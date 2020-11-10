Текст заявления Алиева, Пашиняна и Путина о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Полный текст Заявления опубликовал "Sputnik Армения":

"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

  1.  Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
     
  2.  Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.
     
  3.  Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
     
  4.  Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
     
  5.  В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
     
  6.  Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
     
  7.  Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
     
  8.  Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
     
  9.  Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 12:51
    Гость: Сторонний Наблюдатель

    Это Путин с Эрдоганом заигрался, теперь через безвиз с Азеристаном пусть принимает горячих парней с самыми добрыми намереиниями в своих весях...

  2. 10.11.2020, 10:35
    Гость: Юри_й

    да да в очередной раз. так же как с оплатой украине 3 лярдов баксов, со строительством потоков, с тем что турчания что хочет то и делает, а мы только помидоры их давим (иногда) везде победа

  3. 10.11.2020, 10:33
    Гость: Юри_й

    да да уже все нато попалам порезал, не вставая с дивана. и союз с турцией, самый крепкий на земле. известно же что турки и русские китайцы на век. Голову хоть иногда из телевизора доставай, а то совсем плохой станешь

  4. 10.11.2020, 10:31
    Гость: Юри_й

    везде прозападный режим проиграл, очередная победа. Хорошо, что турция за нас и совсем не западная страна, в нато не состоит. Одна армения эта западная, чето просит от нас, как будто бы мы в одном союзе состоим. ну бред, же известно что армения точно где рядом с нато

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