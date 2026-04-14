Сергей Галанин объяснил, почему мы все находимся под колпаком у Юрия Гагарина

Концерт группы «СерьГа» состоялся в московском Lustra Bar 12 апреля 2026 года

Казалось бы совсем недавно Сергей Галанин со своей командой играл концерт в клубе «16 Тонн», создав соответствующее возвышенно скорбное настроение. И вот теперь — Светлое Христово Воскресение, душа ликует, радости через край да еще и День Космонавтики. Оба этих праздника «СерьГа» отметила одним махом, сыграв в самом начале концерта «Не будь атеистом», а следом и «Юрия Гагарина» (последняя исполняется редко, но принимается неизменно хорошо, по поводу чего Сергей Галанин посоветовал сделать согруппникам соответствующие выводы на дальнейший репертуар.

«Мы все под колпаком у Юрия Гагарина», - так он охарактеризовал себя и рокеров-ровесников Александра Иванова и Сергея «Чижа» Чигракова, родившегося в год первого полета человека в Космос. Пилота корабля «Восток» Сергей Галанин назвал одним из двух людей, к которым русский человек, тгей ак или иначе, постоянно обращается в течение своей жизни. Вторым оказался Владимир Семенович Высоцкий, чьи «Корабли» и «Лирическая» прозвучали в исполнении «СерьГи». Не мог Сергей Галанин не упомянуть в день Пасхи и Богочеловека Иисуса Христа, чьи истины так просто и проникновенно доносил «Колокольный звон».

Как вечный обладатель «детского сердца», Сергей Галанин не мог не устроить сюрприз маленькому мальчику, которого внезапно увидел среди зрителей. Специально для мальца он исполнил незапланированную советскую песенку «Ты да я да мы с тобой». А поскольку в этой песне обнаружилось упоминание о полете на Марс, певец поблагодарил маму ребенка, за то, что в программу нежданно вернулась еще одна «космическая песня», которую «СерьГа» чуть не упустила. Редкий же концертный номер «Кометами» был не просто заранее подготовлен музыкантами, но и угадан перед его исполнением одной из зрительниц. Басист Сергей Крынский даже заподозрил чуткую слушательницу в подглядывании в сет-лист, на что Сергей Галанин авторитетно возразил: «Ты просто не знаешь, какие песни пользуются у людей популярностью!»

Возможно, скоро станет очень востребованной у меломанов и песня «Клюет» из последнего альбома «СерьГи» «Страна таксофонов». Перед ее исполнением Сергей Галанин сообщил, что в ближайшую пятницу 17 апреля она должна прозвучать в хит-параде «Нашего Радио» «Чартова дюжина». С рыбалкой у Сергея Крынского оказались связаны неожиданные воспоминания: это премудрости его учила собственная мама, лихо рассекавшая на лодке с удочкой. Что же касается Сергея Галанина, то он, как выяснилось, ловил в детстве рыбу… прямо на московском асфальте, когда цистерна завозила живые речные дары в соседний гастроном, и некоторые карпы с карасями плюхались при выгрузке прямо на мостовую.

Не в пример двум разговорчивым Сергеям гитарист Андрей Кифияк предпочитал общаться исключительно посредством языка музыки. В «Двери за замке» он забабахал такое эпическое соло, что потрясенный Сергей Галанин признался зрителям: в следующий раз в в «Люстре» вы сможете услышать подобную виртуозность разве что от Владимира Кузьмина, который уже «висит» на дверях входе в клуб. «Причем — лично висит!» - лукаво переиначил слова коллеги об афише исполнителя «Симоны» шутник Сергей Крынский.

«Кусочек неба» музыканты иронично окрестили любимой песней девушек, «которые не ходят на наши концерты». В таком случае такие особы много теряют, потому что в концертной версии эта вещь превратилась в замысловатый трансформер, где сначала Сергей Галанин и Сергей Крынский спорят, какая река претендует на звание «медленной тихой» - Яуза или Неглинка, потом Андрей Кифияк выдает долгое соло, а затем лидер «СерьГи» подытоживает: «Он конечно, клёво, играет но все-то ждут мой выход...» После чего затягивает кусочек песни из «Неуловимых»: «Спрячь за высоким забором девчонку — выкраду вместе с забором».

Песня о великой «Стране чудес» повлекла за собой песню о не менее великой реке - «Течет река Волга».А в финале концерта, который длился без малого 2,5 часа Сергей Галанин поделился великой истиной: может быть и есть лиди, которые стремятся менять мир вокруг, но все же надо начинать с перемен в себе, стремясь стать лучше хотя бы «на граммулечку» с каждым днем!