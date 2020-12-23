Использование векселей в криминальных банкротствах. Хищение миллиардных сумм в московской компании «Белкофорте»

Бизнесмен Клячин, судья Пахомов, конкурсный управляющий Серговский, директор Сундуков

Вообще, среди адвокатов ходит такая шутка, что если в банкротном деле появляются векселя, то судья сразу должен "хвататься за кобуру". То есть любой судья, увидев в банкротстве использование векселей, должен как минимум сильно насторожиться и глубоко с ними разобраться - кто, кому, за что, когда и как их передавал. При передаче векселя на нем указываются дата, название передающей и принимающей организации, а также проставляются фамилии и подписи должностных лиц в этих организациях.

Дело в том, что наличие векселей при банкротстве в силу их специфики как платежного инструмента практически всегда указывает на мошенничество. Являясь средством оплаты, они хорошо подходят для манипулирования денежными потоками и обязательствами. Было время, когда векселя в мошеннических схемах применялись сплошь и рядом, потом их применение уменьшилось. В наше время число случаев их использования для хищений увеличивается.

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин: "В настоящее время среди преступников получила распространение схема вывода денег в "теневой оборот" с использованием векселей, эмитентами которых являются крупнейшие банки России. Отличительными особенностями данных типологий являются приобретение векселей реально действующими организациями, а предъявление их к погашению - техническими компаниями".

Юрий Анатольевич Чиханчин. Фото с сайта kremlin.ru

А в середине этой схемы векселя используются в криминальных банкротствах и рейдерских захватах собственности, что мы и видим на примере ООО "Белкофорте".

1. Немного из истории вопроса



Группа миллиардера-рейдера Александра Клячина с 2013 года похитила у русского предпринимателя Вячеслава Рудникова более 15 компаний, фактически начала против него войну, которая продолжается до сих пор. Основной ударной силой мошенников стало возбуждение заказного уголовного дела против предпринимателя, с вовлечением в группу большого количества сотрудников МВД, СК, прокуратуры и судей. Сфабрикованное дело использовалось на полную мощь, в результате чего была буквально разгромлена одна из самых эффективных, самобытных и перспективных бизнес-структур в области IT-технологий - группы “Эр-Стайл” и “е-Стайл”. В последние два года рейдеры были заняты в основном завершением захвата активов Рудникова, а именно: ООО "Белкофорте", имеющего 10 объектов недвижимости, включая построенные компанией Рудникова 4 здания в Москве общей стоимостью почти 3 млрд рублей.

Предприниматель Вячеслав Рудников. Фото из архива

Кроме ограбления Вячеслава Рудникова группа Клячина отметилась хищениями в Пенсионном фонде России - через ООО "РедСис". Там фигурантами возбужденного уголовного дела проходят партнеры Клячина Сергей Гордеев и Василий Васин. А также даже в закрытии интернет-поисковика "Спутник", нанеся государству ущерб, по мнению экспертов, в десятки миллиардов рублей (об этом мы расскажем в других публикациях).

Для хищения активов "Белкофорте" была использована, вероятно, самая излюбленная схема "клячинских":

а) захват управления в компании,

б) введение мнимых кредиторов путём подписания подконтрольным исполнительным органом липовых договоров,

в) управляемое банкротство через своего конкурсного управляющего,

г) продажа по заниженной цене своим же структурам имущества компании.

В результате такого типа банкротств мошенники просто прогоняют собственные средства через процедуру торгов и возвращают в собственные подставные компании, а имущество им достаётся бесплатно (кроме затрат на подкуп должностных лиц и операционные расходы).

Именно по такой схеме, являющейся "классической", и развивались события в "Белкофорте".

Сначала нечистыми на руку следователями и судьями, использующими сфабрикованное в отношении Рудникова уголовное дело, директором "Белкофорте" был буквально "назначен" Игорь Сундуков. Тот подписал задним числом несколько договоров - с членом клячинский группы Васиным Василием (ИНН 772731069100), с ООО "Оникс", ООО "Оргметстрой" и ООО "Ботовское".

Василий Васин. Фото из архива

По ООО "Ботовское" мы подробно изложили ситуацию здесь, в этой публикации мы расскажем о другом "кредиторе", также связанным с группой Клячина - ООО "Оргметстрой", использующим в этом же деле для хищения векселя на сумму 360 млн рублей.

