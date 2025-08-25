АЗОН «ЗБС»

Исполнитель: АЗОН, Название: «ЗБС», Стиль: панк-рок; Год: 2025

«ЗБС» в случае с группой «АЗОН» - это вовсе не то, о чем вы подумали. Затевая сборник к 25-летию группы, ее лидер Павел Захаров решил составить ее название из первых букв фамилий участников коллектива. Соответственно — это сам Захаров с поющей супругой Нютой, Александр Бобцов и Никита Старчак.

Но, безусловно, «ЗБС» намекает и на обсценную лексику, с которой «АЗОН» в сборнике обходится также вольно и творчески, как и с приведенной аббревиатурой. Открывает альбом цензурная версия их известной песни «Выживут панки!», где вместо пикантных слов фигурируют «гребеня» и «черти». И, на наш взгляд, от этой замены песня только выиграла.

Позитивные эмоции в случае с настоящими панками педалируются в песнях не благодаря и вопреки. Поэтому и понятие «хорошо» как синоним «ЗБС» обретает скорее саркастический оттенок. Это хорошо прослеживается в оформлении релиза, отсылающем к «Терминатору 2»: палец вверх показывает из лавы забинтованная рука среди цепей и пламени. Отсюда — апокалиптический подтекст некоторых песен, вроде той же «Выживут панки!» Еще ощутимее приметы конца света в новой версии «Ядерной зимы». «АЗОН» усилил в ней настроение безысходности, добавив в редакции 2025 года готические клавишные.

Но «АЗОН» не был бы собой, если бы повсеместно транслировал уныние. Его герои отчаянно хватаются за любые соломинки — будь то конец рабочей недели в «Пятнице» или элементарное утреннее пробуждение в «Пока не выключат свет». А в мотивационных песнях свои идеи Павел Захаров предпочитает теперь формулировать более четко, нежели раньше. Так, в песне «Все будет супер» поменялся текст: музыканты отказались от неуклюжих оборотов, вроде «мины на лице».

В сборнике «ЗБС» «АЗОН» собрал по числу прожитых лет 25 невиданных версий — то с новыми коллабораторами («Аберрация» в «Пока не выключат свет»), то, напротив без оных («Его звали Хой» раньше выкладывали в варианте с «Сектором Газовой атаки» и «Бродячим цирком», а теперь сольно), то в специальных лайтовых аранжировках из соответствующих релизов. Именно такая версия «Выживут панки!» с вокалом Нюты Захаровой и венчает альбом, давая понять, что время экспериментов для юбиляров только началось.