Валерий Сюткин сдержал данное Михаилу Таничу обещание

Валерий Сюткин выступил в Lustra Bar в Москве 29 июня 2025 года

Певец представил свой самый энергичный проект «Рок-н-Ролл бэнд», заметно скрасив этот невероятно дождливый столичный вечер. Певец признался, что в Lustra Bar он выступает не в первый раз, и ему это место очень нравиться. В доказательство он немедленно исполнил «Король Оранжевое Лето» со специальным вариантом припева: “Голубоглазаый джентльмен вам всем удачи и успехов он пожелает в этот день».

Настроение промокшим столичным жителям заметно подняла и «Добрый вечер, Москва», под которую демонстрировался видеоряд с козырными видами Первопрестолльной — Новый Арбат, высотки, ВДНХ… Не хватало разве что окрестностей «Академической», близ которой базируется Lustra Bar, но вскоре это было исправлено на «Московских окнах», когда на экране появилось черно-белое металлическое кружево Останкинской телебашни.

Чтобы публика активнее танцевала, музыканты Валерия Сюткина позволяли себе перед песнями «легкое молодежное вступление». А сам певец шутливо подтрунивал, над коллегами, не давая им озираться на красивых девушек и утверждая, что если бы не трудовая вахта, то они бы были сейчас в первых рядах соблазнителей. По этому поводу была исполнена песня «Как жаль».

«Lustra Bar – самое поющее место на Юго-Западе Москвы», - воскликнул он — и огромная люстра над сценой засверкала красным в подтверждение этого тезиса. Всем голосистым мужчинам он посвятил «Васю», ну а представители героических профессий заполучили «Любите девушки». Представителей же умственного труда, несомненно, порадовал любимый твист всех пижонов и российской интеллигенции - «Оранжевый галстук».

Оправдывая название своего проекта, Валерий Сюткин объявил самый первый рок-н-ролл «Rock Around the Clock» Била Хейли. Параллельно был проведен экскурс в историю музыкального направления. Зрители узнали от артиста, что первоначально «рок-н-роллом» у английских моряков называлась качка. «Обошли все бары за ночь, а потом сказали: вот это рок-н-ролл!» - напропалую балагурил певец.

На «Радио ночных дорог» Валерий Сюткин раскрыл секрет молодости всех участников ансамбля, которые регулярно подвергаются арт-терапии в виде художественного свиста Михаила Савина. Ну а во время песни «То, что надо» свою порцию славы получил клавишник Юрий Луценко, которого публика искупала в овациях после ураганного соло. После этого уже не приходилось сомневаться в справедливости утверждения Валерия Сюткина: «Мы пройдем этот трудный период как корабли проходят пролив Дрейка».

Под занавес прозвучал знаменитый твист «Черный кот», снабженный историей его попадания в постоянный репертуар Валерия Сюткина. В начале 90-х он, проходя по коридорам Останкино, встретил поэта-песенника Михаила Танича.

- А, стиляга из Москвы! - расплылся поэт-песенник. - Слышали с Юрой Саульским, как ты классно поешь нашего «Черного кота».

- Пока есть силы ходить по земле, в каждом концерте у меня будет «Черный кот», - ответил Валерий Сюткин.

- Молодец, нам с Юрой авторское нужны! - одобрил затею Михаил Танич.

Прошло 37 лет, а Валерий Сюткин держит данное тогда слово до сих пор!

