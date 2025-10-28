В школе Азова учеников в столовой поделили на «малоимущих» и «СВО»

18:49 28.10.2025

В одной из школ города Азова Ростовской области столы в столовой разделили по категориям: для детей из малоимущих семей и для учеников, чьи родители участвуют в СВО, пишет «Правмир».

Фотографии с табличками на столах распространили местные паблики. На снимках видно, что блюда для разных групп школьников отличаются. По словам родителй, малоимущих все время на обед кормили кашей, в то время как детям бойцов давали курицу с гарниром и котлеты.

«На это очень неприятно смотреть. Детей будто делят по сортам. Для чего? Так не должно быть! Дети все одинаковые. И скажу так, что происходит это не только в Азове. В других городах также жалуются родители школьников», — пишут в телагрем-канале «Азовские вести».

Позже стало известно, что директора школы №11 в Азове, где были установлены эти таблички, уволили, сообщает RT со ссылкой на главу города Дмитрия Устименко. «Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — заявил он.

Устименко попросил прощения за сотрудников учебного учреждения, допустивших подобное. Он пообещал, что проблему урегулирует и все будут питаться одинаково.