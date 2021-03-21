Безопасный дом для аллергиков

08:51 21.03.2021

Казалось бы, аллергия на коровье молоко - самая неприятная форма аллергии .

Придется отказаться от кофе с молоком или какао. Но вдыхаемая аллергия может быть еще более неприятной. Это может быть вызвано краской, содержащей аллергены, из-за которой вы чувствуете дискомфорт и аллергию даже в собственном доме. Даже при отсутствии аллергии стоит позаботиться о том, чтобы не подвергать себя контакту с аллергенами.

Какие аллергены могут присутствовать дома?

В обычном доме аллергеном может быть, например, краска, которой красили квартиру. Иногда встречаются вещества, раздражающие кожу и дыхательные пути, что может быть опасно для аллергиков. К таким веществам относятся скипидар, аммиак, хлор и органические растворители. По возможности покрасьте стены краской, рекомендованной обществом аллергологов. Рекомендация гарантирует, что продукты, на которые она распространяется, не будет содержать никаких веществ, которые могут возбудить у нас сенсибилизацию. Кроме того, краской с такой рекомендацией можно красить стены в поликлиниках и коммунальных центрах, таких как детские сады, ясли и т. д. Стоит знать, что при лечении аллергии важно не только избегать веществ, которые могут спровоцировать у вас аллергию, но также избегать веществ, которые могут усилить эти реакции. Когда мы знаем, что страдаем аллергией на коровье молоко, мы не пытаемся есть молочные продукты, чтобы не усилить аллергическую реакцию.

Как обустроить дом, когда мы боремся с аллергией?

Правильная меблировка дома всегда очень важна, особенно когда у нас аллергия. Затем следует обратить внимание на то, является ли дом аллергически безопасным. Итак, будут ли какие-либо элементы отделки вызывать аллергию или усиливаться ее симптомы. Сделать это:

• для окраски стен используйте краски, не содержащие аммиак и другие вещества, которые могут вызывать аллергию. Следует выбирать краску, которую можно протирать влажной тканью, чтобы избавиться, например, от частиц пыли;

• не используйте тяжелые занавески, на которых обычно скапливается много пыли, способной вызвать аллергию;

• откажитесь от ковров и ковриков, чтобы иметь возможность намочить пол. Если мы пользуемся пылесосом, лучше всего с подходящим противоаллергическим фильтром;

• предоставить подходящее место для сна. В идеале матрас, не вызывающий аллергии и не защищающий от клещей;

• ограничьте количество горшечных растений, так как во влажной почве может расти плесень , а на листьях может осесть пыль. Можно мыть растения под проточной водой каждые несколько недель;

• систематически протирать мебель от пыли (стоит делать это влажными тряпками);

• не используйте чистящие средства, содержащие хлор, аммиак или органические растворители.

