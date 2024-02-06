Сборник «AFM Records. 25 Years Metal Addiction» (2 CD)

Сборник «AFM Records. 25 Years Metal Addiction» (2 CD)

Исполнитель: Сборник, Название: «AFM Records. 25 Years Metal Addiction», Стиль: метал, Год: 2021

Немецкий лейбл AFM Records остается чуть ли не единственным постоянным поставщиком качественного западного метала, особенно — в наши смутные времена. В резидентах издательства можно найти исполнителей на любой — даже самый взыскательный вкус. А тех, кому не хватает раритетов, адресован вот этот двойной сборник, сплошь из них состоящий. Такой подарок королевский подарок металхэдам (да и самим себе) AFM сделали к своему 25-летию, собрав на этой компиляции даже на пять песен больше, чем исполнившихся лет.

Паровозом здесь выставлен U.D.O. с японским бонусом «Falling Angels». Firewind и Evergrey достойно подхватывают эстафету, а Metalite ангельским голосом исполняет кавер «Hunting High And Low» Stratovarius. Orden Ogan предложил для сборника оркестровую версию Fields Of Sorrow, которая похожа на саундтрек к какому-нибудь «Горцу». Симфонический вариант предлагает и Pyramaze – уже в финале второго диска звучит в таком виде их «World Foregone», где большую роль играют пронзительные хоры, кажется составленные из детей. Хороша т малоизвестная песня Lordi «Hulking Dynamo» с дозированным использованием припопсованных клавишных.

Беспроигрышной (но не в смыле отсутствия соляг) видится индустрия кавер-версий. Такой диапазон проектов, которым отдают дань, редко где увидишь — от Metal Church до Madonnа. Песню первых «Ton Of Bricks» женским голосом перепевают Burning Point, а хит «Like A Prayer» второй достался Deaf Rat. А вот Mors Principum Est перепели «Livin' La Vida Loca» Рики Мартина хотя и старательно, но их вариант заметно уступает по креативности аналогичной работе нашей группы «Бони Нем» из давнего еще альбома «В мире животных».

Исключительной похвалы заслуживает оформление альбома. Взбудораженный Франкенштейн в нетерпении трясется над сундучком, переполненным аналоговыми записями. Изображения с компакт-кассетами, бобинами, исписанными маркером промо-дисками разбросаны по всему буклету. Если двойник хоть у кого-то вызовет такой же ажиотаж, как перечисленные носители лет 30 назад, то цель сборника будет достигнута.

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