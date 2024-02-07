Геополитика дорого стоит

«Геополитика делит мир на друзей и врагов, на черное и белое, а экономика – мир серых зон, культура – цветных пятен. Когда мы попадаем в ловушку геополитического мышления, мы начинаем присваивать ярлыки, мало того, начинаем мечтать, чтобы нас кто-то беззаветно полюбил, а потом – разочаровываемся»

Сегодня в топе новостей очередной «нож в спину» от китайских товарищей. Так, китайский банк Chouzhou Commercial, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, остановил все операции с РФ (как в SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS). В принципе, ничего нового тут нет. Если отбросить в сторону все эти клише про «разворот на Восток», дружбу против Америки и прочие геополитические фантазии о том, как мы сейчас развернемся и просто заменим одно на другое, то в сухом остатке увидим, что КНР – еще более сложный для нас партнер, чем ЕС.

Давайте мыслить рационально, прежде всего. Китай нам никакой не друг, в лучшем случае – временный попутчик. Хитрый и алчный, сложный для понимания европейцем. Мы – европейцы. Вот тут коллега очень верно подметил, что как ни крути, а мы – часть западного мира. Я тоже об этом постоянно говорю, что какие бы временные разногласия не вбивали клин между Москвой и Брюсселем, никуда не денется тот факт, что мы – северная Европа, объединенные общей историей, культурой, философией. И мало понять Китай, надо еще и принять его, потому что он – другой. И не тот фэнтезийно-сказочный друг, добрая панда, а расчётливый политический конкурент.

Геополитика делит мир на друзей и врагов, на черное и белое, а экономика – мир серых зон, культура – цветных пятен. Когда мы попадаем в ловушку геополитического мышления, мы начинаем присваивать ярлыки, мало того, начинаем мечтать, чтобы нас кто-то беззаветно полюбил, а потом – разочаровываемся. Сколько «ножей в спину» было от Турции и Эрдогана? Но Турция просто лавирует ради собственной выгоды, использует свой суверенитет для монетизации. Сколько грязи выливали наши ястребы на сербского лидера Вучича, что он там недостаточно Россию любит, при том, что Сербия по-прежнему остается для нас «окном в Европу». Поэтому единственно верный подход – это рационализм. Не делить мир на друзей и врагов, а руководствоваться собственными интересами.

В этом, если подумать, и есть смысл того самого суверенитета, которого так не хватало постельцинской России. Очень часто страна делала что-то в ущерб себе, лишь бы любили, лишь бы восхищались, а позже – лишь бы боялись. Но постоянные развороты, то на Восток, то на «глобальный Юг», то в БРИКС, то еще куда-нибудь, все это создает суету, которая чужда и древнему Китаю (который привык ждать столетиями) и Индии с ее многомиллиардным внутренним рынком и даже Африки, которая по традиции почуяла, что на геополитике можно срубить не хуже, чем в свое время на социалистических накачках от СССР.

Поэтому сегодня для России гораздо важнее нормализовать отношения с Западом, частью которого мы дефакто являемся и который при всей своей «культуре отмены» также мечтает воссоединиться со своим северным братом. Страны БРИКС – это хорошо, никто не мешает развивать параллельные рынки, вести на них экспансию, делать все то, что РФ могла бы делать и раньше, но гордо и лениво не хотела, так как «жаренный петух-то не клюнул!».

Нужно становиться мудрее, смотреть на экономику более отстраненно, перенимать принцип just business, а не рвать на себе рубаху, клянясь в дружбе на век. Тогда и банки будут вести себя более прогнозируемо.