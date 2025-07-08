NAUTILUS POMPILIUS. Вячеслав Бутусов, 13 июля, Зеленый театр ВДНХ

NAUTILUS POMPILIUS. Вячеслав Бутусов, 13 июля, Зеленый театр ВДНХ

13 июля на сцене Зелёного театра ВДНХ выступят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

Музыканты исполнят все хиты легендарного коллектива Nautilus Pompilius. Не пропустите уникальный летний концерт!

Начало в 19.00.  

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