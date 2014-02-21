Неотразимая Ани Лорак

Почти каждая её песня – стопроцентный хит

Ее альбомы давно уже в лидерах продаж на Украине, но и в России певица тоже популярна. Ее фото украшают обложки гламурных изданий, клипы находятся в ротациях известных телеканалов. В планах Ани Лорак – покорение европейского и мирового слушателя. Возможно, с ее чарующим голосом сделать это будет не так уж и сложно.

Родилась будущая поп-дива в городе Кицмань на Украине. В детстве вокруг нее была беспросветная нищета. Семья Каролины Куек (таковы настоящие имя и фамилия певицы) жила бедно. Маме пришлось много работать, но она все равно не могла обеспечить родных.

Когда денег не стало хватать даже на еду, пришлось пристроить детей в сад-пятидневку и в интернат. На выходные Каролина приезжала домой. Но больше всего она страдала от одиночества. В отличие от сирот из интерната, у нее были живы и родители, и бабушки с дедушками. И вот в седьмом классе Каролина забрала документы и перевелась в обычную школу. Но там оказалось еще хуже – одноклассницы унижали девочку из бедной семьи. Спасал ее лишь талант: она писала лучшие сочинения в классе, но еще больший успех сопровождал ее вокальные выступления. Музыкальные способности первым подметил ее старший брат Сергей. Каролине было девять лет, когда брат погиб в Афганистане.

Фото с сайта anilorak.com

Каролина «наоборот»

В память о Сергее, который так верил в нее, девушка решила стать певицей – стала заниматься в эстрадной студии, участвовала в конкурсах. Она приняла участие в фестивале «Первоцвет» в Черновцах, где познакомилась с продюсером Юрием Фалёсой. С той поры они не расставались.

В 1995 году Каролина победила на «Утренней звезде». Именно Юрий Николаев посоветовал артистке сменить имя – мол, певица Каролина уже есть. И тогда Фалёса и его подопечная перевернули имя «Каролина» наоборот, разделив получившееся слово на две части. Уже с новым именем Ани Лорак и ее продюсер переехали в Киев. Тандем шел от одной вершины к другой: к двадцати годам Ани стала заслуженной артисткой. Но в их личных отношениях случился кризис, и они расстались.

Тем не менее, будучи самостоятельной, Лорак стала еще популярнее. После «Евровидения-2008», на котором она завоевала серебро, певицу узнал и европейский зритель.

Свадьба-сказка

В ее личной жизни долго не было особых перемен: десять лет гражданский муж Ани Лорак и ее продюсер Юрий Фалёса не отпускал красавицу от себя. Но в 2003 году в ее жизни случилось знакомство, изменившее всё.

Новую любовь певица встретила в Анталье во время отдыха. Трудно было бы не влюбиться в такого красавца как Мурат Налчаджиоглу. Но мужем Ани Лорак Мурат стал лишь год спустя. В интервью Мурат до сих пор вспоминает, как впервые увидел Каролину: «ноги подкосились...». Их свадьба была похожа на сказку. Отдельного упоминания заслуживает свадебное платье невесты, – точнее, несколько платьев.

На регистрацию певица одела белое пышное платье с глубоким декольте, а вот другие два наряда выглядели более оригинально. После ЗАГса Ани предстала перед мужем и гостями в розовом платье с длинным шлейфом. Пышная юбка, сотканная из сотен тканевых роз, превратили певицу в настоящую королеву. Ну а вечером невеста переоделась в полупрозрачное платье-«рыбку», также украшенное ажурными розочками.

С 2004 года муж певицы живет на Украине, где влюбленные открыли собственный ресторан, а на родине в Турции у Мурата остался туристический бизнес. В 2011 году у пары родилась дочь София, которая появилась на свет в Киеве. С первых дней жизни малышку окружили сумасшедшей любовью и заботой. Звездная мама кормила дочку грудью с риском для собственной фигуры. Крестными отцом и матерью Софии стали Филипп Киркоров и Ирина Бережная.

Дочка с первых дней жизни показала веселый и независимый характер. София понимает несколько языков, использует и украинские, и русские, и турецкие слова.

Похудеть – легко!

Эстрадная поп-дива всегда гордилась стройностью фигуры. Но усиленное питание во время беременности привело к появлению лишних килограммов.

Лорак не стала мириться с таким положением вещей и быстро сбросила лишний вес. Во-первых, во время подготовки к концертам у нее всегда уходит очень много энергии. Во-вторых, во всем, что касается диет и упражнений, певица видит лишь положительную сторону.

Самое важное для нее в процессе похудения – правильное питание. После родов Каролине пришлось отказаться от мучного и жареного. Основа ее рациона – овощи, фрукты, рыба и травяные чаи. Певица старается избегать ужинов в ресторанах и на званых вечерах.

Кроме того, она ежедневно делает утреннюю гимнастику и массаж лица. В эффективный комплекс упражнений певицы входит растяжка, качание пресса, отжимание от пола, упражнения для рук и шеи.

Секреты королевы

Первый закон красоты для Лорак – это полноценный восьмичасовой сон, а перед сном обязательно нужно смыть косметику. Каждое утро Ани начинается с контрастного душа, ведь прохладная вода помогает взбодриться и набраться сил.

Лорак, считает, что денег на уход за собой жалеть не стоит – это самая выгодная инвестиция. Особенно важно правильно ухаживать за лицом. Пилинг, очищение, увлажнение – непременные пункты в уходовом списке звезды. Главное, по ее мнению, подобрать косметическое средство для своего типа кожи. Излишняя экономия может навредить коже, добавив пару-тройку морщинок или шелушение. Лучше экономить на количестве еды, чем на качестве помады, уверена Ани.

Волосы певицы вызывают восхищение и желание обзавестись такими же у многих женщин. Прическа, которая так хорошо гармонирует с ее сценическими образами, – многоступенчатый каскад. Преимущество каскада в большом разнообразии – от четко выраженных линий до плавных переходов. Благодаря этому качеству стрижки Ани каждый раз меняет свой образ, «играя» с волосами.

Фото с сайта anilorak.com

Что касается макияжа, главное для нее – выровнять тон лица. Есть одна незаменимая вещь – корректор под глаза, без которого Ани Лорак вообще не выходит из дома. Правильно подобранная тушь и тени усиливают ее очарование, но и это ещё не всё. По мнению певицы, важно также подчеркнуть и внутреннюю красоту взгляда. А такой эффект дают лишь позитивные эмоции!

В ее образе важно абсолютно всё, вплоть до мелочей. Даже аромат тщательно подобран к каждому наряду и времени дня, подходит под настроение. Певица предпочитает древесно-мускусные запахи, а сладкие не очень жалует. Она так любит духи, что выпустила собственный аромат, нежный «Shiffon» by Ani Lorak.

Ани уверена – королевой может стать любая женщина. Захотеть этого всем сердцем уже половина успеха. Ну а дальше нужно просто идти к цели, любить себя, заботиться о себе, не жалеть деньги на качественную косметику и красивую одежду, – и результат обязательно придет.

«Женщина по-настоящему красива тогда, когда она любит и любима, – убеждена звезда. – А если второй половинки пока нет, то чтобы найти ее, стоит полюбить в первую очередь себя. Тем самым вы показываете мужчинам, да и всему миру: меня надо любить!»

Шик, блеск, красота!

Певица признается, что в начале карьеры у нее случались стилистические казусы. Всему виной – слепое следование тому, что советуют другие. Сегодня она убеждена: стилисты – это отлично, но нужно самой разбираться в том, что тебе идет, а что нет.

Почти все ее сценические наряды больше похожи произведение искусства, чем на концертные платья. Сшитые из роскошных тканей, они украшены пайетками, стразами и стеклярусом. Удивительно то, что на фоне цветных тканей и сияния аксессуаров сама Ани не теряется – наоборот, ее красота начинает играть новыми гранями.

Платья Лорак могут быть любой длины, но они всегда подчеркивают великолепную фигуру певицы, делая акцент на талии. Ее яркая внешность требует соответствующей цветовой гаммы нарядов. Один из фаворитов — чувственный красный, но так же органично на ней смотрится бирюзовый или розовый цвета.

Фото с сайта anilorak.com

Повседневный стиль Ани Лорак намного скромнее: блузки, джинсы и пальто. По словам певицы, бренды для нее не играют решающей роли. Она может приобрести вещь и в простом магазине, если модель ей понравится.

Особый акцент певица ставит на умелом сочетании нарядов и аксессуаров. Ведь удачно выбранный аксессуар может сотворить почти невозможное.