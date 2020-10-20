Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения

«Опрос Зеленского» и заявления украинских чиновников показывают, что Киев настроен на продолжение войны в Донбассе и на размещение на своей территории натовских ракет

Сегодня в соцсетях и экспертном сообществе можно порою встретить оптимистичные комментарии относительно развития ситуации в Донбассе. Мол, режим перемирия худо-бедно действует уже более двух месяцев, и это может означать, что Зеленский, наконец, сбросил с себя зависимость от «партии войны» и готов исполнять свои предвыборные обещания.

Так ли это на самом деле? Однозначно, нет.

Генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос на днях дал Obozrevatel TV интервью в лучших милитаристских традициях. Он уверил свою аудиторию в том, что ВСУ только ждут того, чтобы начать наступление или захватить лидеров ЛДНР.

Кроме того, он открыто признался в том, что украинские силовики совершают теракты на территории Донбасса. В частности, они убили начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

Вряд ли стоит считать заявления Кривоноса его частным мнением. Ведь речь идет о высокопоставленном действующем военном чиновнике, подчиненном президенту Украины.

Впрочем, интервью замсекретаря СНБОУ – это все равно частность. Куда красноречивее то, что говорит и делает сам Владимир Зеленский.

В своем недавнем интервью телерадиокомпании «Би-Би-Си» он откровенно заявил, что Минские соглашения выполнять не будет. Несмотря на то, что «Минск» в свое время и без того был колоссальной уступкой со стороны ЛДНР, Зеленский считает, что соглашения должны быть еще «более гибкими».

Не менее тревожно выглядит «опрос», запланированный Зе-командой на день украинских всеобщих местных выборов 25 октября текущего года. Вопросы на него вынесены, на первый взгляд в украинских реалиях, странные:

поддержка идеи введения пожизненного заключения за коррупцию,

создание свободной экономической зоны в Донбассе,

сокращение количества депутатов с 450 до 300 человек,

легализация марихуаны

и «использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности».

С «пожизненным за коррупцию» и сокращением числа депутатов все ясно. Это чистой воды популизм, призванный привлечь на участки пассивную часть электората, в которой технологи Зеленского видят своих потенциальных избирателей. При этом ничто и так не мешает «Слуге народа» ввести пожизненное для расхитителей бюджета (делается это обычным парламентским голосованием), однако сам процесс нужно превратить в шоу. Марихуана – из той же оперы. При помощи этой «ловушки» на участки хотят вытянуть украинскую молодежь.

«Что делать, если ты президент-вывеска, а твоя партия "Слуга народа" опозорилась, растеряла все рейтинги, не найдя ничего взамен? Правильно, прибегнуть к последнему жесту отчаяния. Предложить молодым прийти на участки. Нет, не для голосования за "Слугу народа", что вы! Чтобы голосовать за легализацию марихуаны!», - написал в своем блоге украинский журналист Сергей Лямец.

При помощи обсуждения «свободной экономической зоны» в Донбассе Зеленский намеревается примитивно «замылить» перед избирателями Юго-Востока вопрос мира, так и не сдвинувшийся за последние полтора года с мертвой точки. Той же самой цели, кстати, служит и пресловутое «перемирие».

А вот обращение к участникам Будапештского меморандума – вопрос более сложный.

Этот документ был подписан представителями России, США, Великобритании и Украины еще в 1994 году, зафиксировав отказ Незалежной от ядерного оружия. Подписанты меморандума гарантировали Киеву, что в случае нападения на Самостийную с применением ядерного оружия будут «добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине».

Впрочем, документ был уже давно признан ничтожным – причем как украинскими чиновниками, так и западными.

Леонид Кравчук констатировал, что меморандум пришлось подписать, так как у Киева все равно не было денег на содержание ядерного арсенала, который к тому же управлялся из Москвы. Кроме того, Вашингтон нервничал из-за того, что «украинские» ракеты направлены на США и угрожал Незалежной международной изоляцией.

Механизмы реализации положений документа (помимо самого ядерного разоружения) проработаны не были, да и сама вероятность «ядерной агрессии» против Украины выглядит, по меньшей мере, мифически.

Зачем же тогда Зеленский решил вдруг включить странный вопрос о Будапештском меморандуме в свой опрос? Да еще и на фоне «нестандартных» переговоров с представителями Запада (на днях украинский президент провел не соответствующую его статусу встречу с руководством британской разведки Ми-6)?

Ожидать того, что США и Великобритания вдруг надумают напасть на Россию из-за Крыма, к счастью, пока не стоит. Так как это чревато. Совместная атака Украины и членов НАТО на Донбасс также выглядит сомнительно. По тем же самым причинам. Тем более, даже формальные причины для применения Будапештского меморандума отсутствуют – речи о «ядерной агрессии» против Украины не идет.

«Думаю, что это будет использовано потом как основание для размещения американских и британских баз на территории Украины. Британцев, в частности, сильно интересует база на Азовском море, куда у них нет доступа. А американцы, безусловно, будут рады разместить пусковые установки крылатых ракет малой дальности с ядерными боеголовками в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, сохранив подлётное время до объектов на юге России до нескольких минут и делая эти ракеты принципиально неуловимыми системами ПРО», - написал на своей странице в фейсбуке украинский журналист Юрий Ткачев.

И это очень похоже на правду.

Запад может получить весьма удобные военные позиции. Плюс – зацементировать бандеровско-каннибальский оккупационный режим на Юго-Востоке, где им, судя по результатам соцопросов, совершенно недовольно большинство населения.

Речь идет о худшем латиноамериканском сценарии, при котором сотрудники западных спецслужб помогают своим отмороженным марионеткам «гасить» любые протесты, а иностранные базы являются своеобразной гарантией того, что никто извне не помешает местным фашистским вожакам, если что, убивать мирное население.

Впрочем, как показывает исторический опыт (в частности, эквадорский), такой сценарий вполне может иметь и обратный ход – если довести народ до белого каления, то и прозападные персонажи покидают свои кресла, и американские военные базы уходят, и попытки цветных революций срываются. Вот только для самого народа – это сложный и болезненный путь.

Украинцам гораздо проще уже сегодня на выборах дать хорошего пинка бандеровским прихвостням Запада от Зеленского до Порошенко. Тем более, что шесть лет постмайданных «реформ» уже даже слепым должны были продемонстрировать, что все в стране идет «куда-то не туда»…