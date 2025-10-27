Gorky Park (Парк Горького) «Protivofazza» (CD-переиздание)

Исполнитель: Парк Горького, Название: «Protivofazza», Стиль: хард-рок, Год переиздания: 2025

Несмотря на то, что «Protivofazza» вышла еще в 1998-м, она и по сей день является последним номерным альбомом «Парка Горького». Со стороны могло показаться, что группа сдает позиции, но недостатка в новом материале у музыкантов не было. Записав и выпустив альбом «Stare», они поняли, что у них осталось еще 10 песен, которые тоже решили зафиксировать в студии, добив еще двумя вещами. Так и получилась «Protivofazza», вышедшая за несколько месяцев до августовского дефолта, и близкая и понятная всем, кто плывет по течению.

По сравнению со «Stare» «Protivofazza» кажется менее экспериментальной. Здесь уже практически нет ни заигрываний с альтернативой, ни излишне сложных размеров. Тем, кто кричит о «нехитовости» диска, достаточно послушать первую песню «Jaeny Loses Me» с цепляюшей электроорганной партией Николая Кузьминых, чтобы понять, что это не так. Западают в душу «WannaBe» и «Burn Away». Причем, если первая кажется несколько холодноватой, то вторая дарует ощущение праздника. Одна из лучших песен альбома - «UFOriah», наглядно отображающая эйфорию человека от увиденного на небе НЛО.

Тем, кто жаждет погорячее, адресован истошный «Liar». Вместе со следующей за ней композицией «Reaching» Алексей Белов возродил его для недавнего «Квартирника у Маргулиса» с оркестром «Глобалис». Это закономерно, ведь доля песен с симфоническим звучанием заметно увеличилась на диске «Protivofazza» по сравнению с его предшественником. В записи пластинки принял даж. е участие Московский филармонический оркестр, который можно услышать и в инструментале «Liquid Dream» (с солирующей партией дудука Ашота Акопяна!), и в эпической «Moving to Still». Блестяще «Парк Горького» сработал и в камерной фортепианной балладе с эффектами треска винила «My Friend», посвященной скончавшемуся другу Алексея Белова Андрею Григорьеву.

Если первое издание CD «Protivofazza» вышло в стеклянном слипкейсе, то теперь Moroz Records выпустил его в красивом глянцевом диджипаке — как и предшествующие диски «Парка Горького». Таким образом, завершено переиздание основного наследия группы, и время двигаться дальше. Пятнадцатого ноября «Парк Горького» в золотом составе даст концерт в клубе TAU, после чего обещает альбом на русском языке!