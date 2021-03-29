Чистка брусчатки: лучшие методы

21:22 29.03.2021

В зависимости от вида камня существует несколько способов чистки брусчатки.

Будь то бетон или натуральный камень, герметичный или нет, с каждой брусчаткой стоит обращаться по-разному. Для очистки камня часто достаточно будет воспользоваться домашними средствами.

Брусчатку необходимо регулярно чистить, так как она быстро загрязняется из-за использования человеком и воздействия природы.

В саду и на огороде необходимо регулярно пропалывать грядки, красить дерево и чистить брусчатку. Как предметы повседневного обихода дорожки, проезды или террасы, выложенные брусчаткой, должны выдерживать большие нагрузки. Находясь на открытом пространстве этот камень также подвержен влиянию погодных условий.

Степень распространения мха, обесцвечивания или сорняков на брусчатке и между ними зависит от расположения и типа камня. Грязь более заметна на светлых и даже каменных поверхностях, чем на темных или структурированных брусчатках. В солнечных местах у зеленых покровов нет шансов, а в сырых и безветренных местах они появляются очень быстро. Лишайник может вызывать стойкие отложения во всех местах. В отличие от плит, брусчатка всегда имеет очень много стыков. В них скапливается субстрат, и оседают сорняки.

Очистка брусчатки: вкратце о самых важных моментах

Как и чем можно очистить брусчатку, зависит от вида камня и типа загрязнения. С очистителем высокого давления это просто и удобно. Грязь в стыках лучше всего убирать специальной щёткой. Чистящие средства всегда должны быть биоразлагаемыми и заранее протестированы на незаметном месте. Бетонные блоки легче всего чистить смесью стандартной соды и горячей воды.

Удаление рыхлой грязи: основная очистка брусчатки

В случае брусчатки с пористой поверхностью, жидкости могут быстро впитаться и вызвать стойкие пятна, которые впоследствии будет трудно удалить.

Подметание – это часть регулярного ухода за брусчаткой. Это также и первый шаг перед использованием чистящих средств. Потому что, как только вода попадает на булыжник, почва, листья и растительные остатки превращаются в жирную массу, которая легко забивает пространства брусчатки.

Удалять рыхлую грязь лучше всего пластиковой метлой, которая не оставляет царапин. Существуют подметально-уборочные машины. Они направлены на уборку больших мощеных поверхностей. Работают они в основном от батарей по принципу газонокосилки.

Удаление зеленого покрытия и пятен с брусчатки

Рано или поздно приходится сталкиваться с зелеными и другими покрытиями на брусчатке. Для очистки подойдет очиститель высокого давления. Он смывает грязь водой или моющим средством. Отмыть и стереть пятна поможет щетка или скребок. С очистителем высокого давления работается быстрее и удобнее, но подходит не для всех видов брусчатки.

Устройства для очистки под высоким давлением очищают брусчатку таким образом, чтобы она была удобна для спины и экономила воду. Некоторые устройства также добавляют в воду биоразлагаемые чистящие средства от особенно стойких загрязнений и отложений. Направляйте струю воды от стены дома и не устанавливайте слишком высокое давление. Потому что очистители высокого давления действительно разгоняют воду и, в частности, могут повредить поверхности бетонных блоков. Таким образом, способствовать новому загрязнению. Твердые природные камни, такие как кварцит, гранит или базальт не подвергаются опасности.

Средство для очистки брусчатки из бетона и природного камня

В основном для чистки брусчатки используются чистящие средства, доступные почти для всех типов камня. В зависимости от типа и производителя, эти чистящие средства наносятся на брусчатку, распределяются кистью и хорошо промазываются. По истечении определенного времени выдержки и высыхания их просто смывают. Обязательным условием использования является чистая брусчатка. Использовать чистящие средства можно только в солнечный день с маловероятным выпадением осадков. Моющие средства должны быть биоразлагаемыми, так как дождевая вода смывает их в сад и канализацию.

В зависимости от ингредиента очистители работают по-разному. Очистители с растворителями удаляют пятна краски и смолы, щелочи, жир и другие повседневные пятна, кислотные вещества, пятна цемента или даже пятна ржавчины. Очистители, содержащие кислоты и поверхностно-активные вещества, не подходят для обработки натурального камня, такого как мрамор, песчаник или гранит. Могут повредить их поверхность. Для очистки песчаника лучше всего использовать теплую воду с нейтральным мылом. Существуют специальные средства для чистки натурального камня или масло для камней. Только специальные чистящие средства действительно помогают от лишайников, на которые совершенно не действуют струи воды под высоким давлением и средства для удаления зеленого налета.

