В школе Азова учеников в столовой поделили на «малоимущих» и «СВО»
В одной из школ города Азова Ростовской области столы в столовой разделили по категориям: для детей из малоимущих семей и для учеников, чьи родители участвуют в СВО, пишет «Правмир».
Фотографии с табличками на столах распространили местные паблики. На снимках видно, что блюда для разных групп школьников отличаются. По словам родителй, малоимущих все время на обед кормили кашей, в то время как детям бойцов давали курицу с гарниром и котлеты.
«На это очень неприятно смотреть. Детей будто делят по сортам. Для чего? Так не должно быть! Дети все одинаковые. И скажу так, что происходит это не только в Азове. В других городах также жалуются родители школьников», — пишут в телагрем-канале «Азовские вести».
Позже стало известно, что директора школы №11 в Азове, где были установлены эти таблички, уволили, сообщает RT со ссылкой на главу города Дмитрия Устименко. «Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — заявил он.
Устименко попросил прощения за сотрудников учебного учреждения, допустивших подобное. Он пообещал, что проблему урегулирует и все будут питаться одинаково.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эти снимки сняты в разное время, возможно с разных ракурсов, НО ТАБЛИЧКИ НА СТОЛАХ ГОВОРЯТ КРАСНОРЕЧИВЕЙ ВСЕХ ДРУГИХ ДОВОДОВ! Если, конечно, это не очень искусный фотомонтаж.
Обратите внимание на дерево. Судя по листве фотки сделаны сильно не в один день. Почему?
Разве ветераны ВОВ не имели льгот? Правда, только уже при Горбачеве.
Столы одни и те же, обратите внимание на красную машину в правом углу на левом фото, на правом она же по центру. Разное время, разный ракурс но одни и те же столы с разными блюдами. Скорей всего завтрак и обед
сколько раз было такое упущение,столько раз покормить наоборот - СВОшников водичкой,а малоимущих - очень вкусно.Далее,ответсвенного в эти дни руководителя уволить "по утрате доверия",далее,директора школы лишить годовой премии,объявив выговор.Главное - предать дело огласке по ТВ,чтобы неповадно было.