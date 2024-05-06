Дальше мечты «Поздно тебя прощать» (интернет-сингл)

Исполнитель: Дальше мечты, Название: «Поздно тебя прощать», Стиль: альтернативный рок, Год: 2024

Пустая мечта всегда оборачивается полным крахом. Это аксиома, которую подтверждают, прежде всего, сами мечтатели. Группа «Дальше мечты» имеет двоякий смысл названия: сначала, мол, мы выбираем определенную дорогу, игнорируя реальный мир, а потом пытаемся заглянуть за грань. Пепелище, которое открывается взору романтиков, достоверно описано в новой песне «Поздно тебя прощать».

Само название «Поздно тебя прощать» уже побуждает не доверять лирическому герою, ведь Господь заповедал нам прощать бесконечно. При этом, конечно, есть точка невозврата, о которой и поётся в этой взвинченной композиции с альтернативным звучанием: «Я забываю, как ты предавала последний раз». Но есть еще несколько моментов, которые настораживают относительно природы отношений влюбленных. Ему надоело «умирать ДЛЯ тебя», но это поза, а жертвенная любовь предполагает смерть «ЗА тебя». К тому же герой признается в гордыне: «За жалостью гордость скрывать опять». Вот эта зацикленность его на себе и разрушает в итоге все…

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