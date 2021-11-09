«Пикник», 14 ноября, «Крокус Сити Холл»

«Пикник», 14 ноября, «Крокус Сити Холл»

Группа «Пикник» представит программу «Всё перевернётся» в «Крокус Сити Холле» 14 ноября 2021 года

Само название тура уже готовит зрителя ко встрече с чем-то особенным. И не только потому, что прозвучит одноимённая песня и другие, совсем новые композиции. Перевернется в грядущей программе действительно всё! Достаточно сказать, что в центре сцены вместо ударной установки будет красоваться чёрный рояль. Ну, или рояль любого другого цвета. Главное, что это будет клавишный, а не ударный инструмент. А благодаря мандолине многие песни зазвучат по-новому, можно сказать, в средневековом стиле.

"Пикник" готовит для своих слушателей фееричный музыкальный праздник, в котором найдется место и для старых добрых проверенных хитов, и для сюрреалистических декораций, загадочных видеоиллюзий и мистических персонажей. Пока музыканты не торопятся раскрывать все секреты, чтобы не пропал эффект неожиданности происходящего. Ведь "Пикник", как никто другой, любит удивлять зрителей оригинальными "ходами" по мере развития шоу.

Очевидно, что концерт "Пикника" не может состояться без музыкальных визитных карточек. Романтическая баллада "Твоё сердце должно быть моим", величественный, как сфинкс, "Египтянин", загадочный "Лиловый корсет", тревожные "Смутные дни" - лишь некоторые примеры из полного сюрпризов концертного сет-листа. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Росздравнадзор будет сообщать об участниках антипрививочных кампаний в СК
© KM.RU, Алексей Белкин
Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи
В Новой Москве кавказцы напали на мужчину с маленьким ребенком
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России
Избранное
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
«Можно представить, каким страшным моральным поражением для России стал бы военный провал в Южной Осетии»
Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия
«Как утверждают многие эксперты и историки, без помощи Запада СССР не стал бы промышленно развитой страной в тридцатые годы прошлого века»
Рекорд Оркестр «Мир самых добрых людей»
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
Рознь, рабство, нищета: что могут принести Молдове выборы президента?
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье
Жертвоприношение Андрея Тарковского