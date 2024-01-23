Leos Hellscream feat Fun Mode, Real Bassist, Глеб Олейник, Dissforeas, Duck Quack «Кепка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Leos Hellscream и др., Название: «Кепка», Стиль: панк-рок, Год: 2023

Leos Hellscream — многогостаночник и энерджайзер. Меломанам он известен как гитарист и вокалист мелодик-дэт команды FIEND, которая буквально в конце прошлого года открыла новую страницу своей творческой биографии. Еще Leos Hellscream руководит своей рок-школой Hellscream Academy, где 20 преподавателей и полторы тысячи учеников.

Новый сингл Леоса «Кепка», судя по количеству приглашенных гостей, следует, видимо, расценивать как своеобразный отчет о деятельности данного учебного заведения. «Это разрывной веселый боевик в стиле панк рока с элементами метала и даже бластбитами, о веселом и не очень геймплее известной игры-выживалки», - аттестовал новинку Leos Hellscream. Описание не обманывает — получился крайне задорный боевичок. Текст изобилует подробностями, которые в полном объеме могут понять только геймеры. А для всех остальных припасена убийственная самоирония инертного игрок по эту сторону экрана.