Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах

Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, Венгрия, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social после телефонного разговора с Путиным, пишет РБК.

Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.

«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.

Президент США сообщил, что Путин поздравил его с прекращением войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, «о чем, по его словам, мечтали веками». Трамп выразил уверенность, что достижение мира на Ближнем Востоке поможет в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в дела детей. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться. Мы также уделили много времени разговоре о торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной», — написал Трамп.

 

Трамп в последние недели ужесточил риторику в отношении России. К примеру, 14 октября, он заявил, что Путин не желает прекращать конфликт с Украиной, а за день до этого допустил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

Путин неоднократно говорил о готовности к дипломатическому разрешению конфликта при учете требований России.

