы в Крым весной 2014 года. Теперь он отмечает, что бюджетникам живется лучше, чем предпринимателям, хотя во времена украинского «владычества» все было наоборот. «На Украине же было все просто – бардак бардаком, - рассуждает он. - Хочешь торговать? Поставил лоток где угодно – и торгуй. Если к тебе подошли полицейские – даёшь им символическую сумму, примерно 5 долларов, и всё забыто. А в Российской Федерации гораздо сложнее: нужно регистрировать ИП, вести бухгалтерию, оформлять санитарную книжку, если ты торгуешь продуктами. То есть приходится соблюдать законодательство. Серьёзно потеряли те, кто сдаёт квартиры туристам. То есть фактически они зарабатывают те же деньги, но с учётом выросших цен это уже совсем немного».

А пенсионер Антон Гурьянов вообще переехал в Гурзуф из Москвы. Его откровенно вдохновляют такие позитивные изменения, как строительство Крымского моста и более низкие цены на коммуналку, нежели в соседней Украине. Из минусов — Гурзуф запущен. «В Севастополь государство вкладывает колоссальные средства, и результаты этих вложений видны невооружённым глазом, - говорит Гурьянов. - Не знаю, выделяется ли что-то на Гурзуф, но если и выделяется, то расходуются эти деньги как-то странно. Пляж не облагорожен, нет нормальных спусков. Плитка на набережной не ремонтировалась, по-моему, с 2008 года, сейчас она вся потрескалась, а кое-где и вылетела. Это место, как правило, заливают бетоном перед приездом начальства».

Удручает Гурьянова и неповоротливость чиновничьего аппарата, который, как ни странно, достался крымчанам во многом в качестве наследства от Украины: «Мне кажется, проблема в том, что, несмотря на переход под российскую юрисдикцию, депутатский корпус и исполнительная власть здесь практически те же, что и были при Украине. Да, от них потихоньку избавляются, но медленнее, чем хотелось бы. А психология чиновника, который сидит "на чемодане" и ждёт, что его не сегодня-завтра выгонят, известна: он любыми способами старается обеспечить своё будущее и ровным счётом ничего не делает».

Все сходятся на том, что решать проблемы надо с помощью четкого руководства региональных и центральных властей. Также не помешает возрождение советской системы народного контроля.