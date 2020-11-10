Пашинян сообщил о прекращении войны в Нагорном Карабахе

02:20 10.11.2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с президентами России и Азербайджана совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01.00 10 ноября.

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00 Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Это решение было принято в результате глубокого анализа военной ситуации, а также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации, отметил премьер-министр Армении.

"Это не победа, но поражения нет, пока ты не признаешь его сам. Мы никогда его не признаем, и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения", - написал Пашинян.

