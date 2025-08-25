АЗОН «ЗБС»

АЗОН «ЗБС»

Исполнитель: АЗОН, Название: «ЗБС», Стиль: панк-рок; Год: 2025

«ЗБС» в случае с группой «АЗОН» - это вовсе не то, о чем вы подумали. Затевая сборник к 25-летию группы, ее лидер Павел Захаров решил составить ее название из первых букв фамилий участников коллектива. Соответственно — это сам Захаров с поющей супругой Нютой, Александр Бобцов и Никита Старчак.

Но, безусловно, «ЗБС» намекает и на обсценную лексику, с которой «АЗОН» в сборнике обходится также вольно и творчески, как и с приведенной аббревиатурой. Открывает альбом цензурная версия их известной песни «Выживут панки!», где вместо пикантных слов фигурируют «гребеня» и «черти». И, на наш взгляд, от этой замены песня только выиграла.

Позитивные эмоции в случае с настоящими панками педалируются в песнях не благодаря и вопреки. Поэтому и понятие «хорошо» как синоним «ЗБС» обретает скорее саркастический оттенок. Это хорошо прослеживается в оформлении релиза, отсылающем к «Терминатору 2»: палец вверх показывает из лавы забинтованная рука среди цепей и пламени. Отсюда — апокалиптический подтекст некоторых песен, вроде той же «Выживут панки!» Еще ощутимее приметы конца света в новой версии «Ядерной зимы». «АЗОН» усилил в ней настроение безысходности, добавив в редакции 2025 года готические клавишные.

Но «АЗОН» не был бы собой, если бы повсеместно транслировал уныние. Его герои отчаянно хватаются за любые соломинки — будь то конец рабочей недели в «Пятнице» или элементарное утреннее пробуждение в «Пока не выключат свет». А в мотивационных песнях свои идеи Павел Захаров предпочитает теперь формулировать более четко, нежели раньше. Так, в песне «Все будет супер» поменялся текст: музыканты отказались от неуклюжих оборотов, вроде «мины на лице».

В сборнике «ЗБС» «АЗОН» собрал по числу прожитых лет 25 невиданных версий — то с новыми коллабораторами («Аберрация» в «Пока не выключат свет»), то, напротив без оных («Его звали Хой» раньше выкладывали в варианте с «Сектором Газовой атаки» и «Бродячим цирком», а теперь сольно), то в специальных лайтовых аранжировках из соответствующих релизов. Именно такая версия «Выживут панки!» с вокалом Нюты Захаровой и венчает альбом, давая понять, что время экспериментов для юбиляров только началось.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Трамп сломал Зеленского, но до «безоговорочной капитуляции» не дожал
Владимир Путин © KM.RU, Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве
Лавров
Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины
Путин поздравил жену Алиева с днем рождения
Избранное
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
«Фестиваль Сектор Газа» устроил сенсационное выступление на марафоне «Гуляй, мужик!»
Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным
Кинопремьера «Адам и Ева»: последние люди на Земле
Сергей Мазаев. Концерт в день рождения, 7 декабря, Дом музыки
«Мегаполис» исполнил песню, записанную во сне
Degrade «Flesh For Fucking»
Спектакль «Лубянский гример», ежедневно, кроме понедельников, Усадьба Салтыковых-Чертковых
Дефляция в экономике
Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)
«Нет планирования урожая, как это было раньше»: кто создал дефицит моркови и свеклы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации