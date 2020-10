Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения

Святослав Князев пишет: «Подписанты меморандума гарантировали Киеву, что в случае нападения на Самостийную с применением ядерного оружия будут «добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине»» В тексте Будапештского Меморандума (БМ) на английском языке нет ни единого слова о «гарантиях».Заголовок БМ Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Budapest, 5 December 1994 . Использовано слово Assurances, которое означает «заверения», но не «гарантии» (warranty), а в этих словах огромная юридическая разница.

Да, БМ заверял Украину, что никто не собирается угрожать ей ядерной атакой. И заверял её, что если Украина станет объектом агрессии с применением ЯО, то незамедлительно будут предприняты децствия Совбеза ООН.

Кроме вышесказанного, пункт №2 БМ был неверно переведён с английского на украинский и на русский языки. Пункт №2:

2. The United States of America, the Russian Federation, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and that none of their weapons will ever be used against Ukraine except in selfdefense or otherwise in accordance with the Charter of the United Nations.

Перевод на украинский: