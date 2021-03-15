«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова

17:20 15.03.2021

Сколько было дано концертов в этом историческом месте? Не счесть!

В память о героическом прошлом и начале новой эры «Горбушки»

Весёлый Ансамбль подготовит для поклонников необычную программу:

20 марта 2021 года музыканты сыграют «Концерт по заявкам»!

Отдавая дань истокам нашей рок-музыки, заявки на песни, которые войдут в трек-лист вечера, будут приниматься только по почте!

Да-да! Настоящей!

Письма — в конверт и потом — в почтовый ящик!

Одним из центральных событий перформанса станет знаменитое аутодафе! Исторически все плановые предания огню головных уборов АСГ проходили именно в «Горбушке» и посему мы решили восстановить это ритуальное действо, которое, как доказано временем и наукой, гарантировано обеспечивает музыкантов и зрителей здоровьем и долголетием!

Увидимся в ДК Горбунова 20 марта 2021 года на праздничном концерте по вашим заявкам и с нашим огоньком!