Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику

Сворачивать на советско-китайский путь развития через реиндустриализацию мы не в состоянии - для этого надо производить у себя не менее 60% различного типа промышленной продукции

Задача по сохранению низкой безработицы и одновременно улучшению производительности труда заведомо невыполнима, поэтому властям не нужно препятствовать массовым увольнениям россиян. К такому выводу пришли, в частности, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), проанализировав перспективы развития российской экономики.

По их мнению, запланированный российским правительством ежегодный рост ВВП на 3-3,5% предусматривает увеличение производительности труда на 4-4,5% в год, причем прежде всего в обрабатывающих отраслях промышленности, поскольку в добывающих отраслях этот потенциал заметно ограничен. А конкретно в частном обрабатывающем секторе увеличение должно быть еще более высоким - около 5-6% ежегодно.

Достичь этого, уверяют представители ЦМАКП, можно только путем массовых сокращений неэффективных работников. В противном случае российская экономика сохранит свое отставание в 2-2,5 раза от уровня развитых стран и в 1,5 раза - от большинства развивающихся по показателю производительности.

В настоящее время правительство пытается компенсировать низкую производительность за счет развития высокотехнологичных отраслей и сферы IT, однако их влияние на экономический рост в обозримом будущем останется небольшим, на уровне 9%, констатировали в ЦМАКП и посоветовали кабинету министров озаботиться предоставлением остающимся без работы гражданам возможности для переобучения, бесплатного жилья и других социальных гарантий.

Памятуя о том, что с начала пандемии коронавируса только по официальным сведениям безработица в стране резко выросла с 4,7 до 6,4 процента, достигнув в количественном выражении 4,8 миллиона человек, «СП» задалась вопросом - насколько безрадостным может оказаться ближайшее будущее российского рынка труда, если озвученная ЦМАКП доктрина будет рассмотрена властями как непосредственное руководство к действию.

- В макроэкономике существует два пути развития - экстенсивный и интенсивный, - напомнил изданию проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - В первом случае подразумевается простое расширение при сохранении технологического уклада, а во втором речь идет по сути о производстве большего количества продукции меньшим количеством людей.

Но развитие страны также может осуществляться еще и за счет реиндустриализации экономики. И если в основу ее дальнейшего роста мы положим советско-китайский образец, то ставку нужно делать на то, чтобы производить у себя не менее 60% различного типа промышленной продукции. А это подразумевает не только увеличение номенклатуры этой самой продукции, но и тех компетенций, которые ранее были похоронены, что особенно актуально в свете внешнего санкционного давления на Россию. Это касается и сельского хозяйства, и станкостроения, и сферы строительства, и нефтяного сектора, и микроэлектроники.

- А мы способны сейчас вывернуть именно на этот путь?

- Для этого требуется увеличение количества видов деятельности, но никакой конкретности в этом пока нет. Возьмем строительство судоремонтного завода на базе судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, где при поддержке «Роснефти» планируется создавать наш новый арктический флот. Формирование этого нового мощного судостроительного кластера происходит в том числе за счет закупки южнокорейского оборудования. Но главная проблема не в этом, а в том, что квалифицированных кадров для работы на нем нет вообще. Какое тут сокращение численности, если речь идет вообще о новом по сути виде деятельности.

- Так вот же эксперты ЦМАКП и предлагают правительству задуматься о предоставлении безработным возможностей для переобучения. Это ли не выход и для граждан, ищущих работу, и для новых кластеров, нуждающихся в специалистах?

- Авторы этого прогноза, видимо, просто не понимают состояния нашего рынка труда. Во-первых, у нас уже достаточно долгий период времени в экономике наблюдается отрицательная дельта - число сокращаемых рабочих мест растет, а количество вновь создаваемых рабочих мест все время ниже этого показателя.

Во-вторых, чтобы переобучать, нужно понимать, для чего и на какие средства это делать. Да и потом, неужели до прогноза ЦМАКП никому не было понятно, что людей надо переучивать?

Расходные обязательства на эти цели, на минуточку, существуют у нас с начала 90-х годов прошлого века. Сначала на это шли средства специального фонда содействия занятости населения, потом это плавно перетекло в бюджетные обязательства. И что, какой от этого толк? Переобучать-то надо на что-то, а не просто проводить переобучение ради переобучения.

Да и потом, здесь же главная проблема заключается не в том, что государство говорит - стоять, не увольнять никого, проверять буду. Весь вопрос в том, что для повышения производительности труда требуются огромные капиталовложения. Но вот, предположим, генеральный директор сидит на своем заводе и понимает - денег для реструктуризации производства у него нет, он остается со старым технологическим укладом. Соответственно, увольнение людей означает, что как только он преодолеет экономический спад, у него возникнет дефицит кадров. И откуда он их будет брать?

Ровно то же самое у нас было с военно-промышленным комплексом в девяностых и начале двухтысячных годов. Сначала людей выгоняли, но когда пошло финансирование от государства, заполнять вакансии станочников, монтажников и сварщиков оказалось некем. Поэтом приходилось звать на работу едва ли не 70-летних пенсионеров.

Так что тут не просто два плюс два равно четыре. Это очень сложная работа, которая должна быть системной. Если мы понимаем, что нам придется высвободить из промышленности определенное количество людей, мы должны перед этим очень четко понять - а куда они пойдут и где будут работать. Но если сохранять ту структуру промышленности, которую мы имеем сегодня, и опираться только на те компетенции, которые у нас имеются сейчас, то озвученный ЦМАКП подход, увы, единственный.

- Получается, нашему рынку труда в ближайшей перспективе большой катастрофы не избежать? Если по сути других путей, кроме озвученной экспертами ЦМАКП доктрины массового увольнения никаких альтернатив нет?

- Я бы лично сказал, что реализация исключительно такой доктрины без создания каких-либо компенсаторных механизмов занятости, связанных с индустриализацией страны, просто приведет к тому, что мы потеряем большое количество рабочих мест, а заместить эти потери для людей попросту не сможем. И все. Подобная схема ни разу не срабатывала в нашей стране.

Конечно, нам могут кивнуть на какие-то зарубежные примеры. Скажем, на Японию, где в начале 80-х годов прошлого века в автомобилестроении было занято около 5 миллионов человек, а сейчас - примерно 850 тысяч. Но там ведь история совсем другая. Ушедшие люди без работы не остались, они спокойно перекочевали в другие виды экономической деятельности, связанные с производством, к примеру, той же бытовой техники. Потому что в Японии в принципе безработица всегда была низкая, так как там, во-первых, был рынок сбыта, а, во-вторых, делались соответствующие инвестиции. Плюс в итоге все это привело к росту заработной платы японских рабочих и инженеров, и за счет этого они смогли оплачивать многие услуги, что повлекло, в свою очередь, развитие этого сектора экономики.

Но, скажите, у нас при модальной заработной плате в 35 тысяч рублей какие услуги можно развивать? Кто на 35 тысяч рублей в месяц сможет позволить себе постоянно пользоваться, предположим, услугами прачечных? Или систематически ужинать в ресторанах и кафе?

Если, повторюсь, принимать озвученную ЦМАКП доктрину в чистом виде, то это будет означать массовую безработицу длительного характера, которую закрыть будет невозможно.

Во что это выльется, если на фоне событий с пандемией коронавируса большое количество людей, выброшенных из теневого-то сектора, где трудовые отношения всегда были слабыми, до сих пор никуда устроиться не могут, так еще на фоне сокращения спроса на углеводороды «Аэрофлот», например, объявил о сокращении численности летных экипажей на 30%, даже среди самих нефтедобытчиков пошли сокращения, чего не было у нас очень давно?