22:09

В понедельник, 7 сентября медики немецкой клиники «Шарите» объявили о выходе российского блогера Алексея Навального из комы

22 августа основатель ФБК был доставлен на борту медицинского самолёта из Омска в ФРГ на экстренное лечение. По словам врачей, состояние здоровья блогера улучшается, а это значит, что Навальный совсем скоро сможет вернуться к своим будничным занятиям.

Журналист издания «Накануне» обратился в компанию «Конкорд» Евгения Пригожина, поинтересовавшись, как, по его мнению, изменится ситуация в ФБК с возвращением Навального. Как отметило издание, на сегодняшний день в некоммерческой организации идёт бескомпромиссная борьба за лидерство и власть.

Пресс-служба Евгения Пригожина процитировала слова предпринимателя, призвавшего не делить шкуру неубитого зверя. По его словам, по возвращении Навальный может лично спросить по поводу своего отравления с Марии Певчих и пресс-секретаря Киры Ярмыш. Именно эти особы сопровождали его на протяжении сибирской командировки, закончившейся комой.

«Товарищи оппозиционеры, не делите шкуру неубитого медведя, вот Навальный вернётся и даст вам по жопе. А затем устроит «чистку рядов партии» и заглянет в глаза Кире Ярмыш и Марии Певчих с вопросом: «Какого хрена вы меня отравили?» - считает Пригожин, уже выписавший два чека на лечение Навального в немецкой клинике «Шарите».

Таинственной фигурой Марии Певчих заинтересовалось издание «Правда.ру» и провело своё журналистское расследование. Возможно, именно она и является исполнителем отравления. Согласно данным источника, близкого к ФБК и Навальному, за месяц до роковой поездки в Сибирь у блогера сильно обострились отношения с главными спонсорами его фонда и единомышленниками в Лондоне. Навальный сильно поругался с экс-менеджером «Альфа-групп» Владимиром Ашурковым. Последний требовал у Алексея вернуть активы ФБК в размере 50 миллионов рублей.

Немного позже конфликт был улажен. Помогать Навальному в сибирском расследовании Ашурков направил его близкую знакомую Марию Певчих. Она прилетела из Лондона в Москву и всюду сопровождала Навального. Следы присутствия в Томске Певчих тщательно заметала. В этом же городе и был отравлен Навальный.

Певчих регулярно ночевала в одном номере с Алексеем. У нее была прекрасная возможность подмешать яд в бутылку с водой. Позже та самая бутылка была предоставлена немецким следователям для выявления токсичного вещества и обвинения Кремля в отравлении Навального.