2. История, рассказанная в суде представителями "Оргметстрой" и "Белкофорте"



Пересказываем "красивую" историю, изложенную мошенниками в суде с целью хищения имущества "Белкофорте". Она была озвучена представителем "Орметстрой" Янковским К.Е. при полном согласии и поддакивании представителя "Белкофорте" Малаховой А.М. Итак:

28.06.2018 г. в компанию "Белкофорте" неожиданно пришёл сотрудник МЧС с внеплановой проверкой, нашёл ряд недостатков и выписал предписание на их исправление.

02.07.2018 г. Сундуков обратился в АНО "Экспертное бюро "Истина" за экспертизой, по собственной инициативе. Сундуков якобы обнаружил в 3-х отдельно стоящих зданиях некие "протечки" в подвальных помещениях, причём сразу в трёх. И задался вопросом - как их можно устранить.

23.07.2018 г. эксперты Бондаренко С.А. и Блинков Д.И. из этой организации, проведя чисто визуальный осмотр, ответили на 2 поставленных перед ними вопроса: да, есть протечки, нужно инструментальное исследование, чтобы выяснить причины.

01.09.2018 г. Сундуков заключает договор на выполнение строительных работ на 400 млн рублей с ООО "СтройГарант", но поскольку работы нужно было оплачивать срочно, то Сундуков заключает 4 договора покупки векселей у ООО "Оргметстрой" на общую сумму 360 млн рублей.

Почти немедленно этими векселями Сундуков расплачивается с ООО "Стройгарант" (дата акта передачи векселей 12.09.2018) - выплачивает АВАНС В РАЗМЕРЕ 150 млн рублей, хотя первый акт о приемке оказанных услуг датирован 29.03.2019 года.

Расплатившись с ООО "СтройГарант", Сундуков не смог расплатиться за векселя с ООО "Оргметстрой", поэтому возникла задолженность "Белкофорте" перед "Оргметстрой”, которую Сундуков ПОЛНОСТЬЮ признает и соглашается с требованием "Оргметстроя" в судах, а конкурсный управляющий Серговский также подтверждает в суде: да, все верно.

3. Что происходило в реальности



Группа Клячина - слаженная рейдерская группа, управляемые криминальные банкротства - одна из излюбленных их схем хищения активов предприятий, как показывает общедоступная в СМИ информация.

Долларовый миллиардер А.И.Клячин. Фото с сайта hotelier.pro

Реконструировать события в отношении использования векселей можно так:

1. По заявлению неизвестного лица была организована внеплановая проверка сотрудником МЧС в "Белкофорте", в результате чего появилось некое предписание об устранении мелких нарушений.

2. Практически в это же время Игорь Сундуков обратился в некую экспертную организацию (причём не профильную, а судебную), договорившись о составлении заключения о якобы серьезных проблемах - неких "протечках" в подвалах страху трёх отдельно стоящих зданий, принадлежащих "Белкофорте". Мошенникам нужны были ХОТЬ КАКИЕ-ТО ДОКУМЕНТЫ, чтобы обосновать якобы дорогостоящие ремонтные работы и ввести векселя в схему оплаты.

3. Далее Сундуков заключает договор с ООО "Стройгарант" (аффилированной с группой Клячина) на выполнение неких ремонтных работ и с ООО "Оргметстрой" (также аффилированной с Клячиным) на покупку векселей на 360 млн рублей, КОТОРЫМИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ якобы некие РАБОТЫ этого самого "Стройгаранта".

4. Разумеется, не было никаких "протечек", как не было их за предыдущие годы эксплуатации зданий, не нужен был никакой ремонт - и его и не было, никакие векселя не нужны были.

Мошенникам нужно было сформировать на голом месте огромную "задолженность" 'Белкофорте". И они её сформировали в размере 400 млн рублей.

5. В суд НИКАКИХ ПОЯСНЯЮЩИХ И ДОКАЗЫВАЮЩИХ РЕАЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ БЫЛО ни по "Орметстрою"- не было даже копий векселей (!), ни по "Стройгаранту", а экспертиза была фейковой (она имеется в материалах дела). Но судьи, хоть и с некоторыми волнениями для мошенников из группы Клячина, все-таки утвердили "Орметстрой" кредитором "Белкофорте" на сумму 156 млн рублей (остальные суммы признаны "текущим долгом"), об этом подробнее ниже. И это судебное решение использовалось мошенниками наряду с признанием "кредитором" другой клячинский компании "Белкофорте" на сумму 244 млн рублей (писали об этом подробно ранее здесь)

4. Аффилированность участников хищения активов "Белкофорте" с мошеннической группой Александра Клячина



Подробно связь персон и организаций, задействованных в хищениях с Клячиным и его структурами, мы указали на схемах пп.18,19 и 20 в статье здесь.

