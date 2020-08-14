Трахиандра - описание, виды, уход и выращивание в домашних условиях

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Суккуленты – настоящие фавориты в комнатном цветоводстве

Они неприхотливы в уходе и в то же время имеют очень необычный, экзотический вид. Высокие декоративные качества экзотов обеспечивают необычные листья. Одно из таких растений – Трахиандра или Трачандра. Это африканский эндемик с нетипичной формой листовых пластин. В России его в продаже встретить почти невозможно. Обычно Трахиандру привозят из-за границы самые увлеченные цветоводы.

В природе род насчитывает более полусотни видов. Большинство из них представлены невысокими многолетними кустиками, но встречаются и высокорослые экземпляры, которые в высоту могут достигать полутора метров. Главная особенность Трахиандры – необычные листья, скручивающиеся в спирали. Побеги появляются из небольшого ствола, который с годами древеснеет и может быть прямым или в виде небольшой «бутылки». «Кудрявые» листья – защитный механизм растения от засушливого климата. В самую жаркую погоду они скручиваются в очень тугие спирали.

В комнатных условиях Трачандра прекрасно растет. Ее необычный вид способен украсить даже самый изысканный интерьер, а понять, что это настоящее, живое растение возможно только при ближайшем рассмотрении. В народе культуру прозвали «штопорной травой». Ее листья, действительно, напоминают кухонный аксессуар для открывания винных бутылок. Листва у Трахиандры плотная, может быть плоской или трубчатой. Растение способно цвести, но бутоны Трачандры не представляют декоративной ценности. Они собираются в грозди, имеют белый оттенок и желтые тычинки. После окончания цветения на месте бутонов образуются семенные коробочки.

Среди самых распространенных видов Трахиандры отмечают следующие:

• Trachyandra falcate (Фалката) – полуметровый вечнозеленый кустик, произрастающий в Намибии. Количество листовых пластин небольшое. Редко из толстого корневища вырастает более шести «кучерявых» листьев. В природе они имеют белое волосяное опушение.

• Trachyandra tortilis (Тортлес) – низкорослый суккулент с клубневидным корневищем. Листовые пластины длиной до 10 сантиметров и имеют пыльно-зеленый оттенок. Цветение обильное, белоснежное или бело-розовое. В отличие от других представителей рода, этот экзот предпочитает песчаные почвы.

• Trachyandra adamsonii (Адамсона) – высокорослый вид с узкими листовыми пластинами зеленого цвета. Облетая, они создают легкое одревеснение ствола. Кустик пышный, листья слабо-спиральные.

• Trachyandra saltii (Салти) – суккулент в виде одноствольного кустика. Листовые пластины плоские, травянистые. Цветение пышное, бутоны закрываются в ночное время, а с утра снова украшают растение.

• Рыхлая – очень интересный вид, который в привычной среде произрастания способен очень быстро разрастаться и распространяться по территории. Главная особенность вида – необходимость отделять от основного куста состарившиеся спиралевидные листья, пока их не унес ветер. При помощи ветра Трахиандра Рыхлая распространяет свои семена на дальние расстояния и захватывает новые территории.

Не все виды Трахиандры выращиваются в комнатных условиях, но большинство низкорослых представителей вполне могут пополнить домашнюю коллекцию эффектных экзотических суккулентов.

Правила ухода



Вырастить в квартире Трахиандру несложно. Культура легко приспосабливается к уровню влажности и освещенности, но все же есть несколько правил, которые обеспечат растению высокую декоративность. К тому же уход за «штопорной травой» зависит от того, зимний вид растения или летний. Период активности приходится на определенное время года, а значит, и меняются условия выращивания.

Освещение. С одной стороны, скрученность листьев обеспечивает хорошее освещение, но с другой, слишком жаркие, палящие в полдень, лучи могут навредить этому суккуленту. Поэтому при приобретении растения следует узнать, к зимнему или к летнему виду оно относится. Зимним экземплярам солнце не страшно, а летние придется притенять в полдень. В комнатах со слабым освещением Трахиандра будет расти плохо, побеги станут вялыми и перестанут скручиваться в спирали, а от этого зависит декоративность кустика и его необычность.

Температура. Душные, прокуренные помещения или кухня, где всегда присутствуют запахи еды не подходят для размещения Трахиандры. Африканский эндемик предпочитает хорошо проветриваемые светлые комнаты, но не терпит сквозняка. Поэтому ставить его на подоконник окна, которое регулярно открывается, не нужно. В любое время года в помещении должно быть тепло, столбики термометров не должны опускаться ниже +18. Прекрасно чувствует себя суккулент при +22.

Полив. Трахиандра легко перенесет засуху и почти сразу же погибнет при переливе, такова особенность тропического суккулента. В своих спиралевидных листьях он накапливает влагу и расходует ее в засушливые периоды. А вот если в почве избыток воды, корневище очень быстро загнивает, не оставляя растению шансов на спасение. Поливать Трахиандру лучше всего, используя нижний полив, то есть горшок с суккулентом ставят в поддон с водой на 15 минут. Так субстрат насытится необходимым количеством влаги.

Почвосмесь. Чтобы корневище не загнивало, нужно правильно приготовить почвосмесь для Трахиандры. В природе она растет на скудных почвах, поэтому не нуждается в насыщенных органикой субстратах. Составить почвосмесь можно на основе дерновой земли, к которой домешивают речной песок и листовую почву. Такой субстрат будет хорошо пропускать воздух и быстро просыхать.

Пересадка. Растет Трачандра небыстро, поэтому часто пересаживать ее не понадобится. Раз в 4 года для растения выбирают более просторный горшок. Подойдет керамика с дренажными отверстиями. Емкость не должна быть глубокой, так как корневище у Трахиандры поверхностное. Растение извлекают из горшка и осматривают корни. Если есть подгнившие или зараженные фрагменты, их обрезают острым инструментом. Обязательно места обрезки нужно обработать крошкой из древесного угля. На дно емкости укладывают керамзит. Пересаженное растение не поливают в течение недели.

Удобрение. Применяя удобрение для суккулентов, можно гарантированно обеспечить Трахиандре красивый декоративный вид во время активной вегетации. Используются удобрения с весны до конца осени. Особенных добавок экзоту не нужно. Прекрасно подходят обычные минеральные жидкие составы. Их вносят вместе с поливом так, как указано на инструкции.

Размножение. Трахиандра легко размножается, поэтому каждый цветовод может выбрать удобный для себя способ.

Семенами. Если удастся купить семена этого экзотического растения, то можно смело посеять их в домашних условиях. Материал высыпают на почвосмесь, слегка присыпают, увлажняют и держат под «тепличкой». Лучше всего поставить посадку на подоконник или в теплое место. Проросшие саженцы рассаживают в отдельные емкости.

Деление корневища. Взрослое растение можно размножить, разделив его на несколько частей. Делают это острым обеззараженным ножом. В каждой делянке должно быть не менее трех листовых пластин. Их высаживают индивидуальные горшочки и выращивают как обычно.

Черенкование. Когда у растения начинается период активной вегетации, его можно размножить черенками. Листья Трахиандры в это время растут быстрее, чем обычно. В качестве черенков подойдут как молодые, так и взрослые побеги. Укореняются они не очень хорошо, поэтому перед посадкой в почву, нужно выдержать заготовки в стимуляторе корнеобразования. Признаком успешного укоренения является появление новых листовых пластин.

Возможные трудности и вредители. Суккулент почти никогда не подвергается нападениям вредных насекомых, но цветоводы встречаются с другими трудностями. Например, листовые пластины могут становиться вялыми, вытягиваться, а спиральки разворачиваться. Это может быть признаком загнивания корней и растению понадобится осмотр и обрезка поврежденных фрагментов корневища. При выращивании «штопорной травы» важно соблюдать режим полива. Это убережет от проблем и трудностей.

Любители экзотики точно оценят по достоинству необычное растение Трахиандра. Конечно, широкому кругу российских цветоводов этот суккулент пока малоизвестен, но тем, кому посчастливилось обзавестись «штопорной травой» точно понравится выращивать ее у себя дома.

Фото с сайта floravdome.ru

