Рейд! «Не отпускай» (ЕР)

Исполнитель: Рейд!, Название: «Не отпускай», Стиль: рок, Год: 2026

Грустных песен о разлуке любимых в мировой музыке и нашем роке пруд пруди. Чаще всего они отличаются исключительным упадничеством и пессимизмом, а в худших образцах авторы опускаются до недостойных обвинений в адрес потерянной второй половинки. Совершенно иное впечатление производит песня группы «Рейд!» «Не отпускай».

Автор песни Артем Шаповалов показывает в этой балладе пример деятельного отношения к любви. Судя по всему, герои песни расстались и разъехались по разным городам, причем из текста непонятно (да и совершенно неважно), это временная разлука, когда решили «попробовать пожить отдельно» или же осознанное принятое решение.

Так или иначе, он не смиряется с положением вещей и пытается ее вернуть. Пусть даже героя одолевают горечь и сомнения (что передается с помощью тревожных электронных пульсаций), а в какой-то момент он и вовсе признается, что ему страшно, тогда как из Евангелия мы прекрасно знаем, что боящийся в любви несовершенен.

Но у героя свои методы обретения статуса кво. Убеждая свою любимую остаться с ним, он отнюдь не остается голословным, а трогательно напоминает, как ночами напролет они вели доверительные и содержательные разговоры, ну а рассвет встречали в очень романтическом антураже. На одном прошлом, как известно, далеко не уедешь, поэтому герой намечает и перспективы на будущее, обещая представить главное — часть собственного внутреннего огня, если вдруг ей не хватит своего собственного.

Песня «Не отпускай» будет полезна всем, кто оказался в подобной ситуации. Причем, не только в эстетическом и эмоциональном, но и практическом смысле. Дело в том, что ЕР включает и ее инструментальную версию, под которую можно попробовать наладить отношения: включить погромче или фоном, например, под ужин при свечах. Должно сработать!