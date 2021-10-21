Evergrey «Escape Of The Phoenix»

Исполнитель: Evergrey, Название: «Escape Of The Phoenix», Стиль: прог-метал, Год: 2021

Лучшие древнегреческие мифы - это камертон продуктивного отношения человека к Богу. Иллюстративнее всего тут, безусловно, история о Фениксе, которая выражает веру человека не только в грядущем бессмертие души, но и воскресение в обновленном теле. Соответственно, адепты этой истории умеют заглянуть за грань, ну а полемисты ставят крест на себе же.

На стороне последних, увы, оказалась шведская прог-металлическая группа Evergrey. В своем новом альбоме «Escape Of The Phoenix» они недвусмысленно предлагают оставить Феникса в покое и дать ему спокойно умереть. Стало быть, если известное произведение мученически погибшего современного священника Даниила Сысоева называется «Инструкция для бессмертных», то диск Evergrey так и тянет переименовать в «Обструкцию для бессмертных».

Исходя из этого, результат вполне предсказуем. Песни напоминают пикирование птиц с подрезанными крыльями. Подвергали пернатых апгрейду аккуратно, со знанием дела и даже мастерски, но сути это не меняет: в воздух воспарить они более не могут и внужлены метаться в потёмках. В балладах нет воздуха, а в боевиках - запала. Самым запоминающимся моментом становятся электронные силки, стреноживающие все остальные инструментальные партии. Гитарные соло если и присутствуют, то больше напоминают обречённые запилы а ля «Следуй за мной» от группы «Ария».

Очень не хотелось бы переходить на личности. Но, возможно, дело в расставании лидера Evergrey Тома Энглунда со своей музой Кариной. Неужто «сберегать крыла» стало некому?