Оформление потолка: что нужно знать

14:58 21.03.2021

Основными недостатками потолка в типовых квартирах и домах являются его небольшая высота и неровность поверхности.

Эти причины усложняют отделку потолка, которой и так намного меньше вариантов, чем отделки стен и пола. Люди хуже переносят низкую высоту потолка нежели тесные стены помещения.

Низкий потолок

Если потолок помещения невысокий или кажется невысоким можно его визуально поднять вверх – сделать светлим, ровным и гладким. Не нужно использовать для его оформления облицовочные плиты, обои с рисунком, рейки и прочие украшения, ведь это зрительно уменьшает расстояние между потолком и полом. Самым лучшим вариантом отделки низкого потолка является его побелка либо окраска в белый цвет.

Также не забывайте, что именно в области потолка воздух комнаты взаимодействует с помещением в большей мере, поэтому потолок впитывает теплый, влажный воздух и все его парообразные и газообразные выделения. Особенно это касается низких потолков. Именно по этой причине для отделки потолка нужно использовать материалы, позволяющие ему дышать. Абсолютно недопустимо обрабатывать потолок химическими смесями, которые отталкивают влагу и не пропускают воздух. Такие материалы, как пластик, стекло, камень, металл, лаки и краски следует использовать для отделки потолка только вспомогательных помещений квартиры. Использование этих материалов в жилых помещениях допустимо только при отделке подвесного потолка, ведь в этом случае между потолком и несущим перекрытием будет осуществляться циркуляция воздуха.

Если поверхность потолка неровная, можно попытаться сгладить эти неровности с помощью оклейки листами белой бумаги (сверху покрыть белой краской), обработкой клеевым раствором штукатурки или наклеиванием декоративных плит из пенопласта.

Высокие потолки

Гораздо больше вариантов отделки у обладателей высоких потолков. Если высокий потолок находится в узкой комнате, то его можно окрасить в темные цвета, отделать темными обоями, а также синтетическими материалами (пленкой либо плиткой) сделанными под мрамор или дерево. Оптически понижают потолок лепные и резные элементы отделки. Только не забывайте, что потолок должен иметь более скромный вид, чем пол и стены помещения. Лучше, если потолок будет светлее пола и стен. При отделке потолка материалами с узорами отдавайте предпочтение материалам, где узоры не будут занимать всю поверхность, а также постарайтесь избегать пестрых и ярких расцветок. Если у вас достаточно высокий потолок, то для его отделки можно использовать любые материалы, главное, чтобы они сочетались с отделкой пола и стен помещения.