Здесь лишь добавим и конкретизируем.

Ключевые контрагенты ООО "Оргметстрой" - компании Клячина: ООО "Гледен Капитал", ООО "КР Кузнецкий мост", АО "Деловой квартал", ЗАО "Красная Роза", связь которых с Клячиным абсолютна по учредителям, директорам, адресам и торговым маркам.

Учредителем и директором ООО "Стройгарант" является Оглоблин Д.С., бывший ранее директором в ключевых клячинских компаниях, таких как ООО "Геоинвест", ООО "Земельные инвестиции" и ООО "Геохолдинг", имеющих огромные активы. Без сомнения, он является доверенным лицом Клячина.

ООО "Геохолдинг" является 100% учредителем ООО "Ботовское", ещё одного "кредитора" "Белкофорте" на сумму 244 млн рублей (о нем мы писали подробно здесь).

Конкурсный управляющий Александр Серговский очень плотно и давно "работает" со структурами Клячина. Так, он являлся конкурсным управляющим в аффилированных с Клячиным структурах: ООО "Терра холдинг", ООО "Инвест проект", ООО "Альфастрой", вместе с женой являлся учредителем трёх ООО "Ричлевел", "Новый Памир", "Трейдинг гид", которые были конечными собственниками СП "Метрополь" на 85,6%.

То есть ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ КРИМИНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА успешной, все годы прибыльной и имеющей активы стоимостью почти 3 млрд рублей ООО "Белкофорте" АФФИЛИРОВАНЫ С ГРУППОЙ рейдера-миллиардера Александра Клячина: управляющий Александр Серговский, ООО "Оргметстрой", ООО "Стройгарант" (добавим - и ООО "Ботовское", смотри материал здесь). Хотя все эти субъекты появились в деле о банкротстве "Белкофорте" как бы СЛУЧАЙНО.

Важное замечание: 10 августа 2017 года компания Клячина "Корал Финанс групп" пыталась незаконно захватить управление в "КС-Траст", тогда атаку удалось остановить, но уголовное дело по заявлению Рудникова возбуждено не было ни в Следственном комитете, ни в МВД - Клячин очень эффективно работает с прикрытием. О коррупции в органах МВД и СК по этому делу мы опубликуем отдельное расследование.

5. Требования "Оргметстрой" к "Белкофорте" были полностью сфальсифицированы



Игорь Сундуков, незаконно "назначенный" следователями и судьями директором "Белкофорте" и вошедший в группу Клячина с целью хищения её активов стоимостью около 3 млрд рублей (как позже выяснится - за процент от похищенного), совершил многочисленные мошеннические действия для создания мнимой кредиторской задолженности перед "Оргметстрой" (всего на сумму более 400 млн рублей, из них "признаны" судом 156 млн, остальные - как "текущая" задолженность). Действовал он в сговоре с лицами, аффилированными с Клячиным, прежде всего, с конкурсным управляющим Серговским, директором "Оргметстрой", директором "Стройгарант".

Игорь Сундуков. Фото из архива

1. Задолженность перед ООО “Оргметстрой” не была отражена в отчетности ООО “Белкофорте” на 14.02.2019 г. (то есть СПУСТЯ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА НА ПОКУПКУ ВЕКСЕЛЕЙ), что подтверждается справкой о кредиторской задолженности предприятия, предоставленной в материалы дела о банкротстве ООО “Белкофорте” директором общества (на тот момент) Сундуковым И.Б. Общая сумма кредиторской задолженности, согласно справке, составляет на 14.02.2019 г. 5 406 тыс. руб. ООО «Оргметстрой» В ЧИСЛЕ КРЕДИТОРОВ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Справка подписана Сундуковым И.Б.

2. НИ ОРИГИНАЛЫ, НИ КОПИИ ВЕКСЕЛЕЙ В СУД ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ БЫЛИ.

3. НИКОГДА РАНЕЕ (до заключения указанных договоров) между ООО “Оргметстрой” и ООО “Белкофорте” не было каких-либо хозяйственных связей, договорных отношений и т.д. ПО СТРАННОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ "Оргметстрой" оказался аффилированной структурой с группой рейдера-миллиардера Александра Клячина.

4. Из пояснений представителей ООО “Белкофорте” в судебном заседании 31.07.2019 года и анализа финансового состояния ООО “Белкофорте”, подготовленного временным управляющим Серговским А.А., следует, что покупка векселей была необходима ДЛЯ РАСЧЁТОВ ЗА СРОЧНЫЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Векселя, полученные от ООО “Оргметстрой”, якобы были переданы в счет оплаты по договору техническому заказчику ООО “СтройГарант” за проведение строительно-ремонтных работ в принадлежащих ООО “Белкофорте” зданиях. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СУД НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ.

5. Договор с ООО “СтройГарант” № 245-З на оказание услуг технического заказчика был заключен 01.09.2018 г. Предмет договора: капитальный ремонт отдельно стоящих зданий по адресу г. Москва, ул. Пришвина, д. 8.

Техническое задание на а) устранение протечек в подвальных помещениях; б) устранение нарушений пожарной безопасности в соответствии с предписанием МЧС 145/1/1 от 28.06.2018 г. Размер вознаграждения технического заказчика – 0,5% от стоимости выполненных работ. Стоимость капитального ремонта – 400 456 197,02 руб. При этом КОПИЯ ДОГОВОРА В МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ.

6. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВОВАЛА. Основанием для проведения ремонтно-строительных работ якобы стали Предписание МЧС №145/1/1 от 28.06.2018 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности и заключение специалистов АНО “Экспертное бюро «Истина»”. Предписание МЧС касается совсем мелких недостатков, можно говорить о совершенно незначительной стоимости их устранения. При строительстве здания соблюдены все стандарты, определенные законом, и приемка осуществлялась в том числе и структурами МЧС. Проведенная визуальная экспертиза ничего не сказала, да и не могла сказать о стоимости "ремонтных работ вследствие протечки". Но мошенникам, очевидно, нужны были хоть какие-то основания, пусть и "кривые", чтобы обосновать траты на 400 миллионов (!) рублей.

7. Представитель ООО “Белкофорте” ссылался в судебных заседаниях только на предписание МЧС. Упоминание о заключении специалистов АНО “Экспертное бюро «Истина»” появилось ТОЛЬКО в "Анализе финансового состояния ООО «Белкофорте»”, подготовленном временным управляющим Серговским А.А., который, как мы знаем, накрепко связан с рейдерской группой Александра Клячина.

8. Директор ООО “Белкофорте” Сундуков, очевидно, понимал, что эксперты сделали свои выводы о необходимости срочных ремонтных работ на основании лишь ВИЗУАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, то есть прошли по помещениям с ПРОСТЫМ ФОТОАППАРАТОМ и сделали несколько снимков (если вообще прошли). НЕОБХОДИМО БЫЛО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОГО ПРОВЕДЕНО НЕ БЫЛО, о чем все-таки написали "эксперты". Кстати, по фотографиям экспертов, крайне низкого качества, вообще невозможно установить - где эти фотоснимки были сделаны, нет адекватной привязки к конкретному месту, указаны лишь "помещения". Бывшие до 2017 года сотрудники "Белкофорте" и "КС-Траст" подтвердили, что никогда никаких протечек нигде не было - это практически новые здания. За 400 млн рублей, то есть около 6 млн долларов, в Москве можно построить новое здание с отличной отделкой и самыми современными инженерными коммуникациями площадью 5 тысяч метров, например, а не просто "устранить протечки", которых к тому же не было.

9. Если на секунду предположить, что были "протечки", директор должен был привлечь для проведения экспертизы ПРОФИЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ с высококвалифицированными специалистами, А НЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ.

Сама ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА не выдерживает никакой критики: специалисты, изучившие её, определили её как абсолютно фейковую. Даже в постановке вопроса экспертам говорится об ОДНОМ ЗДАНИИ, при этом везде фигурируют ТРИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ, по которым "эксперты" дают заключение.

10. Директор ООО “СтройГарант”, действуя добросовестно и имея опыт руководства строительной фирмой, должен был бы сообщить, что УКАЗАННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ НЕДОСТАТОЧНО для принятия решения о видах и объеме необходимых работ. Но ведь если "Стройгарант" связана с Александром Клячиным и перед ней стоит цель участвовать в краже активов стоимостью почти 3 млрд рублей, разве должен директор "Стройгаранта" или представитель "Белкофорте" говорить об этом в суде?

11. Временный управляющий Серговский А.А., исследуя обоснованность и целесообразность заключения сделок с ООО “Оргметстрой” и ООО “СтройГарант”, действуя добросовестно и разумно, должен был обратить внимание на ОТСУТСТВИЕ ОСНОВАНИЙ для проведения ремонтно-строительных работ стоимостью 400 млн руб. Заключение специалиста БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта НЕ МОЖЕТ являться основанием для проведения ремонтно-строительных работ на 400 млн руб., так же как и Предписание МЧС, не содержащее значительных нарушений, устранение которых требует дорогостоящих работ.

12. 12.09.2018 г. между ООО “Белкофорте” и ООО “Стройгарант" был подписан первый акт приёма-передачи векселей ПАО "Сбербанк" на сумму 150 000 000 рублей в счет аванса по Договору на оказание услуг технического заказчика. 29.03.2019г. подписан акт № 1 о приемке оказанных услуг на сумму 153 971 865,96 руб., вознаграждение технического заказчика составляет 0,5% - 769 859,33 руб. Т.е. акт подписан через 6 месяцев после заключения договора, что ПРОТИВОРЕЧИТ УТВЕРЖДЕНИЯМ О СРОЧНОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

13. В заключении арбитражного управляющего Серговского А.А. об отсутствии признаков преднамеренного банкротства указано, что векселя, приобретенные у ООО “Оргметстрой” на сумму 150 млн руб., были переданы в качестве АВАНСА за ремонтно-строительные работы ООО “СтройГарант”, иначе как объяснить необходимость срочного приобретения векселей в сентябре – ноябре 2018 г., на которую ссылаются представители ООО “Белкофорте” и конкурсный управляющий ООО “Белкофорте”? При этом работы были "выполнены" в 2019 г., что подтверждается актом приемки выполненных работ. Однако В ПОЯСНЕНИЯХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ о финансовых результатах ООО «СтройГарант», размещенному на официальном сайте ФНС, авансы, полученные за 2018 и 2019 гг., СОСТАВЛЯЮТ 0 (НОЛЬ) рублей, что также свидетельствует о составлении договора ЗАДНИМ ЧИСЛОМ.

14. Выручка ООО “СтройГарант” за 2019 г. составила 365 млн руб., при этом только договор с ООО “Белкофорте” был подписан на 400 млн руб. (акты выполненных работ якобы подписывались в 2019 г.). За работы ООО “Белкофорте” якобы передало ООО “СтройГарант” векселя на 360 млн руб.

6. Суды признали мошенничество законным. Судьи Пахомов и Мысак, умеющие "превращать воду в вино"



Первая инстанция

31.07.2019 года в суде Евгений Пахомов не стал "заморачиваться" и одним махом признал все три мошеннические компании - ООО "Оникс", ООО "Оргметстрой" и ООО "Ботовское" - кредиторами "Белкофорте", дав тем самым "зелёный свет" хищению активов "Белкофорте". Никакие доводы и ходатайства со стороны ООО "КС-Траст" выслушивать и принимать не захотел.

Судья Евгений Пахомов. Фото из открытых источников

Важное замечание: В предыдущем судебном заседании Пахомов НЕ ВКЛЮЧИЛ В СПИСОК КРЕДИТОРОВ Рудникова В.А, которому "Белкофорте" должна была 1 млн рублей. При этом явно нарушил закон - уже после введения конкурсного наблюдения в "Белкофорте" директор оплатил Рудникову этот 1 млн рублей - избирательное погашение долгов кредиторов прямо запрещено законом, но Пахомова это не остановило. Очевидно, суд решил исключить беспокойного Ркдникова из процесса, чтобы он не мешал принимать "правильные" судебные решения, обжаловать их, ходатайствовать и вообще пользоваться всеми правами кредитора.

Апелляция

16 октября 2019 года апелляционный суд отменил решение Евгения Пахомова в первой инстанции и отказал мошенникам ООО "Оргметстрой" во включении их требований как кредиторов.

Сославшись на то, что "... в делах о банкротстве к кредиторам, заявляющим свои требования, предъявляется, как правило, повышенный стандарт доказывания...

... установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности...",

а также в связи с тем, что представленные доказательства "... не могли подтвердить факт надлежащего исполнения ООО "Оргметстрой" своей обязанности по передаче векселей", суд ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЯ ПАХОМОВА И указал на конкретные проблемы ВЫНЕСЕННОГО ИМ РЕШЕНИЯ, а именно:

"... даже копии векселей в материалы дела не представлены, в связи с чем вывод суда об осуществлении продавцом названного предоставления суду является необоснованным. При этом непредоставление документов, свидетельствующих о совершении сделки, в первую очередь, ставит под сомнение сам факт её существования".

И далее: "... стороне, настаивающей на наличии долга, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с должником. Таким образом, бремя опровержения доводов ООО "КС-Траст" лежит на ООО "Оргметстрой" и Должнике, так как они объективно обладают большим объемом информации и доказательств, чем ООО "КС-Траст".

Напомним, ни "Оргметстрой", ни "Белкофорте" таких ДОКУМЕНТОВ В СУД ПАХОМОВУ НЕ ПРЕДСТАВИЛИ.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОТМЕТИЛ, что "... проверка обоснованности и размера требования кредиторов предполагает большую активность самого суда".

ПАХОМОВ ПРОЯВИЛ АКТИВНОСТЬ ТОЛЬКО В ТОМ, что, игнорируя все аргументы и напрочь не желая ничего слышать о доказательствах, В ОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРИЗНАЛ ПРАВА ТРЁХ МОШЕННИКОВ.

Далее апелляционный суд пишет:

"Подписание договора купли-продажи без фактического вручения векселей, без разумной деловой цели, свидетельствует о мнимости сделки, поскольку воля сторон не была направлена на исполнение договора купли-продажи, в связи с чем сделать обоснованный вывод о наличии у ООО "Оргметстрой" права требования к Должнику по оплате переданных векселей не представляется возможным.

Кроме того, кредитором не обоснована экономическая целесообразность заключения договора купли-продажи векселей №Ф-2018/09/11 от 11.09.2018 года в отношении векселей , выданных 10.09.2018 года, срок погашения которых не ранее 24.09.2018 года и не позднее 26.09.2018 года, то есть через 2 недели после заключения договора...

Доводы ООО "Белкофорте" о том, что приобретение векселя было необходимо для расчета с поставщиком, выполнявшим срочные, вызванные аварией, работы на принадлежащих Должнику объектах недвижимого имущества, вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ, не подтверждены на документальной основе.

... Таким образом, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что отсутствовала экономическая целесообразность в заключении договора, приобретение векселей номинальной стоимостью 150 000 000 рублей за 150 000 000 рублей с начислением процентов по ставке 9 процентов годовых не соответствует принципу разумности и обоснованности.

Следует учитывать и то обстоятельство, что договор купли- продажи векселей заключён 11.09.2018 г., в то время как 20.08.2018 ООО "ЧОП "Бегар 2000" было опубликовано сообщение №03305172 о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Должника. 37.08.2018 г. аналогичное сообщение за №03307258 было опубликовано Рудниковым В.А. То есть на момент заключения спорного договора Должник имел признаки банкротства по смыслу ст. 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)”.

... коллегия приходит к выводу, что суд первой инстанции необоснованно включил требование ООО "Оргметстрой" в реестр требований кредиторов ООО "Белкофорте"...".

То есть апелляционный суд в лице состава из трёх судей под председательством судьи Д.Г. Вигдорчик отменил решение Пахомова.

В деле ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ РЕАЛЬНОСТИ КАК ДОГОВОРОВ, ТАК И "выполненных работ". И нет даже копий векселей!

Кассация

Суд в составе: председательствующий Мысак Н.Я., судьи Тарасов Н.Н., Холодкова Ю.Е. отменил решение апелляции и снова утвердил решение Пахомова. При этом НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СУД НЕ ПОСТУПИЛО (да и это было бы незаконно).

Судья Николай Мысак. Фото с сайта pravo.ru

То есть не изменилось ничего, судьи апелляции, которые ПРЯМО ЗАЯВИЛИ, что документов нет, невозможно признать кредитором "Оргметстрой", видите ли, "неправы". В решении кассационной инстанции - сплошная вода: снизу, сбоку, сверху, целых 13 страниц пустопорожнего текста с твердением как мантры: "договор есть, есть договор, договор есть..." .

