Leos Hellscream feat Fun Mode, Real Bassist, Глеб Олейник, Dissforeas, Duck Quack «Кепка» (интернет-сингл)

Leos Hellscream feat Fun Mode, Real Bassist, Глеб Олейник, Dissforeas, Duck Quac

Исполнитель: Leos Hellscream и др., Название: «Кепка», Стиль: панк-рок, Год: 2023

Leos Hellscream — многогостаночник и энерджайзер. Меломанам он известен как гитарист и вокалист мелодик-дэт команды FIEND, которая буквально в конце прошлого года открыла новую страницу своей творческой биографии. Еще Leos Hellscream руководит своей рок-школой Hellscream Academy, где 20 преподавателей и полторы тысячи учеников.

Новый сингл Леоса «Кепка», судя по количеству приглашенных гостей, следует, видимо, расценивать как своеобразный отчет о деятельности данного учебного заведения. «Это разрывной веселый боевик в стиле панк рока с элементами метала и даже бластбитами, о веселом и не очень геймплее известной игры-выживалки», - аттестовал новинку Leos Hellscream. Описание не обманывает — получился крайне задорный боевичок. Текст изобилует подробностями, которые в полном объеме могут понять только геймеры. А для всех остальных припасена убийственная самоирония инертного игрок по эту сторону экрана.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии
Владислав Шурыгин: Американский план для ВСУ на 2024 год
«Агрессор и оккупант»: чем Латвия оправдывает депортацию русского старика
В России впервые за полгода подешевели куриные яйца
Избранное
Красные Звезды «Преодоление пределов»
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
Сборник «Bull Terrier Records III»
«Танцы минус» провели себе детокс с помощью концерта новых песен
Кукишъ «Live in Очаково»
Сны Саламандры «Чужестранка» (мини-альбом)
Карикатура как триггер Третьей мировой
Shakra «Invincible»
Русская кухня пришла в воинские части Самарской области
LASCALA: «Делать музыку под копирку, хоть и безопасно, но скучно и тривиально»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации