Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вновь прилетел в Москву

08:59 6.08.2025

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву с очередным рабочим визитом. Как пишет «Интерфакс», в аэропорту его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Уиткофф прилетел в Москву, его встречал спецпредставитель президента РФ Дмитриев», — пишет агентство.

Информацию о визите подтвердили и в Госдепартаменте. Его официальный представитель Тэмми Брюс отметила, что ведомство в курсе поездки, но воздержалось от комментариев относительно деталей переговоров и возможных решений Дональда Трампа по ее итогам.

Это уже пятая поездка Уиткоффа в Россию с начала текущего года. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник проинформировало, что в ходе визита Уиткофф намерен провести переговоры с руководством России.