Векселей просто нет, а они ОБЯЗАНЫ БЫЛИ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СУД. Ведь может быть, их нет в природе, не существует или непонятно что и как на них отмечено и что могут скрывать мошенники. Исследование документов - обязательное условие банкротных дел. Ведь и директор-мошенник Сундуков, и "Оргметстрой" в своём сговоре могли указать в договоре, например, 1 млрд рублей или 2 млрд рублей, любую сумму. Приводим в приложении тексты решений, чтобы любой мог убедиться в непрофессионализме или (что более вероятно) заинтересованности судей.

Как судьи кассации смогли заполнить пробел в отсутствии документов?

Никак, они просто закрыли глаза на факты мошенничества ("российская Фемида", вероятно, может обойтись без повязки на глазах, некоторым судьям достаточно в нужное время их просто зажмурить) и выдали решения, которые полностью устраивают рейдерскую группу Клячина. Не зря он мобилизовал десятки своих сообщников и несколько организаций на это хищение - решениями судов очень удобно прикрываться. Вот вроде ты вор, а если у тебя есть решения суда, что не вор – значит, не вор, хоть и украл. Удобно.

7. Хищение активов "Белкофорте" может стать хрестоматийным примером криминального банкротства



Арбитражное дело номер А40- 218142/18 может служить учебным примером классического мошенничества при банкротствах с использованием векселей.

Без преувеличения, криминальные банкротства всегда происходят с САМЫМ АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ судей и конкурсных управляющих. В приведённой истории таковыми оказались судьи Евгений Пахомов и состав кассации с председательствующим Мысаком Н.Я. Невозможно представить, что они не понимали, что делают. В цивилизованном правовом обществе они, вероятнее всего, были бы отстранены от обязанностей, и по ним было бы проведено служебное расследование, и, возможно, дисквалификация.

Вячеслав Рудников: "Трудно представить, что действия некоторых судей - Пахомова и ряда других - не профессиональны или случайны. Так сказать, "сбой системы" или внезапная болезнь "слепоглухоты". Кстати, заседание по этому делу, где Верховный суд вернул на рассмотрение "Ботовское" снова к Пахомову в первую инстанцию, и заседание по жалобе "КС-Траст" на мошеннические действия конкурсного управляющего Серговского не состоялись 14 декабря 2020 года: Пахомов действительно заболел (или прикинулся, что заболел) до 22 января 2021 года. Несколько дней до этого, 9 декабря, Пахомов нервно срывался, это заметно на аудиозаписи судебного заседания. После того, как получил письменные пояснения "КС-Траст" по делу, где изложены десятки признаков мошенничества со стороны "кредиторов" и лиц, аффилированных с группой Клячина.

Если проанализировать дела, которые Евгений Пахомов вёл ранее, то видно, что он очень тщательно разбирался во всем, исключительно аккуратно и внимательно рассматривал любые мельчайшие факты и особенности в банкротных делах. Удовлетворяет ходатайства, запрашивает документы, проводит экспертизы. Но в этом арбитражном деле А40- 218142/18 его как будто подменили - абсолютно другой человек: ничего, буквально ничего не принимается со стороны "КС-Траст", все решения, даже самые абсурдные, причём без наличия даже обязательных документов, принимаются только в пользу мошенников. Как можно признать требования по использованию векселей законными, если в деле нет даже копий векселей? Это полное безумие, но судьи - и Пахомов, и Мысак - считают это нормальным. Тут есть все основания считать судей заинтересованными лицами и даже членами группы Клячина, возможно, временными "попутчиками".

Но может, все же найдёт коса группы Клячина на камень "Росфинмониторинга", задачей которого является борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём, в том числе через действия преступных организованных групп? Ведь здесь мы имеем именно такой случай.

ООО "КС-Траст" обратилось с официальным заявлением как в суд, так и в сам "Росфинмониторинг" с заявлением о включении этой организации в судебный процесс по банкротству "Белкофорте". Продолжаются попытки возбудить уголовные дела в отношении членов группы Клячина, и хотя этому отчаянно сопротивляются коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, есть надежда, что удастся прорвать эту криминальную круговую оборону.

Приложения

1. Постановление суда первой инстанции (судья Е.А.Пахомов)

2. Постановление апелляционного суда ( судья Вигдорчик Д.Г.)

3. Постановление арбитражного суда Московского округа (кассация) (судья Мысак Н.Я.)

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