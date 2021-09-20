«Калинов Мост» (35 лет), 23 сентября, «ГлавКлуб»

«Калинов Мост» (35 лет), 23 сентября, «ГлавКлуб»

23 сентября на сцене московского «ГлавКлуба» одна их ключевых групп русского фолк-рока отметит свое 35-летие специальной концертной программой

Не так много коллективов не просто преодолевают этот рубеж, а продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артиста еще очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.

Интереснейший и уникальный музыкальный путь коллектива длиной в 35 лет, сотканный из разных, иногда очень противоречивых периодов и подаривший меломанам 17 альбомов невероятно душевного блюза и фолка, впитавшего в себя всю сибирскую мощь, светлую мелодику и красоту русского языка, станет основным лейтмотивом столичного вечера.

Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Начало в 20.00. 

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