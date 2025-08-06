Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вновь прилетел в Москву

Стивен Уиткофф в Москве

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву с очередным рабочим визитом. Как пишет «Интерфакс», в аэропорту его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Уиткофф прилетел в Москву, его встречал спецпредставитель президента РФ Дмитриев», — пишет агентство.

Информацию о визите подтвердили и в Госдепартаменте. Его официальный представитель Тэмми Брюс отметила, что ведомство в курсе поездки, но воздержалось от комментариев относительно деталей переговоров и возможных решений Дональда Трампа по ее итогам. 

Это уже пятая поездка Уиткоффа в Россию с начала текущего года. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник проинформировало, что в ходе визита Уиткофф намерен провести переговоры с руководством России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.08.2025, 10:49
    Гость: Лучезар

    Опять этот Дмитриев придурковатый крутится-вертится. Как там дела идут с русско-американским экономическим сотрудничеством? Он так сладенько про это распинаться умеет.

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