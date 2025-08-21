Израиль начал операцию по оккупации Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступлению на город Газа в одноименном палестинском анклаве. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на военное командование.

«Начаты первые шаги по вторжению в город Газа», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. По данным источника, израильские силы уже контролируют окраины города.

Ранее в тот же день военные сообщили, что в рамках подготовки к операции призвали из резерва 60 тысяч человек и продлили срок службы еще для 20 тысяч резервистов. Наступление получило название «Колесницы Гидеона – 2». Министр обороны Израиля Кац отметил, что после завершения операции Газа «изменит свой облик и уже не будет прежней».

Напомним, 8 августа кабинет безопасности Израиля утвердил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о введении войск в сектор Газа. Однако этот план вызвал массовые протесты в Тель-Авиве на следующий день.

В движении ХАМАС резко осудили действия Израиля, обвинив Нетаньяху в саботаже мирных инициатив посредников. «Отказ реагировать на предложения свидетельствует, что он блокирует любые соглашения», — заявили представители организации.

ХАМАС также призвал международных посредников оказать «максимальное давление» на Израиль, обвинив его в пренебрежении жизнью израильских заложников и намерении продолжать «жестокую войну против мирного населения». По их словам, операция обречена на провал, как и предыдущие израильские военные кампании.

