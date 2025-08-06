Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Уиткоффа

12:48 6.08.2025

Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Кремле. На переговорах присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее отказалась комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет Дональд Трамп по итогам визита. Она добавила, глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.