Сектор Газовой Атаки «The Best 20 лет»

Исполнитель: Сектор Газовой Атаки, Название: ««The Best 20 лет», Стиль: панк-рок, Год: 2021

«Сектор Газовой Атаки» довольно плодовит. Вот уже 20 лет группа стабильно выпускает по альбому в год, хотя есть ощущение, что запросто могла бы и чаще. Гонка за количеством нередко идет в ущерб качеству, однако здесь совершенно не тот случай. Начиная с 2017 года, группа вышла на совершенно новый уровень звучания и оригинальности песен (альбом «Округ – не Колумбия») и с тех пор от диска к диску только набирает вес.

В этой ситуации неизбежно должна была встать проблема подтягивания до аналогичной планки материала, вышедшего ранее. И лидер команды Сергей Ким принял Соломоново решение переписать лучшие, по его разумению, из ранних песен заново, нынешним составом. Получилось безудержно, бронебойно и невероятно драйвово…

Главным образом, Ким сосредоточился на реанимации песен первой пятилетки «СГА». Такой акцент вполне понятен: для любой успешной рок-группы, как правило, именно этот период юношеского азарта и задора остается наиболее дорогим, а поэтому запоминающимся. К тому же, чем раньше, тем, как правило, ниже качество, а потому – больше простора для работы над ошибками.

Трек-лист альбома конгениален грамотно выстроенному концертному сету, где чистой воды угар продуманно чередуется с житейскими размышлениями, умеренным дестроем и злободневными зарисовками. Недаром сборник начинается с гомона публики на концерте и стройного скандирования аббревиатуры «СГА». Все это плавно переходит в песню «Водка», действующую на слушателя не менее убойно, нежели препарируемый напиток. Проблему пьянства Ким рассматривает преимущественно в социальном разрезе, замечая, что горькая бьет, прежде всего, по беднякам, которые спешат отрешиться от жизненных тягот.

Поскольку в альбом вошли преимущественно ранние песни «СГА», неизбежно встает вопрос об их генетической связи с творчеством «крестного отца» группы Юрия Хоя. В тот период Сергей Ким еще не ушел от прямого влияния «Сектора Газа», хотя и чувствуется, что постоянно пытается нащупывать что-то своё. Например, в «Дембеле» детализирован переходный момент от службы в армии до возвращения домой – и в этом Ким вполне оригинален. А в «Армейской патриотической» и «Армии» использован тяжелый рэп, чего Хой в подобного рода песнях также не делал. Перемешивая знакомые детали паззла, Ким собирает их в новом непривычном порядке, и это неизменно работает. К тому же его неизменно спасает самоирония: в «Частушках», записанных дуэтом с Василисой Прекрасной (Ладой Комиссаровой) есть такой вот примечательный припев:

Опа, Опа, зеленая ограда!

«Это, Ким, уже закос!» -

Ну, тогда не надо!

Сочетание мужского и женского вокалов – еще один характерный для «Сектора Газа» прием, который дозированно используется и в этой работе. Помимо упомянутой Василисы, здесь задействована и аутентичная «секторовская» певица Татьяна Фатеева. В «Серенаде» ее голос используется лишь как дополнительная краска, а в сделанном по принципе матрешки «Кошмаре» именно на фатеевских партиях держится основной саспенс. Наконец, она же поставила в сборнике жирную точку, исполнив балладу с собственным текстом «Память о друге». Эпитафия по Юрию Хою во многом оказалось пророческой: те, как Фатеева, хорошо знали его и прекрасно понимали истоки его фирменного юмора и глубоко затаенную печаль, не спекулировали на факте знакомства с ним, а те, кто грелся в лучах его славы, ничего не отдавая взамен, громче всех кричали о воображаемой дружбе с ним.

Было бы несправедливо, говоря об «СГА», зацикливать все на «Секторе Газа». Не дает к этому обильных поводов и предлагаемый сборник. Ведь Сергей Ким вполне самобытен и когда мудро рассуждает в «Если б не было» о необходимости земных проблем под музыку «Кабы не было зимы», и когда предлагает глушить всякую нечисть ненормативной лексикой в «Мате для вампира», и когда дает свою оригинальную версию происхождения звериных обличий у оборотней в «Масках». Кстати, «Маски» -последняя по времени написания песня из вошедших в сборник, датированная 2015 годом. Стоит найти и послушать оригинал, чтобы окончательно усвоить, какого прогресса в техническом плане достигла группа буквально за какие-то последние лет шесть.

P.S. «СГА» в очередной раз позаботился о создании не просто качественного музыкального материала, но и ценного артефакта на CD. Роскошное издание снабжено буклетом с разнообразными «ништяками», вроде текстов песен и эксклюзивной фотографии Василисы Прекрасной, а на обложке Александра Щербака размещена иллюстрация к песне «Запретная зона».