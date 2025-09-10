Янка и Великие Октябри / Гражданская оборона «Концерт в МАМИ. 28.01.1989» (2 CD)

Исполнитель: Янка и Великие Октябри / Гражданская оборона, Название: «Концерт в МАМИ. 28.01.1989», Стиль: панк-рок; Год: 2025

После выступления на фестивале «СыРок» в комплексе «Измайлово» в декабре 1988-го о «Гражданской обороне» заговорили. Продюсер и издатель первых виниловых пластинок Егора Летова Олег «Берт» Тарасов загорелся идеей сделать им сольный концерт. Возможность подвернулась уже к концу января 1989 года, когда сибирские панки приехали в Москву.

В качестве площадки Берт выбрал МАМИ, а институтские функционеры неожиданно предоставили гостям самую большую аудиторию лектория, что при слабости аппаратуры сыграло концерту скорее в минус. Вышла неувязка и с поклонниками: организаторы пронадеялись на «сарафанное радио», не делая больше никакой рекламы, и в итоге на концерт, по разным оценкам, пришли от 30 до 80 человек. По воспоминаниям очевидцев, выступление напоминало скорее открытую репетицию, нежели полноценное шоу.

В МАМИ в Москве дебютировала Янка Дягилева, произведя настоящий фурор. Певица представила индустриальную программу с адски скрежещущей гитарой Егора Летова. Облик некоторых песен из-за этого трансформировался. Так, из песни «Особый резон» исчез угрюмый вокализ Янки, который заменили зафуззованные риффы. При этом ритм-гитара самой певицы звучит без перегруза, что создает странный эффект. Янка Дягилева исполнила 8 песен, среди которых «Деклассированным элементам» - дуэтом с Егором Летовым.

Сет «Гражданской обороны» вышел более протяженным и состоит из дюжины песен. Поскольку группа как раз была увлечена бескомпромиссным нойзовым «некоммерческим» саундом, то упор в ее программе был сделан как раз на такие песни - «Здорово и вечно» (пропадающий периодически голос в ней удачно вписывается в общий недружелюбный ландшафт действа), «Превосходная песня», «Так закалялась сталь» и проч. Примерно в том же ключе прозвучали и более ранние вещи, вроде «Некрофилии» и «Тоталитаризма».

Тексты некоторых песен претерпели интересные изменения. Так «Я не верю в анархию» на слова летовского друга Игоря Рагулина имела раньше угрожающую коду «Кто не любит новый порядок и проч.» Теперь же грозный вопрос трансформировался в безысходное утверждение: «Каждый любит новый порядок» и т. п.

Кстати «Я не верю в анархию», если верить официально ведущейся на сайте «ГоОб-хронике» статистике, исполнялась «оборонцами» на концертах всего лишь пару раз за всю историю команды (зато теперь ее, например, включила в свою концертную программу «Адаптация»). То же самое касается и прямолинейной «70 лет Октября». Так что перед нами к тому же концертник с уникальным сет-листом!

Выступление Янки и Егора впервые выпустил на CD лейбл Bull Terrier Records. Выступления разграничены по двум дискам, что правильно и удобно. Соответственно, и обложек на развороте шестиполосного диджипака — по одной на каждую группу. Приятно взять в руки и черно-белый буклет с бесценными концертными фото и впечатлениями от Янки Олега Ковриги.