Общий и прямой билирубин

16:26 13.12.2020

Билирубин – это пигмент темно-желтого цвета

Он образуется при распаде гемсодержащих протеинов: гемоглобина – белка эритроцитов крови, переносящего кислород; миоглобина – его аналога в скелетной и сердечной мускулатуре; и цитохромов – ферментов различных биохимических циклов.

Сыворотка крови содержит 2 фракции билирубина: свободный и связанный. С точки зрения лабораторной диагностики: прямой и непрямой. Суммарно они формируют концентрацию общего билирубина – показателя состояния печени. Билирубин – это яд, но в крови он всегда связан с белком либо с глюкуроновой кислотой.

Механизм образования билирубина



В клетках ретикулоэндотелиальной системы (РЭС), к которой относят Купферовские клетки печени, макрофаги костного мозга и селезенки, и куда поступают отработавшие свой ресурс эритроциты, идёт расщепление гемоглобина на глобин и гем – небелковую составляющую, соединение железа и органического пигмента. Гем окисляется, отщепляется железо и остаётся жёлтый пигмент – билирубин.

Он токсичен, особенно для нервной ткани, способен растворяться в липидах, а потому легко проходит сквозь мембраны и нарушает работу энергетических систем клетки – митохондрий.

Из клеток РЭС пигмент поступает в кровоток. Он связан с альбумином, но может образовывать комплексы с металлами, аминокислотами и другими низкомолекулярными веществами. Такой билирубин именуется свободным. В воде он нерастворим, циркулирует в организме, не проходит через систему фильтрации почек и не выделяется с мочой.

Свободный билирубин переносится в клетки печени специальным транспортным белком. Здесь билирубин, под действием различных ферментов, связывается с глюкуроновой кислотой, с образованием моно- и диглюуронидов. В процессе также могут участвовать фосфаты, сульфаты, гликозиды.

Связанный билирубин выделяется в желчь и поступает в кишечник. Некоторое количество связанного билирубина через межклеточные пространства попадает в кровоток из желчи. Этот процесс не является патологией. Поэтому в норме сыворотка крови содержит до 96% свободного билирубина и до 4% билирубина связанного.

В кишечнике бактериальные ферменты связанный билирубин снова превращают в свободный, а затем он восстанавливается до стеркобилиногена и уробилиногена, и выводится из организма через кишечник и почки соответственно.

Изображение с сайта lechusdoma.ru

Почему свободный билирубин называется непрямым, а связанный – прямым



Такое обозначение этих фракций появилось из-за методики определения концентрации. Моно- и диглюкурониды хорошо вступают в реакцию с диазолином. С помощью метода фотометрии непосредственно определяют концентрацию прямого билирубина. Для определения общего количества непрямого и прямого билирубина в реакционную смесь необходимо добавить кофеиновый реактив.

Кофеин осаждает альбумины, ассоциированные с билирубином, он высвобождается и тоже вступает в реакцию. Реакционная смесь приобретает малиновый цвет, по его интенсивности определяют концентрацию обеих фракций суммарно. Из количества общего билирубина вычитают количество прямого (цифру, полученную в результате прямой реакции с диазолином) и получают количество непрямого. То есть, этот показатель измеряется опосредованно, не прямо.

Общий билирубин. Что он показывает



При чтении результатов исследований на билирубин так же, как и других биохимических показателей нужно учитывать возраст пациента. У новорожденного возрастом первых двух дней этот показатель будет выше почти в 100 раз, чем у взрослого. Это связано с массовым распадом эритроцитов, так как они полностью обновляются. Возникает гемолитическая желтушка новорожденных. В течение первого месяца жизни его концентрация, как правило, приходит в норму.

Важно понимать, что конкретные цифры норм содержания билирубина в сыворотке ребенка или взрослого могут отличаться в разных лабораториях. Помимо возраста пациента, нормы зависят от методики, аппарата и реактива, с помощью которых выполняется анализ.

Почему необходимо исследовать уровень билирубина



Для оценки состояния организма врачи рекомендуют выполнить биохимический анализ крови. При подозрении на желтуху особое внимание они будут уделять значению билирубиновых фракций.

Анализ может быть назначен:

• терапевтом;

• гастроэнтерологом;

• инфекционистом;

• эндокринологом;

• гематологом.

Билирубин повышается от двух основных причин:

Заболевания печени и желчных путей. Процессах массового гемолиза (распада эритроцитов).

Повышение его уровня называется гипербилирубинемия.

Симптомы повышения билирубина



Высокая концентрация данного вещества в человеческом организме вызывает ряд характерных симптомов. Степень из выраженности прямо пропорциональна его количеству.

На начальном этапе появляется желтоватая окраска белковой оболочки глаз. Затем желтеет слизистая рта, при дальнейшем росте концентрации желтушность распространяется на все части лица, ладони, стопы и другие участки тела. На пожелтевшей коже нередко возникает сильный зуд.

Иногда подобная картина наблюдается при чрезмерном употреблении каротина или нарушении его метаболизма. Но при этом склеры глаз остаются белыми.

Диагностическое значение повышение билирубина



Для дифференцировки желтухи или гипербилирубинемии имеет значение какая именно из фракции повышена.

Изображение с сайта lechusdoma.ru

Если растёт показатель прямого билирубина, можно говорить о затруднении оттока желчи.

Холидохолитиаз. При желчекаменной болезни камни закупоривают протоки. Такая ситуация опасна развитием цирроза и панкреонекроза. Показана операция по удалению камней, либо всего желчного пузыря. Первичный склерозирующий холангит. Воспаление и разрастание тканей протоков желчного пузыря. Включаются защитные иммунные реакции и организм начинает вырабатывать антитела против тканей желчевыводящей системы, в конечном итоге развивается билиарный цирроз. Синдром Дабина-Джонсона и синдром Ротора. Генетическая патология, при которой пигмент поступает обратно из желчного пузыря в печень. Развивается хроническая желтуха. Алкогольное поражение печени. Разрушение гепатоцитов из-за длительного (10 - 15 лет) отравления организма спиртом. Вызывает алкогольный гепатит, рак и цирроз печени.

Рост концентрации непрямого билирубина происходит при следующих патологиях:

Гемолитическая анемия различной этиологии. Гибель эритроцитов и выход в кровяное русло гемоглобина и продуктов его распада. Особый интерес представляет гемолитическая анемия, имеющая аутоиммунную природу. Возникает при гибели красных кровяных клеток под воздействием аутоиммунных антител, называемых тепловыми. Их особенность в том, что они вступают в реакцию только при повышенной температуре (37°С). Их выработку провоцируют определенные лекарства и лейкоз. Мегалобластная анемия. Возникает при недостатке витамина В12. При этом заболевании, в эритроцитах наблюдается повышенное содержание гемоглобина. Как следствие, увеличивается количество продуктов его метаболизма. Наследственный микросфероцитоз. Наличие дефектов в строении мембраны эритроцитов, что ускоряет их деградацию и выход гемоглобина в кровь. Анемия Кули – генетическое нарушение, синтез гемоглобина с аномальным строением, при его распаде билирубина получается больше, чем при распаде обычного гемоглобина. Приводит к умственной отсталости. Синдром Жильбера. Генетически обусловленное заболевание печени, нарушение транспортировки свободного билирубина для образования в печени комплекса с глюкуроновой кислотой. Заболевание доброкачественное. Синдром Криглера-Найяра. Генетическая патология. Отсутствие необходимых энзимов для образования связи между глюкуроновой кислотой и билирубином. Заболевание злокачественное, сопровождается поражением нервной системы. Малярия. Протозоонозное заболевание. Жизненный цикл возбудителя имеет стадию размножения в эритроцитах, когда происходит их массовая гибель. В кровь поступает огромное количество продуктов распада гемоглобина.

Если повышение билирубина пропорционально, то возможны следующие виды патологий:

Гепатит токсический или вирусный. Цирроз печени. Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр. Заражение эхинококком. Абсцесс печени.

Заключение



Пожелтение и зуд кожи может говорить о патологиях печени. Гипербилирубинемия опасна для здоровья. Данное вещество токсично и особенно губительно его действие сказывается на нервной системе. В допустимых концентрациях он необходим организму. По мнению специалистов билирубин является сильнейшим антиоксидантом и препятствует окислению продуктов метаболизма и питательных веществ, стимулирует обновление клеток организма.