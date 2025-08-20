Потомучто «Перепись»

Исполнитель: Потомучто, Название: «Перепись», Стиль: панк-рок; Год: 2025

«Потомучто» - одна из самых отвязных российских панк-команд современности. Однако даже в самых шокирующих песнях коллектива присутствует какая-то стоическая или нордическая сдержанность. В них нет ярости и агрессии по поводу всевозможных неустройств, а лишь суховатая констатация фактов, что только добавляет повествованию шарма. Вероятно, недаром сайд проект лидера «Zнаков» Алексея Юзленко носит названию «Потому что» - здесь все четко раскладывается по полочкам и терпеливо объясняется.

Данный релиз представляет собой сборник давно знакомых песен группы в актуальном для нее саунде. «Перепись» как нельхя точно подходит не только к замыслу этой компилляции, но и к концепции вошедших в нее песен. Ведь известно, что перепись населения может выявлять неприятные вещи, вроде вымирания населения и демографических провалов. Но задача ее участников — не возмущаться по этому поводу, а лишь бесстрастно фиксировать статистику.

В итоге «Супергерои» у «Потомучто» - это отнюдь не повод для создания пафосного гимна, а попытка диагностики состояния спасителей мира. Мы часто возмущаемся, что в супергеройских фильмах протагонисты после чудовищных ран тут же встают и начинают биться с удвоенной силой. Ну а Алексей Юзленко именно сосредотачивается на увечьях и заявляет о невозможности продолжения сражения. Аналагочная картина и в «Психотерапевтах» - внутренние травмы никого особо не задевают, а лишь созерцаются.

Четкое объяснение «потому что» присутствует в песне «Сто лет». Из этой же серии и философское «И чо». В «Бально-танцевательном кружке» появляются куртуазные реалии — ведь, подобно герою песен «Потомучто», аристократы умели сохранять лицо и логично изъясняться даже в патовых ситуаций. Но пролетарское происхождение рассказчика выдает просторечная форма «танцевательный». И даже в метафизических песнях, вроде «Дня рождения Смерти» эмоции икогда не берут верх.

Песни для «Переписи» были изменены лишь косметически — звуча более фактурно и насыщенно. Но кое-где Алексей Юзленко подрихтовав тексты, спев, наппимер, «СЕГОДНЯ прочертил лицом» вместо «СЛУЧАЙНО прочертил лицом». И это тоже еще один шаг в пользу констатации фактов.