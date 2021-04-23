Блеск и нищета Москвабада. Часть третья. Город одиноких сердец

Опрос нескольких сот москвичей-респондентов «фертильного возраста» показал, что среднестатистический москвич в возрасте от 20 до 40 лет совершено не горит желанием обременять себя семейным узами

Часть 1

Часть 2

Ни для кого не секрет, что многие юные и пассионарные провинциалы отправляются в столицу еще и для того, чтобы обрести здесь свое семейное счастье. Это вполне понятно и легко объяснимо. В «нагрузку» к семейному счастью можно получить вожделенную московскую прописку, жилье, и дети, рожденные в браке, будут уже москвичами. Разве плохо?

К сожалению, эти немного наивные провинциальные мечты, и иллюзии зачастую разбиваются о неприступные скалы жестокой реальности. И если москвички еще как-то готовы сбросить со своей головы «столичную корону» и связать свою жизнь с молодым, красивым, энергичным, умным и перспективным провинциалом, то на рынке московских женихов ситуация хуже на порядок.

Наш опрос нескольких сот москвичей-респондентов «фертильного возраста» показал, что среднестатистический москвич в возрасте от 20 до 40 лет совершено не горит желанием обременять себя семейным узами. Причем опрошены были не какие-то несчастные заморыши, не мизантропы. И не геи. Это были социально активные мужчины, некоторые вполне себе состоятельные. Все они без исключения имеют высшее образование, зачастую полученное в престижных столичных вузах, хорошо оплачиваемую работу, изящно и со вкусом одеваются, читают книги, остроумно шутят, разбираются в дорогих часах и винах. Некоторые отлично готовят.

Некоторые из них пробовали семейную жизнь. В молодости. Не понравилось. «Ну зачем мне рядом кто-то еще? - объяснит вам такой столичный джентльмен. - Зачем все эти вопросы: куда пошел? когда буду? не пора ли купить холодильник?».

Но есть и те, кто вообще не был женат. Объяснение одно – «спасибо, не надо».

Если мужчина до 37 не женился - все, о семейной жизни можно забыть. Это отрезанный социальный ломоть. С ним можно ходить в ресторан, болтать о кино, даже целоваться. Спать можно – иногда. Но на этом все. Больше вы, девушки из провинции, от москвичей ни черта не добьетесь. И не тратьте денежки на колдунью Анастасию, которая снимет «венец безбрачия». На психолога тоже не надо, он тоже вам не поможет, даже если доктор наук. Просто оставьте в покое этого чувака. Ищите другого.

У одной из опрошенных нами провинциальных девушек роман с парнем начался еще в начале девяностых. Все шло чудесно, родители были от парня в восторге, благословили ее и добавили: «Хорошо, что у него есть отдельная квартира». Оставался пустяк - ЗАГС, Мендельсон, колечки. Но парень сказал: «Извини, а куда нам торопиться?» «Ты прав!» - мучительно согласилась девушка.

И они жили отдельно, встречались, ну все такое. Она – на съемной квартире. Он – в своей. Прошел год. Потом три. «Торопиться не надо», - куковал, как заведенный, московский жених. Она соглашалась. Так прошло десять (!) лет. Умерли родители девушки. Не дождавшись. Она уехала в свою Пензу. Там «на последнем рывке» вышла замуж за разведенного одноклассника. А московскому бездетному холостому кайфолову скрашивает жизнь другая провинциалка.

И таких сюжетов полно. Многомиллионный город буквально нашпигован неторопливыми одинокими мужчинами и женщинами, которые на что-то надеются, отсчитывая годы и морщины.

Надеяться – не стоит. Столичный холостяк – это диагноз. Пожизненный. Причем с осложнениями. У столичного холостяка-кайфолова жизнь насыщенная, интересная, яркая. Ему не до семьи со всеми этими памперсами, занудством жены и закупкой продуктов на неделю в «Ашане». Москва манит, город бурлит. Он порой изнуряет так, что хочется тихого джаза и одиночества. И запереться в квартире либо на даче. Уколоться одиночеством и забыться в сладкой дреме.

Москва – место гордых и одиноких. Семья хороша в глубинке, там без нее трудно. Здесь, в провинции, жена и дети - опора и радость, утешение, отдохновение и главное развлечение – лучше всякого интернета и телевизора. А в Москве зачем она нужна? Нормальному мужчине совсем ни к чему. Еще потом делить жилплощадь с ней при разводе… То еще удовольствие.

Московские мужчины - занудные эгоисты. Со своим четким маршрутом жизни, домработницей-таджичкой и плановым визитом в очередной этнический ресторанчик в пятницу вечером. Что, секс? Ну да, можно. Только по-быстрому. И без ночевки. Хотя не очень-то и хотелось…

Столичный холостяк может даже жить с мамой. Ну или рядом с ней, чтобы ходить обедать. И мама будет ему говорить: «И когда ты уже, наконец? Ох как внучат хочется!» А он будет только морщиться. И вспоминать, как однажды сдуру привел к себе девушку из Пензы или Урюпинска. И чуть не спятил с ней за неделю. Та несносная пензячка нагло вторглась в его личное пространство. Хваталась за дорогущую гитару. Слушала какие-то дурацкие песни замшелых эстрадников. И все куковала про каких-то детей. И заставила всю ванну своими дурацкими кремами. Это вообще было за гранью добра и зла. Еле избавился от нее...

Нет, кому–то везет, конечно. Одна из тысячи провинциалок находит себе москвича, который (надо же!) задумывался о семье. Или даже мечтал о ней. И девушка из Саратова свивает свое семейное гнездышко где-нибудь в Бибирево или Южном Бутово. Но это скорее – исключение из правил. Одно гнездо на тысячи разбитых одиноких сердец в Большом бессердечном городе.

Часть 1

Часть 2