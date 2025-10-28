В школе Азова учеников в столовой поделили на «малоимущих» и «СВО»

В одной из школ города Азова Ростовской области столы в столовой разделили по категориям: для детей из малоимущих семей и для учеников, чьи родители участвуют в СВО, пишет «Правмир».

Фотографии с табличками на столах распространили местные паблики. На снимках видно, что блюда для разных групп школьников отличаются. По словам родителй, малоимущих все время на обед кормили кашей, в то время как детям бойцов давали курицу с гарниром и котлеты.

«На это очень неприятно смотреть. Детей будто делят по сортам. Для чего? Так не должно быть! Дети все одинаковые. И скажу так, что происходит это не только в Азове. В других городах также жалуются родители школьников», — пишут в телагрем-канале «Азовские вести».

Позже стало известно, что директора школы №11 в Азове, где были установлены эти таблички, уволили, сообщает RT со ссылкой на главу города Дмитрия Устименко. «Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — заявил он.

Устименко попросил прощения за сотрудников учебного учреждения, допустивших подобное. Он пообещал, что проблему урегулирует и все будут питаться одинаково.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2025, 21:29
    Гость: Возможно

    Эти снимки сняты в разное время, возможно с разных ракурсов, НО ТАБЛИЧКИ НА СТОЛАХ ГОВОРЯТ КРАСНОРЕЧИВЕЙ ВСЕХ ДРУГИХ ДОВОДОВ! Если, конечно, это не очень искусный фотомонтаж.

  2. 28.10.2025, 21:19
    Гость: Кроме того

    Обратите внимание на дерево. Судя по листве фотки сделаны сильно не в один день. Почему?

  4. 28.10.2025, 20:26
    Гость: Фейк

    Столы одни и те же, обратите внимание на красную машину в правом углу на левом фото, на правом она же по центру. Разное время, разный ракурс но одни и те же столы с разными блюдами. Скорей всего завтрак и обед

  5. 28.10.2025, 19:57
    Гость: Урегулируем проблему

    сколько раз было такое упущение,столько раз покормить наоборот - СВОшников водичкой,а малоимущих - очень вкусно.Далее,ответсвенного в эти дни руководителя уволить "по утрате доверия",далее,директора школы лишить годовой премии,объявив выговор.Главное - предать дело огласке по ТВ,чтобы неповадно было.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
Мир на Украине не должен быть похабным — рассмотрим три варианта
Стоп-кадр видео
Кремль пояснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России
Избранное
«ООН была создана для благой цели – устранения опасности войн. Эта цель не достигнута»
Кошка Сашка «Смысл битвы» (интернет-сингл)
Глеб Самойлов «Агата Кристи 35» (2CD + DVD)
Сергей Бобунец закрепил успех песни «Зачем топтать мою любовь»
Как талантливому музыканту пробиться к своему слушателю
ПИКА «Нищий и гробовщик» (интернет-сингл)
Владимир Кузьмин, КЗ «Мир», 8 марта
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
Vere Dictum feat. KDRR «Осень» (интернет-сингл)
KOFE «В стиле панк-рок» (интернет-сингл)
Западный фронт «СанктПитерБлюз»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации