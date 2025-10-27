В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»

Россия испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля, сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса, пишет РБК.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.

Накануне глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о проведенном 21 октября испытании «Буревестника» без указания места запуска. В ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, рассказал Герасимов, отметив, что это не предел.

Путин предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

«Буревестник» разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Ракета получила название в марте 2018-го по итогам открытого голосования на сайте Минобороны.

Ее характеристики засекречены, но известно, что ее двигатель — это ядерная энергетическая установка, тип боевой части тоже ядерный; она летает с дозвуковой или околозвуковой скоростью, ее профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения. Ракета способна преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ее трудной целью для систем ПВО и ПРО.

На Новой Земле (Архангельская область) находится Центральный полигон, где с 1954 по 1990 год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов. В 1961-м там испытали так называемую «Царь-бомбу», или «Кузькину мать», — экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2025, 23:43
    Гость: Шквал

    Все это как то не радует, лучше бы пару новых подводных ракетоносцев построили

  2. 27.10.2025, 22:36
    Гость: Ага

    Если она стартовала на Новой Земле и пролетела 14 тыс.км.,то выходит,что она пролетела над всей Россией,до Дальнего Востока.А если бы взорвалась по дороге,то пострадавших списали бы на рецедив Ковида?

Выбор читателей
Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией
Number 10, CC BY 2.0"/>
«Коалиция желающих» хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты
Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
Избранное
«Главный критерий войны или отдельной военной операции – ее политический эффект»
Александр Проханов. «Херсонскому миру» — нет!
Nagart feat. Molly Fancher «Домовой» (интернет-сингл)
Ветта Венская «Disco Lady» (ремикс)
«Сегодняшняя семья - это именно союз ощущающих себя свободными индивидуальностей, а не качественно отличающийся от отдельной личности неразделимый социальный организм»
Gjeldrune «Слово посеет смуту»
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
«Отношения России с китайской стороной, похоже, переживают новый этап – и не друг, и не враг, а так»
F.P.G, 30 ноября, Pravda
«Северный Флот», 1930 Moscow, 28 ноября
Ермен Анти, 20 октября, Бар Libe (Актобе)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации