Вячеслав Петкун подготовил детей в школе тематическими анекдотами

Концерт группы «Танцы минус» состоялся в клубе «16 Тонн» 27 августа

Почти все лето в плане музыкальных мероприятий российская столица сидела на голодном пайке. И лишь в последних числах августа здесь состоялось несколько запоминающихся концертов — разумеется, с соблюдением всех санитарных требований и ограничений. Любителям же стабильности был адресован концерт «Танцев минус» в их альма матер — старейшем московском клубе «16 Тонн» на Пресне.

Для затравки «Танцы минус», как водится, выдали нерасторжимую упряжку из «Половинки» и «Десяти капель». Песни эти каждый раз открываются с новой стороны. Так было и теперь, благодаря супрематическому видеоряду и оригинальным футболкам «ТМ» на стойке мерча, где названия этих хитов были представлены в виде затейливых пиктограмм.

Подзарядившаяся публика была возбуждена, а некоторые зрители громогласно выражали свои эмоции между песнями. Возможно, этим самым они сознательно провоцировали остроумного Вячелава Петкуна на словесные пикировки и, безусловно, получили свое. Певец парировал, что на каждом концерте найдется несколько человек, чересчур эмоционально высказывающих свое мнение, и поинтересовался, не вместе ли пришли крикуны, дающие о себе знать из разных концов зала. «Нет, вот я пришла с Анатолием», - предъявила бойкая девушка своего спутника. «Бедный Анатолий!» - констатировал Вячеслав.

За всеми этими дебатами он, казалось, ни на секунду не забывал о грядущем учебном годе. Перед песней на стихи Ильи Кормильцева «Этой ночью машины в гараж не вернутся назад» Петкун педантично перечисли все, что необходимо школьнику к 1 сентября: авторучки, карандаши, тетрадки, готовальни и транспортир. Вспомнил лидер «Танцев минус» и пару школьных анекдотов: о написанном узбекскими детьми сочинении «Как я провез этим летом» и о Вовочке, собравшемся убивать червей в желудке посредством алкоголя и табака.

Но вообще Вячеслав Петкун признался, что его настроение не располагает сегодня к хохмам. В какой-то момент он принялся рассуждать чувствах верующих и о том, что в его случаи их невозможно оскорбить. «Не потому что их нет, - тут же последовало пояснение. А потому что мне все равно, что на этот счет думают другие». Строчки из прозвучавшего следом «Бега» «все, что оставишь, будет твоим — и больше ничьим» были примерно о том же самом.

В том же «Беге» упоминалось о лете, и это не ускользнуло от внимания публики. Кто-то попросил Вячеслава Петкуна спеть во имя прощания с теплым временем года «Только этого мало» из репертуара Софии Ротару. Тот с удовольствием импровизировал. А вот в самом начале «Остаться» Вячеслав Петкун подзабыл текст и тут же остановил музыкантов. «Деменции еще никто не отменял, - пояснил он. - Давайте пропустим. Нет песни — нет и проблемы».

Зато премьера новинки «Четыре страницы» прошла так, что комар носа не подточит. Вячеслав Петкун напомнил, что песня исполнялась впервые и поздравил зрителей с этим событием. Из свежих песен «ТМ» также сыграли «Девочку», вошедшую в недавние альбом группы «8». Но на бис прозвучали проверенные временем «Оно» и «Цветут цветы», поэтому со сцены и было объявлено, что настало время поорать зрителям. Последние не ударили в грязь лицом, так что на прощание Вячеслав Петкун напутствовал их: «Оставайтесь такими же живыми».