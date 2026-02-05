Рейд! «Не отпускай» (ЕР)

Рейд! «Не отпускай» (ЕР)

Исполнитель: Рейд!, Название: «Не отпускай», Стиль: рок, Год: 2026

Грустных песен о разлуке любимых в мировой музыке и нашем роке пруд пруди. Чаще всего они отличаются исключительным упадничеством и пессимизмом, а в худших образцах авторы опускаются до недостойных обвинений в адрес потерянной второй половинки. Совершенно иное впечатление производит песня группы «Рейд!» «Не отпускай».
Автор песни Артем Шаповалов показывает в этой балладе пример деятельного отношения к любви. Судя по всему, герои песни расстались и разъехались по разным городам, причем из текста непонятно (да и совершенно неважно), это временная разлука, когда решили «попробовать пожить отдельно» или же осознанное принятое решение.

Так или иначе, он не смиряется с положением вещей и пытается ее вернуть. Пусть даже героя одолевают горечь и сомнения (что передается с помощью тревожных электронных пульсаций), а в какой-то момент он и вовсе признается, что ему страшно, тогда как из Евангелия мы прекрасно знаем, что боящийся в любви несовершенен.

Но у героя свои методы обретения статуса кво. Убеждая свою любимую остаться с ним, он отнюдь не остается голословным, а трогательно напоминает, как ночами напролет они вели доверительные и содержательные разговоры, ну а рассвет встречали в очень романтическом антураже. На одном прошлом, как известно, далеко не уедешь, поэтому герой намечает и перспективы на будущее, обещая представить главное — часть собственного внутреннего огня, если вдруг ей не хватит своего собственного.

Песня «Не отпускай» будет полезна всем, кто оказался в подобной ситуации. Причем, не только в эстетическом и эмоциональном, но и практическом смысле. Дело в том, что ЕР включает и ее инструментальную версию, под которую можно попробовать наладить отношения: включить погромче или фоном, например, под ужин при свечах. Должно сработать!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву
Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»
© KM.RU, Святослав Князев
Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо
Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа
Избранное
Сборник «BTR-VII»
ЧВК «Вагнер» подготовила плацдарм для наступления ВС РФ к северу от Бахмута
Великое переселение в Сибирь. Часть первая
Ярик Бро «Свой мир» (интернет-сингл)
Наконечный «Детство» (рецензия на клип)
Что сынку, помогли тебе твои ляхи? Вернее, англосаксы
«Калинов мост», 26 сентября, Vegas City Hall
Кошка Сашка «Командировки» (интернет-сингл)
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
«Когда развалился Советский Союз, "Буран" умер. Вместе со своим государством – тогда одним из самых мощных в мире»
«Верховный главнокомандующий выдает желаемое за действительность»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации