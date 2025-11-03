Мифы и реалии политики постсоветских гособразований

Бывшие республики СССР многое декларируют в своих конституциях, законах, «повестках». И многое при этом не выполняют, хотя убеждают всех и каждого в том, что до сих пор остаются «социальными государствами»

Подмеченный набор позиций и противоречий, характеризующих современную политику власть предержащих в условиях диктатуры капитализма. Экономика в информационно-политическом дискурсе властей якобы перестает быть базисом для общества (точкой сборки практической реализации), уступая место доминированию "национальных интересов", "патриотизму", т.е. политической повестке и демонстрации лояльности закавыченным элементам. Но при этом именно экономика, будучи уведенной в тень, обеспечивает удержание у власти и обогащение правящей клики, в том числе и олигархата, который крутится при власти или является ею, легализуя таким образом (частично или полностью) криминалитет, его действия и частичную или полную криминализацию общества как де-юре, так и де-факто. Пример: "Презумпция невиновности - роскошный пережиток советского прошлого, от которого нужно отказаться", автоматически заменяя презумпцией виновности, которая расшифровывается в экономиках штрафов как девиз "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

ПОЛИТИКА И ПРАВО



Характеризуются постепенным затачиванием исключительно на защиту интересов властей. Реализация принципа латиноамериканских хунт "друзьям - всё, врагам - закон":

1. Триединство власти - миф! Изначально судебная и законодательная власть подчиняется исполнительной. То есть доминирование т.н. "исполнителей" в сложившихся условиях является абсолютным. Тем более нет и никогда не было так называемой власти - власти СМИ и информационных ресурсов (средства массовой информации не случайно названы средством, а не субъектом). Существует лишь мировая иерархия подчиненности политических лидеров друг другу и всяким теневым структурам - "дип стейтам", "клубам", монаршим домам, наркомафии, религиозным организациям. Под эту подчиненность подгоняется исполнение, создание, использование одних и игнорирование других законов и нормативно-правовых актов (НПА).

2. Нарушается и игнорируется вертикаль нормативно-правовых актов. Правовая система превращается в СИСТЕМУ ДОМИНИРОВАНИЯ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ. Любой приказ (распоряжение, постановление) может быть и антиконституционным и антизаконным, но это можно доказать лишь в суде. Произвол, творимый таким приказом, не прекращается даже после приостановки судом его действия: просто создается новый приказ, который требуется по-новому опротестовывать в суде. И данное беззаконие может твориться вечно, порождая откровенный произвол на местах даже безо всяких приказов, а как встречное действие со стороны общества - уход в тень в деле неисполнения или частичного исполнения законов и предписаний.

3. Конституции перестают быть обязательными Основными законами прямого действия, а носят почти ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО рекомендательный характер. Их либо теряют (как в Киргизии), либо не исполняют вообще, не показывая гражданам текст оригиналов.

4. Законодательство перегружается противоречивыми установками. Новые законы, повторяя старые по форме, иногда конфликтуют с ними по содержанию, при этом не отменяя и не приостанавливая их. Это создано для того, чтобы совокупность (точнее, конкретный паттерн с выпячиванием одних и игнорированием других) тех или иных законов использовать в угоду политической конъюнктуре, применяя эти паттерны для различных ситуаций. Если же рядовой гражданин пытается добиться чего-то, зайдя в суд с улицы, он не может понять, почему судьи одни законы принимают во внимание, а другие (в том числе и конституцию) - полностью игнорируют!

Для понимания: советское законодательство регламентировалось 400-500 законами, российская правовая система - 9-12 тысячами. При том, что документов, которых можно отнести в той или иной степени к подзаконным актам, насчитывается свыше 1 миллиона. При этом власти постоянно рассказывают, что взаимодействие внутри современного общества настолько усложнилось, что оно бы просто не выжило с тем количеством, которое было присуще правовой системе СССР.

5. Сокращение реального сектора экономики и рост безработицы с высвобождением мужского населения власти пытаются компенсировать раздуванием силовых структур (от правоохранительных органов и до ЧОПов и охраны магазинов). При этом для:

имитации нужности каждого элемента этой системы - как старых (МВД, спецслужбы и т.д.), так и новых (ЧОПы, ЧВК и т.д.);

обеспечения безопасности лояльных к власти легализованных, но по сути - криминальных структур;

удержания в повиновении населения



власти придумывают специально или создают нечаянно (из-за разрушения в целом инфраструктуры общества) ситуации, в которых перечисленные структуры находят себе применение и заработок (от подавления бунтов, в т.ч. и криминальных группировок, до тлеющих военных конфликтов и войн).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



1. Исполнительная власть тайно или явно переквалифицируется в коммерческие предприятия: включение в ЕГРЮЛ всех министерств и ведомств свидетельствует о том, что за исполнением коммерческих функций (по обеспечению прибыльности данных учреждений) никто не стремится выполнять властные функции, обеспечивая грамотное и эффективное для социума наполнение и распределение бюджета. Инфраструктурные предприятия, которые обязаны быть планово-убыточными, загоняют в прокрустово ложе рентабельности: общественный транспорт (в том числе и метро), учреждения культуры, здравоохранение и т.д.

При этом в данную круговую поруку коммерциализации пытаются вовлечь и рядовых граждан, указывая, что они являются физическими лицами, которые обязаны выполнять предписания властных юридических лиц: в частности, оплачивать в качестве потребителя УСЛУГИ власти, не ропща на качество (а не будучи налогоплательщиком, требовать от верхов эффективного исполнения властных функций и полномочий).

2. Огромное количество населения для кормления или же предотвращения голодных бунтов выведено из реального сектора в раздутые структуры чиновничества. По разным данным, в РФ количество чиновников превышает от 3-4 (по официальной статистике) до 25 раз по сравнению с временами СССР!

3. Падение экономики в странах периферийного капитализма компенсируется экономикой штрафов, которые также позволяют бюрократии извлекать часть денег из теневого сектора экономики (которому приписывают до 50-60% всей экономической активности, например, в РФ или на Украине).

4. Многие государственные образования на территории СССР не брезгуют прибегать к внутреннему колониализму: не имея колоний за рубежом, они занимаются сверхэксплуатацией одних регионов в пользу других.

РАБОТА С МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ



Несмотря на требуемую для производства высокую степень грамотности рабочих и инженеров, самое главное требование верхов, чтобы они, в первую очередь, были не профессиональны, а исполнительны и некритичны по отношению к системе. Это достигается путем деградации гуманитарного образования, создания "белого шума" в информационном пространстве и дискредитации исторического образования. Т.е. внедрение НЕКРИТИЧНОСТИ восприятия, склонности к избеганию ЛОГИКИ в суждениях и безразличию к вызовам (насаждаемых, например ТОЛЕРАНТНОСТЯМИ разного вида - к некомпетентным "блатным" управленцам, девиантам, преступникам и т.д.). При этом отупление рядовых граждан непременно влечет за собой постепенную деградацию и дебилизацию самой власти.

1. Примитивизация сознания населения через оккультизм и мистицизм. Религия призывает к некритичности сознания. Насаждается установка "Вся власть от бога", дискредитируется и преследуется установка "Религия - опиум для народа". Причем речь идет даже не о мифологизации сознания, поскольку миф должен нести некую конструктивную составляющую, требует некоей ритуализации жизненного уклада и исполнения таковой всеми участниками в течение продолжительного отрезка времени. Сегодня мифы если и существуют, то лишь в качестве дезинформации ("уток", информационной "желтизны", "хайпа"/"хуцпы" и т.д.), имеющих ситуативный и кратковременный эффект, иногда не тот, на который рассчитывали запустившие его в массы операторы.

2. "Патриотизм" становится религией внецерковного типа. В положения "патриотизма" нужно лишь верить, их не нужно понимать или обосновывать и, тем более, их нельзя критиковать. Противоречия по данному направлению кроятся в самой этимологии слова "патриотизм": дело отцов не может быть связано с почитанием или обереганием просто власти или властных установок при имеющихся в наличии:

сокращении территории проживания (разрушение СССР);

сокращении численности коренного населения республик (кроме Узбекистана, если говорить об СССР, где население еще как-то размножается!);

развале экономик и социальной инфраструктуры.



3. Оглупление через информационную сферу (интернет, гаджеты, девайсы и т.д.). Создание "белого шума" в информационном пространстве приводит к перегруженности сознания рядового гражданина, который с трудом разбирается в хитросплетениях ситуации как на уровне региона, государства, так и на мировом уровне. См. исследования Игоря Ашманова, которые отмечают сокращение "оперативной памяти" граждан РФ по фиксации важных событий с нескольких лет до 2 недель. Т.е. современный человек с трудом помнит и может увязать в своем сознании события, которые происходили всего лишь полмесяца назад.

4. Конспирологией называется любое создание и продвижение альтернативным точкам зрения. Отметим, что этот термин был запущен в оборот спецслужбами США, которым не были выгодны иные мнения относительно убийства президента Кеннеди. Поэтому использование термина "конспирология" относительно противников официального дискурса сразу маркирует лиц, использующих данный термин в качестве лоялистов действующим режимам и повесткам.

Данный набор деструктивных принципов и противоречий не является исчерпывающим, он просто дает представление о тех угрозах, которые существуют, провоцируются или создаются с нуля в данных социально-экономических системах капиталистического толка. Пребывание в этом "котле" сначала включает или разжигает "войну всех против всех", убивая долгосрочное стратегическое планирование хоть экономики, хоть социально-культурного развития. Затем делает политику делом, зависящим от внешних участников, так как внутри государства с каждым годом будет всё труднее и труднее найти поддержку у населения и единомышленников для реализации задуманного, при том что уровень профессиональной грамотности и пригодности будет падать и в верхах, и в низах. Как известно из истории, воздействие акторов извне государства будет преподнесено даже верхам в качестве гумпомощи и инвестиций, а не вмешательства во внутренние дела.

Однако опять же, как хорошо известно, внешние политические и экономические инвестиции будут требовать определенных гарантий перед инвесторами, а гарантии нужно будет как-то исполнять. Поэтому гарантом взятых на себя обязательств часто выступает не только власть, но и криминал как таковой, привлекаемый для проведения "непопулярных" в деле "законности" действий. Или же подразделения силовиков для проведения Black Ops, к которым могут относиться не только военные/силовые, но и психологические операции или информационные войны).

Власть сама не замечает, как она все явственнее начинает носить признаки оккупационной администрации, все больше и больше увязывая свою политику и вверенную экономику с запросами или требованиями зарубежных структур, определяемых в рамках повестки как "стратегические партнеры" и "друзья".

