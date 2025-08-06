Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Уиткоффа

Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Кремле. На переговорах присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. 

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.08.2025, 20:32
    Гость: не надо мыкать

    Горбачев и Ельцин народу говорили одно,а сами делали совсем другое.У рабочих и крестьян никто не спрашивал.А вот москвичи и питерцы конечно поддержали.

  3. 06.08.2025, 17:27
    Гость: Григорьев

    До чего всё-таки эти твари из-за океана обнаглели. Казалось, какое бы их собачье дело у чужих границ, но ведь лезут, лезут и лезут. Ну мы сами, конечно, виноваты. Хватило ума поддержать горбачевско-ельцинскую шайку перестройщиков.

  4. 06.08.2025, 17:16
    Гость: Правильно

    сказать-приезжает к рабу на галере.В которой кроме его дружков, предпенсионнеры не доживают до своей пенсии,а кто дожил ,не живут,а маются.

  5. 06.08.2025, 16:41
    Гость: Имрек

    Вот приедет барин - барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плоха избушка...(с) Концовка особенно цепляет.

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