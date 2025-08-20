Потомучто «Перепись»

Потомучто «Перепись»

Исполнитель: Потомучто, Название: «Перепись», Стиль: панк-рок; Год: 2025

«Потомучто» - одна из самых отвязных российских панк-команд современности. Однако даже в самых шокирующих песнях коллектива присутствует какая-то стоическая или нордическая сдержанность. В них нет ярости и агрессии по поводу всевозможных неустройств, а лишь суховатая констатация фактов, что только добавляет повествованию шарма. Вероятно, недаром сайд проект лидера «Zнаков» Алексея Юзленко носит названию «Потому что» - здесь все четко раскладывается по полочкам и терпеливо объясняется.

Данный релиз представляет собой сборник давно знакомых песен группы в актуальном для нее саунде. «Перепись» как нельхя точно подходит не только к замыслу этой компилляции, но и к концепции вошедших в нее песен. Ведь известно, что перепись населения может выявлять неприятные вещи, вроде вымирания населения и демографических провалов. Но задача ее участников — не возмущаться по этому поводу, а лишь бесстрастно фиксировать статистику.

В итоге «Супергерои» у «Потомучто» - это отнюдь не повод для создания пафосного гимна, а попытка диагностики состояния спасителей мира. Мы часто возмущаемся, что в супергеройских фильмах протагонисты после чудовищных ран тут же встают и начинают биться с удвоенной силой. Ну а Алексей Юзленко именно сосредотачивается на увечьях и заявляет о невозможности продолжения сражения. Аналагочная картина и в «Психотерапевтах» - внутренние травмы никого особо не задевают, а лишь созерцаются.

Четкое объяснение «потому что» присутствует в песне «Сто лет». Из этой же серии и философское «И чо». В «Бально-танцевательном кружке» появляются куртуазные реалии — ведь, подобно герою песен «Потомучто», аристократы умели сохранять лицо и логично изъясняться даже в патовых ситуаций. Но пролетарское происхождение рассказчика выдает просторечная форма «танцевательный». И даже в метафизических песнях, вроде «Дня рождения Смерти» эмоции икогда не берут верх.

Песни для «Переписи» были изменены лишь косметически — звуча более фактурно и насыщенно. Но кое-где Алексей Юзленко подрихтовав тексты, спев, наппимер, «СЕГОДНЯ прочертил лицом» вместо «СЛУЧАЙНО прочертил лицом». И это тоже еще один шаг в пользу констатации фактов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже
Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины
Владимир Путин и Дональд Трамп
«Сделки нет, но мы добились прогресса»: как оценивать итоги саммита на Аляске?
Избранное
Коля с Уренгоя 2.0: немцы воспитают российскую молодежь в Ельцин Центре
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Российские военнослужащие продолжают строить БАМ-2
«Если называть вещи своими именами, то ЖКХ в этом году буквально "посыпалось"»
Iron Mask «Master of Masters»
5 советов начинающему кулинару
«Аквариум», 1 июля, Дк им. Горбунова
Дальше мечты «Устал от причин» (интернет-сингл)
Единственный рок-клуб Восточного Оренбуржья отметил свой юбилей новогодним фестивалем
«Кощунственно звучат заявления о том, что новая сеть откроется 12 июня. Выходит, "Маконалдс", его прототипы и тени – это символ России?»
Кинопремьера «Переговорщик»: с террористами переговоры не ведем?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации