СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов

Самопровозглашенная «республика Украина»: так называемые «Люди вне государства не признают украинское законодательство, не платят налоги и организуют на местах из числа единомышленников органы самоуправления

На фоне мирового экономического кризиса и ухудшающейся социальной ситуации альтернативой жизненным реалиям становятся рассуждения (и не всегда досужие) о том, что российский и другие режимы в республиках Советского Союза лишь имитируют развал СССР. Действия тройки «Шушкевича-Ельцина-Кравчука» в Беловежской Пуще – незаконны и антинародны, о чем прекрасно знали участники процесса.

Тема СССР в информационном пространстве РФ



Как известно, в России самым главным обвинителем незаконности роспуска СССР стала Государственная Дума, Постановление № 157-II от 15 .03.1996 которой гласит: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным секретарем РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не утвержденное Съездом народных депутатов РСФСР - высшим органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР».

Даже в журналистской среде растет неприятие официальной слащавой версии ельцинских сторонников и подельников об исторической необходимости демонтажа СССР в Вискулях. Показательным в этом плане является интервью советника Ельцина Сергея Шахрая изданию «Взгляд.Ру» «Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР» от 8.12.2020, где журналисты Михаил Рыбьянов и Юрий Зайнашев, которые очень некомплиментарно относились к «исповеди» своего собеседника, то и дело подвергая ее сомнениям. Ну, а как еще можно относиться к человеку, который пафосно заявляет сначала, что (цитирую) «если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», а потом рассказывает о том, что развал, по сути, был необходим для сохранения мира! Поэтому журналисты «Взгляда» и использовали такие жесткие речевые обороты «Вас послушать, получается…», «Допустим,…», делали Шахраю замечания и подколки типа «Вы уже не раз оправдывали спешку с Беловежским соглашением тем, что были предпосылки гражданской войны. Но ведь в итоге ее не случилось…» Хорошо, что не спросили у Шахрая, как его фамилия с украинского переводится и верить ли в этом «Яндекс-переводчику», который указывает, что на украинском «шахрай» – мошенник, жулик, плут, шулер, злыдень, надувала.

Или можно вспомнить, как Жириновский в конце 2019 года вынужден был признать, что СССР существует, пусть и де-юре.

Украинским политикам тоже доставалось от российских СМИ. Завравшийся в рассказах об органичности развала Союза Леонид Кравчук попал как-то на интервью российскому журналисту Аркадию Дубнову («Леонид Кравчук: «Да Украину просто принудили взять Крым!», 09.09.2016), который расколол Леонида Макаровича, как орех: именно там Кравчук признался, что по вопросу именно о выходе СССР никто нигде население на референдумах не спрашивал. Но тогда получается, что все «суверенности» и «независимости» и так до этого существовали в самом Союзе, ибо СССР де-юре был именно Союзом независимых и суверенных государств. А значит, расторжение Союзного договора 1922 года должно было, как минимум, выноситься на соответствующие референдумы в качестве главного вопроса, а не в виде вопроса о «поддержке актов о независимости» или «поддержке суверенности» той или иной республики. Тем более, что референдум 17 марта 1991 года о сохранении СССР четко дал понять: даже несмотря на корявость формулировки вопроса, заданного тогда в бюллетенях, подавляющее большинство граждан - за сохранение Союза.

Советская тема на украинском ТВ



На украинском телевидении некоторые не-националистически ориентированные информационные телеканалы, которые круглосуточно крутят то политические ток-шоу, то интервьюируют местных политиков в студии, для повышения качества обратной связи со зрителями на каждой передаче принимают звонки в студию. Так вот, телеканалу «Наш» постоянно звонят жители, поминающие добрым словом СССР и отмечающие бардак на Украине. Иногда простые граждане спрашивают, когда уже закончится «украинский проект» (эфир 01.12.20) и вернутся ли жители Украины домой в Союз или «попрутся» еще куда-нибудь?

Некий Степан Петрович из Черновицкой области, дозвонившийся в эфир 24.11.20, где обсуждался вопрос создания британских баз на черноморском побережье Украины, сообщил, что скоро придется русскому солдату (который лично для него не разделяется на украинцев, белорусов, татар и др.), в третий раз гнать оккупантов: в 1812 – до Парижа, в 1945 – до Берлина и сейчас – до Вашингтона.

Не говоря о том, что регулярно выступающая на телеканале «Наш» экс-депутат Елена Бондаренко утверждает, что развал СССР был трагедией и для народа, и для нее лично. При этом она называет Л. Кравчука преступником в деле развала великой страны. Выступая в студии телеканала 8.12.20, она заявила: «Нам эта большая страна оставила и огромное наследие: энергетическую инфраструктуру, транспортную, огромное количество школ, больниц, жилого фонда, который хоть был и неказист, но он, на самом деле, решил жилищные проблемы миллионов людей очень быстро после Великой Отечественной войны... Мы до сих пор, кстати, относимся к тем странам, у которых количество собственников жилья даже выше, чем в США - это нужно учитывать. И это, кстати, тоже большое достижение... Что мне тогда очень нравилось, что все от Владивостока до Калининграда - это МОЯ страна. Моя страна! Это всё было моё! Теперь нас поделили, оставили маленький обрубочек».

Кстати, в день с выступлением Е. Бондаренко телеканал «Наш» проводил опрос на тему «Ностальгируете ли вы по Советскому Союзу?» Результаты – на экране за спинами ведущих: 28 335 проголосовавших всего, из которых 93% выбрали ответ «Да, была уверенность в завтрашнем дне», 4% ответили «Нет, сейчас больше возможностей», 3% ответили «Ностальгирую лишь по молодости».

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш тоже высказывает крамольные с точки зрения либеральных националистов мысли. В эфире телеканала «Наш» от 9.12.20 она честно призналась: «Я не ностальгирую по Советскому Союзу - он часть меня. И я совершенно этого не стесняюсь. Чего мне очень не хватает, так это того, как я гордилась единой семьей народов-братьев... А второе - не хватает социальности. когда вы слышите эти фразы – «вы - совок!» или «Из вас нужно выбить совков!» - вы должны понимать, что за этими фразами стоит. А вас приучают к тому, что больше нет ничего социального... И при этом вам предлагают следующее слово: «реформа». Когда вы слышите слово «реформа», означает, что будут грабить! Просто так вас будут грабить, десоциализировать или заставить уйти пораньше в мир иной - тех, кто уже не сможет сопротивляться в связи с возрастом или болезнями...»

Академик НАНУ Украины, историк Петр Толочко: «В Беловежской Пуще состоялся госпереворот, говоря юридически»

Подобные разоблачения случаются и на 112-м телеканале. 14 декабря 2020 года туда был приглашен академик Национальной академии наук Украины историк Петр Толочко. Так вот, спокойно, на «щырой украинской мове» он рассказал буквально следующее: «В Беловежской Пуще произошел государственный переворот. Советский Союз создавали четыре республики: Украинская Советская, Российская Советская, Белорусская Советская и Закавказская Советская. И создан он был парламентами союзных республик. А распущен тремя, не самыми выдающимися представителями украинского, русского и белорусского народов… Никакого юридического права денонсировать соглашения 1922 года они не имели, поскольку эти соглашения были парламентские. Поэтому если бы нужно было бы, или хотелось бы, как-то модифицировать нашу жизнь, то необходимо это было сделать по всем правилам...»

«Люди вне государства» - проект укроолигархов?



Понятно, что после политического шабаша на сепарированной Украине, проводимого националистами с 1991 года, пружина недовольства всех лояльных к СССР граждан начинает распрямляться и пока принимает форму таких некомплиментарных для национальной идеи и украинского проекта высказываний. Но удивительно, что к подобной риторике незаконности развала СССР и незаконности утверждения украинского независимого государства начинают прибегать и непросоветски настроенные представители Западной Украины.

22 декабря 2020 года украинское сетевое издание «Страна.Юа» выпустило статью с говорящим названием «Самопровозглашенная «республика Украина». Кто и зачем создает по всей стране параллельные структуры власти». Там рассказывалось, как некоторым гражданам не нравилась политика укрупнения районов и они пытались оставить или создать себе собственный сельсовет для решения конкретных вопросов (Львовская область), или создавались «органы местного самоуправления» Хмельницкого (21.10.20) и Львовского (08.12.20) городских советов. Причем в случае с г. Хмельницким решение было объявлено на некой «конференции самоуправляющегося Запада» с ликвидацией действующего официального Хмельницкого исполкома.

«Страна.Юа» утверждает, что «движение «самопровозглашенных» советов охватило уже всю страну». Издание считает, что данные мероприятия проводятся так называемыми «Людьми вне государства», которые заявили о себе еще в 2016 году. Это люди, которые не признают украинское законодательство, не платят налоги и организуют на местах из числа единомышленников органы самоуправления. Несмотря на прессинг со стороны государства, они «на днях заявили о создании «государства Украина (республики)», избрали «первого президента Украины», «Верховную Раду» и ее «главу», а также создали «народное СБУ». К слову, президентом стал Анатолий Балахнин, сантехник по профессии, «человек из народа». Точнее, из части «днепропетровского народа» в окружении олигарха Игоря «Бени» Коломойского.

Если за Балахниным действительно стоит днепропетровский финансово-криминальный клан, то не исключено, что таким образом Коломойский как расчетливый организатор прекрасно чувствует общественное недовольство и создает себе «закладку» на будущее. И если вдруг «случится» новый «майдан», то он сможет предложить новую структуру борцов с неправильным режимом, но под тем же соусом украинского национализма, в составе тех же территорий (с претензией на Крым и Донбасс) и изначально дружественно-нейтральной для украинского олигархата.

Ведь, по сути, клоун из города Кривого Рога Днепропетровской области Владимир Зеленский получил от Коломойского поддержку и стал президентом на волне протестов против политики винницкого олигарха Порошенко, эксплуатировавшего укрнацизм, войну с Донбассом, антироссийские и антикоммунистические идеи. Поэтому нельзя исключать, что Коломойский будет отдавать кому-то чужому и чуждому инициативу в деле перехвата управления Украиной, пусть даже его первый ставленник «налажал» по полной программе. Олигархи-то богатеют, бизнес «крутится», украинских националистов типа Олега Тягнибока и его «Свободы» (запрещенная в РФ организация – ред.) Коломойский научился покупать и использовать много лет назад, как и организовывать боевиков типа «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация – ред.), готовых сжигать людей заживо, как в Одессе 2.05.2014…

Теперь «Бене» нужно просто увидеть и услышать требования народа, найти хорошего исполнителя на роль вожака, пусть даже и сантехника, и произвести «ребрендинг» идей и власти, сохранив в этих идеях себя и свой бизнес и своих друзей из паноптикума днепропетровских политических рейдеров.

Олигархи Украины знают о нелегальности современной Украины?



При создании нового государственного устройства новаторы А. Балахнина не очень сильно заморачивались. Из всех изменений можно отметить перевернутость флага, который у «Людей вне государства» выглядит как в Украинской народной республике (1918 года разлива) буквально «жовто-блакитным», где желтая полоса находится сверху, да и претензии к конституции. Но та же украинская «мова» осталась в качестве государственного языка, воспроизводятся все госструктуры типа СБУ, Рады вкупе с тем же антисоветизмом, который проявляют очень интересным образом.

Балахнин считает: «Государственные органы Украины и само государство до сих пор фактически действуют на основании Конституции 1978 года. А конституция Украины от 1996 года, дескать, была принята не на всеобщем народном референдуме, а народными депутатами Верховной Рады 2-го созыва. Которые избирались еще по старому законодательству и не могут юридически считаться представителями всего народа. То есть, по логике активистов движения «народного самоуправления», существующее государство нелегитимно и не имеет полномочий управлять страной».

Интересно, что независимая Украина до 1996-го года жила де-юре вообще без конституции, ибо Конституция УССР 1978 года объявляла существование государства в составе СССР. А при Кучме Конституция в 1996 году принималась через дикое сопротивление депутатов Верховной Рады: там все никак не могли набрать положенные две трети от 450 голосов. В результате сторонники Кучмы просто закрыли нардепов в зале заседания на ночь и принялись «ломать» психологически. Ходят слухи, что колеблющихся отлавливали в туалетах и покупали их голоса в среднем за 4 тысячи долларов. Естественно, никакого народного референдума по этому поводу не произошло.

Как бы то ни было, нелегальность и ненадежную легитимность современной Украины признают даже лица, исповедующие идею украинской независимости, а также те представители криминального мира, кто смог легализоваться в этой самой независимости. Которые почему-то уверены, что если у народа прямо спросить на референдуме, как жить дальше, то он выберет независимость с олигархами и бесправием, а не Союз, пусть и с требующей обновления и улучшения структурой советской власти, но с уверенностью в завтрашнем дне и устойчивой экономикой и жизнью без олигархов и нацистов.

